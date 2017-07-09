Додон: Молдавия точно никогда не будет антироссийской

«Я категорически против того, чтобы Молдавия рассматривала даже возможность вступления в НАТО… Если кто-то постарается использовать Молдавию как пушечное мясо в борьбе против России, имею в виду цели НАТО, а мы видим, чего они хотят и добиваются в этом регионе, видим, чего добились, к сожалению, некоторые западные силы на Украине… Нам такие сценарии не нужны», — заявил молдавский президент в интервью белорусскому телеканалу «Беларусь 1».

Додон заявил, что Кишинев не хочет вмешиваться в «геополитические баталии».

Он подчеркнул, что «антироссийскими точно не будем». «Антизападными, – знаете, по некоторым позициям будем», — сказал президент. Он пояснил, что в частности, есть несогласие с Западом по вопросу сексуальных меньшинств. «Они (Запад – ред.) настаивают на этих гей-парадах, гей-маршах… Это не пройдет. Мы православные, у нас в республике 98% (жителей – ред.) православных, это один из самых высоких уровней православия из всех стран», — подчеркнул Додон.

«Если власть Молдавии на каком-то этапе примет решение политически интегрироваться в ЕС – это взорвет страну. Молдавии, такого государства просто не будет. Будет что-то другое, какие-то районы прикрепят к Румынии, будет какое-то другое территориальное объединение. Мы такое категорически допустить не можем», — продолжил он.

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