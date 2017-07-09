Является ли «Сила Сибири» исключительно сырьевым проектом?

У большинства из нас складывается впечатление, что «сила Сибири» является исключительно сырьевым проектом.

Специалисты могли бы нам возразить по этому вопросу, но, почему-то, их не так много в публичном пространстве или у них нет времени, чтобы предоставить нам соответствующие данные….

У большинства из нас складывается впечатление, что «сила Сибири» является исключительно сырьевым проектом.Специалисты могли бы нам возразить по этому вопросу, но, почему-то, их не так много в публичном пространстве или у них нет времени, чтобы предоставить нам соответствующие данные….

Конечно, мы исходим из посылки, что даже простая диверсификация сбыта продукции является значимым фактором, чтобы не допустить диктата Евросоюза и США, контролирующих их решения, а также какой-либо зависимости от них при принятии Россией решений собственных.

Кажется, постоянные и довольно странные нападки ЕС по поводу того, что Россия должна соблюдать некую Европейскую энергетическую хартию, к которой Россия не имеет никакого отношения и нам вообще глубоко фиолетова — это уже перебор.

Заявлять нам какие-то странные, надуманные требования, при том, что мы чётко выполняем свои обязательства — это наглость.

За этой наглостью могут последовать другие, не менее неожиданные выходки, которые могут создать реальную угрозу нашим интересам.

Зачем ждать, пока ЕС и их американские хозяева сделают что-то подобное?

Они говорят о "монополизме продавца", говоря о России. И под этим соусом пытаются нам подсовывать какие-то свои хартии.

Если ЕС говорит о монополизме со стороны продавца, мы можем говорить о фактическом монополизме ЕС, как покупателя, который для России не имел, фактически, альтернативы.

Отсюда следует довольно простой и очевидный вывод. Не хочешь покупать и качаешь права? Не покупай. До свидания. Продадим другим.

И это, само по себе — уже более чем достаточная причина, чтобы принять действенные меры. Это факт.

Конечно, если Россия располагает ресурсами для их реализации — почему-бы ими не торговать?

В конце-концов:

— эти территории нужно было освоить (спасибо Ермаку и праклятому царскому режиму)

— провести геологоразведку, наладить добычу (спасибо «совкам» и коммунякам, из-за которых мы 70 лет не имели счастья являться частью «фсегопрогрессивногочилавечиства»)

— а потом обеспечить диверсификацию поставок (спасибо кровавому и антинародному режиму Путина).

Но мысль "сколько уже можно продавать сырьё, неужели сами ничего не можем произвести?" — естественно возникает.

Между тем:

"На пути газовой трубы в Китай строится Амурский ГПЗ" tass.ru/ekonomika/4386226

"Ну и чё?" — возникает вопрос. — «Пусть себе строится. Может это маслосыродельный заводик какой-то. Из-за каждого заводика будем шум подымать?! Вечно эти путин оиды» придумают какую-то дребедень и бегают с ней как дурень со ступой"…

И действительно. Ну и чё?

А вот чё:

"Основная фишка газового контракта с Китаем в том, что они покупают у нас лишь топливную составляющую природного газа.

И в этом его принципиальное отличие от того газа, который поставлял СССР и поставляет Россия в Европу.

Крупнейший в мире ГПЗ, строящийся на Амуре предназначен для извлечения из газа полимерных и иных ценных составляющих, оставляя в экспортной лишь то, что не годится ни на что, кроме как сжигания в топке."

Амурский ГПЗ станет крупнейшим в России и одним из самых больших в мире предприятий по переработке природного газа. Его проектная мощность составит 42 млрд куб. м газа в год. В состав ГПЗ также войдет крупнейшее в мире производство гелия — до 60 млн куб. м в год.

Амурский ГПЗ будет производить

— этилена (около 2,4 млн тонн в год) с дальнейшей переработкой в полимерную продукцию.

— около 1 млн тонн пропана в год

— около 500 тыс. тонн в год бутана.

— пентан-гексановой фракции — около 200 тыс. тонн в год

— гелий — до 60 млн куб. м в год. Гелий с Амурского ГПЗ на ближайшие 30 лет полностью покроет дефицит на мировом гелиевом рынке

Это будет крупнейшее промышленное предприятие нефтехимического комплекса.

В отличии от Европейских контрактов, по которым переработку сырья производят сами европейцы, китайский контракт позволит развивать нефтехимическую промышленность в России.

Автор: Никитин

Источник: nnm.me