Главная » Новости Украины и Новороссии, Политика, События

Крым и диверсанты: история киевских неудач

12:15. 9 июля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

krym-1

В Крыму, наверно, медом намазано для украинских диверсантов? Лезут на полуостров, себя не жалея, для организации диверсий на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения. Вот только уровень не тот, чтобы безнаказанно гадить. Антидиверсионный отряд крымской военно-морской базы таких «спецов», как орешки щелкает: их шансы равны нулю…

Вот и сегодня в севастопольской бухте прошли очередные учения по поимке «подводных диверсантов». Специальная аппаратура Черноморского флота позволяет отслеживать в акватории неизвестные движущиеся объекты и передавать сигнал на пункт управления дежурных сил. Как только координаты нарушителей получены, направление движения и скорость определены, остается только перехватить нарушителей.

Быстроходный катер «Раптор» с группой боевых пловцов на борту произвел успешное задержание условного нарушителя в рамках проходящих учений. Гражданские суда в акватории бухты теперь под защитой. И это лишь часть учений, регулярно проводимых командованием Черноморского флота. Ведь рядом Украина и натовские базы не так уж далеко расположены. Нужно быть начеку, чтобы потенциальный противник вовремя по зубам получил.

Не только военные моряки и сотрудники крымского ФСБ, но и глава Крыма Сергей Аксенов полагает, что Киев не перестанет засылать своих лазутчиков. В Крыму уже не раз задерживали участников диверсионно-террористических групп Главного управления разведки Минобороны Украины.

Их цель – дестабилизация ситуации на полуострове. Действуют они всегда по шаблону, но за всем этим видна неугомонная «рука Госдепа», контролирующего украинские власти, по мнению Аксенова.

Диверсантам еще крупно повезло, что их ловят и дают шанс предстать перед судом. В прошлом году, после поимки в Крыму украинских разведчиков, глава Крыма высказался за максимально жесткое противодействие всем попыткам Киева организовать диверсии:

«Вот эту группу там (в Армянске) поймали, их надо было всех ликвидировать и на дорогу выбросить, а дальше там, как ворон, повесить напротив границы и сразу была бы другая ситуация, у всех бы испортилось настроение и думали бы о том, стоит ли сюда совать нос с целью нанесения вреда крымчанам, нашей республике и Российской Федерации».

Полагаю, что настроение у киевских политиков, итак, давно испорчено. Такой лакомый кусок ушел к России. Ведь географическое положение Крыма могло стать отличным предложением для НАТО и США от Украины, желающей вступить в Альянс. Но крымчане своим референдумом такую игру им испортили, когда не захотели стать «разменной монетой», что в Киеве до сих пор бесятся. Не получилось у Альянса включить Крым в свои планы по военному окружению России, а втык получили хохлы.

И снова провал за провалом. В прошлом году в Крыму задерживают трех украинских диверсантов. Накрывается «медным тазом» сеть информаторов украинской разведки. Жалкие неудачники пытаются спровоцировать очередной кризис, но снова садятся в лужу. И тут НАТО спешит на помощь, организуя военно-морские учения с Украиной у крымских берегов.

Киев пребывал в эйфории, натовцы в напряжении: Россия предупредила, что каждый боевой корабль НАТО в Черном море будет взят «на карандаш» российскими радарами и «на прицел» береговыми «Бастионами», кораблями и авиацией Черноморского флота. После этого отправка Киевом диверсантов на территорию Крыма кажется детским садом: глупо, наивно, смешно…

И сколько таких глупцов еще прибьет к крымским берегам?

Метки: диверсанты, крым, крым / россия / украина, учения
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сводки от Ополчения Новороссии на 3 марта 2015
... работы. Украинские диверсанты совершили вылазку в... группировки терпит неудачу. Продвижение ВСН...Семенченко») случилась известная история, когда загубив ... опасались «слива» Крыма и активности крымских...Согласно последним разведданным киевские силовики отводят ...
Сводки от ополчения Новороссии 26 апреля 2017
...как это было в Крыму) или же сдачу военными...до государственного переворота.Потерпев неудачу при проведении масштабных ...если брать, к примеру, историю ясиноватского блокпоста).Таким образом, ... ЛНР с боем вытеснила киевских диверсантов из Сокольников — Россия ...
Сводки от Ополчения Новороссии на 2 марта 2015
... Весны» в Крыму, американские сайты госзакупок...1. По мотивам истории с Красным Лучом....-разведывательная группа. Диверсантов было семеро. ...концерна «Укргаздобыча». Киевские власти планировали развернуть...испытания — и вновь неудача. Подобными «трудными родами...
Сводки от Ополчения Новороссии на 16 февраля 2015
..., представителей местного руководства Крыма, а также ряд..., тактика и причины неудач ВСУ. Военный конфликт ...в историю военного искусства. Возвращаясь к стратегии киевского Генштаба...в Горловке активизировались вражеские диверсанты, которые вели минометный ...
Новости Украины и Новороссии 01 декабря 2015
... и удостоверение диверсанта с фото в... блокаду" Крыма Координатор блокады Крыма Ленур Ислямов... языку и литературе, истории, иностранному языку (английский...Красноармейске, продемонстрировали неудачу пропаганды Киева на..., априори против киевской власти. Но ...
Сводки от ополчения Новороссии 16 мая 2015
...истории нашей родины. Тут идет просто вымещение злобы за неудачи... возможности обменять Донбасс на Крым. Обама, Меркель и... — В результате новой атаки диверсантов ВСУ в Дебальцево погибли трое...http://news-front.info Александра Киевского. Полынь, полынь – горечь...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>