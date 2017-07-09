Крым и диверсанты: история киевских неудач

В Крыму, наверно, медом намазано для украинских диверсантов? Лезут на полуостров, себя не жалея, для организации диверсий на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения. Вот только уровень не тот, чтобы безнаказанно гадить. Антидиверсионный отряд крымской военно-морской базы таких «спецов», как орешки щелкает: их шансы равны нулю…

Вот и сегодня в севастопольской бухте прошли очередные учения по поимке «подводных диверсантов». Специальная аппаратура Черноморского флота позволяет отслеживать в акватории неизвестные движущиеся объекты и передавать сигнал на пункт управления дежурных сил. Как только координаты нарушителей получены, направление движения и скорость определены, остается только перехватить нарушителей.

Быстроходный катер «Раптор» с группой боевых пловцов на борту произвел успешное задержание условного нарушителя в рамках проходящих учений. Гражданские суда в акватории бухты теперь под защитой. И это лишь часть учений, регулярно проводимых командованием Черноморского флота. Ведь рядом Украина и натовские базы не так уж далеко расположены. Нужно быть начеку, чтобы потенциальный противник вовремя по зубам получил.

Не только военные моряки и сотрудники крымского ФСБ, но и глава Крыма Сергей Аксенов полагает, что Киев не перестанет засылать своих лазутчиков. В Крыму уже не раз задерживали участников диверсионно-террористических групп Главного управления разведки Минобороны Украины.

Их цель – дестабилизация ситуации на полуострове. Действуют они всегда по шаблону, но за всем этим видна неугомонная «рука Госдепа», контролирующего украинские власти, по мнению Аксенова.

Диверсантам еще крупно повезло, что их ловят и дают шанс предстать перед судом. В прошлом году, после поимки в Крыму украинских разведчиков, глава Крыма высказался за максимально жесткое противодействие всем попыткам Киева организовать диверсии:

«Вот эту группу там (в Армянске) поймали, их надо было всех ликвидировать и на дорогу выбросить, а дальше там, как ворон, повесить напротив границы и сразу была бы другая ситуация, у всех бы испортилось настроение и думали бы о том, стоит ли сюда совать нос с целью нанесения вреда крымчанам, нашей республике и Российской Федерации».

Полагаю, что настроение у киевских политиков, итак, давно испорчено. Такой лакомый кусок ушел к России. Ведь географическое положение Крыма могло стать отличным предложением для НАТО и США от Украины, желающей вступить в Альянс. Но крымчане своим референдумом такую игру им испортили, когда не захотели стать «разменной монетой», что в Киеве до сих пор бесятся. Не получилось у Альянса включить Крым в свои планы по военному окружению России, а втык получили хохлы.

И снова провал за провалом. В прошлом году в Крыму задерживают трех украинских диверсантов. Накрывается «медным тазом» сеть информаторов украинской разведки. Жалкие неудачники пытаются спровоцировать очередной кризис, но снова садятся в лужу. И тут НАТО спешит на помощь, организуя военно-морские учения с Украиной у крымских берегов.

Киев пребывал в эйфории, натовцы в напряжении: Россия предупредила, что каждый боевой корабль НАТО в Черном море будет взят «на карандаш» российскими радарами и «на прицел» береговыми «Бастионами», кораблями и авиацией Черноморского флота. После этого отправка Киевом диверсантов на территорию Крыма кажется детским садом: глупо, наивно, смешно…

И сколько таких глупцов еще прибьет к крымским берегам?