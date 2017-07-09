Дюжина ножей в спину русской бедности

Татьяна Голикова, глава Счетной палаты России, объявила, что за I квартал 2017 года в России, на фоне победы над инфляцией и роста производства, стало на 2 млн бедняков больше. У нас уже 22 миллиона человек живут на сумму не более 9900 рублей в месяц. И это, отметим, не в Бразилии или на африканском побережье, где хотя бы еда исключительно дешева и снимается по три урожая в год, а в России, самой большой в мире зоне рискованного земледелия.

Это не бедность – это нищета.

Добавим, что о доходах еще примерно 20 миллионов человек власть просто не имеет представления, но на всякий случай готовитсяобложить их сборами и налогами, чтобы жизнь малиной не казалась.

Борьбы с бедностью в России нет. Не запланирована. Не может президент или премьер прямо сказать: «Ребята, мы понимаем, что происходит, что вам действительно стало трудно жить по таким-то причинам – и для решения проблемы делаем то-то и то-то».

Зато существует большая стратегия экономической безопасности России, где про обнищание населения не сказано ни слова – лишь про «усиление дифференциации населения по уровню доходов». Проще говоря, авторов волнует не бедность, а как бы бедняки не взбунтовались.

Вот и все условия для театра абсурда: наивные россияне дозваниваются до «прямой линии» президента, чтобы решить самые насущные нужды – и одновременно дети российских богачей с «исконно русскими» фамилиями Османов и Авдалян закатывают в Нью-Йорке свадьбу за 10 миллионов долларов с Ксенией Собчак и Леди Гагой в качестве дорогостоящих аксессуаров.

Между тем для решения проблемы нищеты в богатейшей стране достаточно реализовать комплекс очевидных и, что очень грустно для чиновничества, недорогих мер.

1. Ужесточить миграционное законодательство. Ввести визовый режим для граждан Средней Азии. Дело в том, что они занимают в системе нашего ЖКХ должности с весьма неплохой оплатой – другой вопрос, что получают на руки лишь часть. А за 20-25 тысяч в месяц (таковы зарплаты во многих городах Центрального региона и Урала) вполне работали бы и граждане России. Заодно и наркотрафик сократим.

2. Прекратить раздавать гражданство России по принципу «Пять лет успешно прятался от ФМС». Такие граждане нам не нужны, и никакой присягой их не исправишь. А вот представители коренных наций Российской Федерации, свободно владеющие государственным языком, напротив, должны получать гражданство автоматически, а не после унижений.

3. Полностью отказаться от бюджетных преференций для республик Кавказа. Не надо обманывать Россию – один кортеж Кадырова стоит дороже, чем все послевоенное восстановление чеченских аулов. Да и негоже гордым горцам жить за чужой счет.

4. Снизить налоги и реформировать систему государственных закупок. У нас не денег мало – у нас воруют много. Средняя стоимость госзакупки почти вдвое выше рыночной; достаточно навести здесь порядок – и экономия будет исчисляться в триллионах. При этом современные налоги на ведение бизнеса в России – едва ли не самые высокие в мире (считается, что это компенсируется низким налогом на доходы физических лиц).

5. Ввести наконец прогрессивную шкалу НДФЛ. Не может быть такого, чтобы господа Османовы платили в бюджет ту же долю доходов, что и уборщица тетя Клава, тем более что ее труд намного полезнее для общества. Люди с доходами ниже медианных по стране должны быть избавлены от выплаты НДФЛ, с доходами ниже средних – платить нынешние 13%, остальные – существенно больше. Никаких других «налоговых маневров» не нужно.

6. Пора снова национализировать государственные корпорации и монополии, полностью сменив их руководство. Сейчас эти организации имеют наглость игнорировать распоряжения правительства – например, в части выплаты дивидендов, – а, следовательно, работают в интересах частных лиц, так называемых топ-менеджеров.

7. Полностью прекратить строительство нового жилья в Москве и области, воспрепятствовать миграции умов и денег в Центральный регион и мегаполисы. Московская агломерация, Санкт-Петербург, Екатеринбург высасывают все лучшее из «остальной России»: каждый переезд людей из глубинки увеличивает нищету в этой самой глубинке. Никто не покушается на свободу передвижения, но принцип «где родился, там и пригодился» имеет глубочайший экономический смысл.

8. Ввести наконец систему «продуктовых карточек», которую сейчас последовательно сводят к жалким дополнительным выплатам. Изначальная идея выдачи пенсионерам и малоимущим карточек с небольшой ежемесячной суммой, которую можно потратить только на скоропортящиеся российские товары, была очень хороша.

9. Прекратить издевательскую монетарную политику, сдерживающую курс рубля за счет уменьшения объема денежной массы. Собственная валюта стала в России дефицитом – и это позор, некоторые честно и эффективно работающие предприятия находятся на грани бартерных отношений или выплаты зарплат продукцией.

10. Ввести реальные, работающие и, что немаловажно, широко рекламируемые программы переквалификации специалистов. Необходим анализ потребности в тех или иных профессиях (сейчас, например, в остром дефиците грамотные инженеры) и создание условий для их ускоренного освоения всеми желающими. Увеличить число бюджетных мест по нужным стране направлениям в вузах и среднеспециальных училищах за счет популярных среди абитуриентов, но совершенно не нужных в таком количестве управленцев, юристов, бухгалтеров, дизайнеров, журналистов.

11. Активно бороться с алкоголизмом, резко сократить время продаж алкоголя и повысить цены на него. Будут гнать самогон и травиться? Несомненно, но далеко не все. Только так мы сможем дистанцировать принципиальных маргиналов, которые пьют все, что горит, от нормальных людей, которым трудно себя контролировать и справляться с обстоятельствами.

12. Начать бороться с коррупцией, а не с антикоррупционными расследованиями.

Нет сомнений, что и в Кремле, и в Белом доме, и на Старой площади, и даже на Лубянке прекрасно все это понимают. Но для работающих там людей бедности не существует, они полностью дистанцировались от реальной России, а значит, и бороться им, в общем-то, не с чем.

А самое главное, введение перечисленных мер – это прямая дорога к изменению всего уклада, устоявшейся порочной системы отношений элиты и народа. При этом элиты, конечно же, делают все для сохранения нынешнего статус-кво, по-другому они уже не могут, хотя и прекрасно осознают всю суицидальную суть своего поведения. И вот это по-настоящему страшно.