Является ли «Сила Сибири» исключительно сырьевым проектом?
У большинства из нас складывается впечатление, что «сила Сибири» является исключительно сырьевым проектом.
Специалисты могли бы нам возразить по этому вопросу, но, почему-то, их не так много в публичном пространстве или у них нет времени, чтобы предоставить нам соответствующие данные….
У большинства из нас складывается впечатление, что «сила Сибири» является исключительно сырьевым проектом.
Специалисты могли бы нам возразить по этому вопросу, но, почему-то, их не так много в публичном пространстве или у них нет времени, чтобы предоставить нам соответствующие данные….
Конечно, мы исходим из посылки, что даже простая диверсификация сбыта продукции является значимым фактором, чтобы не допустить диктата Евросоюза и США, контролирующих их решения, а также какой-либо зависимости от них при принятии Россией решений собственных.
Кажется, постоянные и довольно странные нападки ЕС по поводу того, что Россия должна соблюдать некую Европейскую энергетическую хартию, к которой Россия не имеет никакого отношения и нам вообще глубоко фиолетова — это уже перебор.
Заявлять нам какие-то странные, надуманные требования, при том, что мы чётко выполняем свои обязательства — это наглость.
За этой наглостью могут последовать другие, не менее неожиданные выходки, которые могут создать реальную угрозу нашим интересам.
Зачем ждать, пока ЕС и их американские хозяева сделают что-то подобное?
Они говорят о "монополизме продавца", говоря о России. И под этим соусом пытаются нам подсовывать какие-то свои хартии.
Если ЕС говорит о монополизме со стороны продавца, мы можем говорить о фактическом монополизме ЕС, как покупателя, который для России не имел, фактически, альтернативы.
Отсюда следует довольно простой и очевидный вывод. Не хочешь покупать и качаешь права? Не покупай. До свидания. Продадим другим.
И это, само по себе — уже более чем достаточная причина, чтобы принять действенные меры. Это факт.
Конечно, если Россия располагает ресурсами для их реализации — почему-бы ими не торговать?
В конце-концов:
— эти территории нужно было освоить (спасибо Ермаку и праклятому царскому режиму)
— провести геологоразведку, наладить добычу (спасибо «совкам» и коммунякам, из-за которых мы 70 лет не имели счастья являться частью «фсегопрогрессивногочилавечиства»)
— а потом обеспечить диверсификацию поставок (спасибо кровавому и антинародному режиму Путина).
Но мысль "сколько уже можно продавать сырьё, неужели сами ничего не можем произвести?" — естественно возникает.
Между тем:
"На пути газовой трубы в Китай строится Амурский ГПЗ" tass.ru/ekonomika/4386226
"Ну и чё?" — возникает вопрос. — «Пусть себе строится. Может это маслосыродельный заводик какой-то. Из-за каждого заводика будем шум подымать?! Вечно эти путин оиды» придумают какую-то дребедень и бегают с ней как дурень со ступой"…
И действительно. Ну и чё?
А вот чё:
"Основная фишка газового контракта с Китаем в том, что они покупают у нас лишь топливную составляющую природного газа.
И в этом его принципиальное отличие от того газа, который поставлял СССР и поставляет Россия в Европу.
Крупнейший в мире ГПЗ, строящийся на Амуре предназначен для извлечения из газа полимерных и иных ценных составляющих, оставляя в экспортной лишь то, что не годится ни на что, кроме как сжигания в топке."
Амурский ГПЗ станет крупнейшим в России и одним из самых больших в мире предприятий по переработке природного газа. Его проектная мощность составит 42 млрд куб. м газа в год. В состав ГПЗ также войдет крупнейшее в мире производство гелия — до 60 млн куб. м в год.
Амурский ГПЗ будет производить
— этилена (около 2,4 млн тонн в год) с дальнейшей переработкой в полимерную продукцию.
— около 1 млн тонн пропана в год
— около 500 тыс. тонн в год бутана.
— пентан-гексановой фракции — около 200 тыс. тонн в год
— гелий — до 60 млн куб. м в год. Гелий с Амурского ГПЗ на ближайшие 30 лет полностью покроет дефицит на мировом гелиевом рынке
Это будет крупнейшее промышленное предприятие нефтехимического комплекса.
В отличии от Европейских контрактов, по которым переработку сырья производят сами европейцы, китайский контракт позволит развивать нефтехимическую промышленность в России.
Автор: Никитин
Источник: nnm.me