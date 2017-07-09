Додон: Молдавия точно никогда не будет антироссийской
«Я категорически против того, чтобы Молдавия рассматривала даже возможность вступления в НАТО… Если кто-то постарается использовать Молдавию как пушечное мясо в борьбе против России, имею в виду цели НАТО, а мы видим, чего они хотят и добиваются в этом регионе, видим, чего добились, к сожалению, некоторые западные силы на Украине… Нам такие сценарии не нужны», — заявил молдавский президент в интервью белорусскому телеканалу «Беларусь 1».
Додон заявил, что Кишинев не хочет вмешиваться в «геополитические баталии».
«Если власть Молдавии на каком-то этапе примет решение политически интегрироваться в ЕС – это взорвет страну. Молдавии, такого государства просто не будет. Будет что-то другое, какие-то районы прикрепят к Румынии, будет какое-то другое территориальное объединение. Мы такое категорически допустить не можем», — продолжил он.
Источник: news-front.info