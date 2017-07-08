«Захвати же нас, Путин! И покончим с этим», – необычная статья под таким, не менее необычным заголовком опубликована в одной из самых авторитетных газет Италии – «Джорнале».



«Окажи нам эту услугу, дорогой президент Путин, – пишет её автор, – направь в Италию парочку десятков тысяч казаков, и мы станем твоими! Лишь ты у нас остаешься единственным подлинным, заслуживающим доверия, целеустремленным спасителем в противостоянии с этой отвратительной антиитальянской Европой, этими безмозглыми правителями, этими дамочками из разных учреждений с эротико-аморальными фантазиями, этими врунами-политиками, которым на все плевать, этими тупоголовыми итальянцами, жадно пожирающими свиные хот-доги и кебабы из баранины, этими агрессивными, всезнающими и претенциозными радужными геями, священниками в белых с кровью рясах, вещающих с балконов и амвонов, этими штабелями мнимых добряков и настоящих добряков, которые смешивают нас со всем худшим, что было собрано с соседних континентов…»

«Если ты выкроишь пять минут времени, – продолжает «Джорнале», – направь к нам флот каких-нибудь подводных лодок или эскадрилью вооруженных истребителей, колонну грузовиков… Тебе решать. Тебе, к счастью, хватает опыта и находчивости. А я, да простит мне Бог, забыв о грузе, отягчающем мое сердце из-за того, что я обращаюсь за помощью к (бывшему) коммунисту, считаю, что в общем-то лучше уж ты, чем весь этот мусор, который нас окружает! Если ты поторопишься, не дашь нам провести это напряженное время, наслаждаясь штилем и хорошей погодой, тем доброжелательнее будет воспринято твое вторжение. Так, осенью мы уже избавимся от большинства тех, кто высадился в последние годы на наши берега, в наши порты, распространился по всему нашему «сапогу», занимая и загаживая все тротуары Италии; к тому времени мы уже закроем тысячи нелегальных мечетей, открытых столь же нелегальными имамами и «правоверными»; мы уже очистим наши города от хищников и карманников, кочующих по всему нашему полуострову между курортами с толпами туристов и деревнями, где живут пенсионеры (излюбленные жертвы бездомных сволочей); мы укоротим языки этим проповедникам в бело-кровавых рясах, распинающих Христа внутри самой церкви, его «Святого Тела».

Сделай нам маленький подарок, Владимир Владимирович. Потому что ветер у нас переменился. Итальянский народ пробуждается и начинает раздавать первые пинки под зад рассевшимся в креслах власти лжецам.

И если на горизонте засветится твоя звезда, она даст такой заряд оптимизма моему народу… Подумай об этом».

Вот такая необычная статья появилась в «Джорнале», одной из самых уважаемых консервативных газет Италии. Конечно, её автор иронизирует и прибегает к гиперболе, но, тем не менее, посыл его отчаянного призыва ясен: многие на Западе уже не в силах терпеть тот маразм, к которому ведет мир навязываемая США и либералами глобализация, начинают понимать, что правители их нагло и бессовестно обманывают, что Италия и другие страны Европы буквально гибнут под нашествием толп иммигрантов из Африки и с Востока.

То, что так в Италии думает не только один автор статьи в «Джорнале», но и многие другие, свидетельствует также огромный – шириной в 135 метров – портрет Путина, который итальянский фермер и художник Дарио Гамбарин «нарисовал» на поле, расположенном неподалеку от Вероны. Автор посвятил свое произведение предстоящему саммиту G20. А тот факт, что из всех его участников итальянец выбрал именно президента России, говорит сам за себя.

Пора им заткнуться

Сходные мысли зазвучали в СМИ и за океаном. «Нашим лидерам пора заткнуться, – решительно пишет в издании «Хилл» Джеймс Дурсо, 20 лет прослуживший в ВМС США. – Называть Россию «региональной державой», как это делал президент Обама, или говорить, что Путин может стать нашим «лучшим другом», как в свое время выразился президент Трамп, – это контпродуктивно. Мы добьемся больших результатов в отношениях с Россией, если будем поступать твердо, уважительно и недвусмысленно».

«Чем бы ни руководствовался Путин, – продолжает он, – патриотизмом, паранойей, чувством незащищенности или необходимостью сохранить все те деньги, которые у него якобы имеются – его призыв защитить христианство и уникальную российскую культуру от обезличенной релятивистской Европы находит отклик у гораздо большего числа европейцев, чем коммунизм.

Российским замыслам помогает и содействует бездумная политика Германии, которая приняла у себя более миллиона иммигрантов с Ближнего Востока, большая часть которых никогда не будет участвовать в экономической жизни и производстве, и вряд ли ассимилируется.

Так что, да, Россия бросает вызов США; но громкие заявления сенатора Джона Маккейна о том, что она представляет большую угрозу, чем «Исламское государство» (запрещенная в России организация), «не приносят пользы».

По мнению автора статьи, США «надо отказаться от идеи «смены режимов». «Несомненно, – делает он вывод, – часть высокопоставленных российских руководителей и бизнесменов недовольна Путиным, но не настолько, чтобы начать сотрудничество с США, ЕС или НАТО в целях его ниспровержения, особенно с учетом нашей хронической неспособности хранить тайну. Несмотря на всю эту болтовню о «мафиозном государстве», российское руководство в случае необходимости сплотит свои ряды и наведет порядок, чтобы защитить себя и Россию».

Даже такое авторитетное и обычно русофобски настроенное издание, как газета «Вашингтон пост» признает, что без сотрудничества с Россией сейчас никак не обойтись. «Сотрудничество с Россией, – пишет газета, – может оказаться единственным способом сокращения уровня насилия в Сирии и создания основы мирного, более децентрализованного государства, которое сможет, в конечном итоге, выздороветь после своей трагической войны».

Трамп в слабой позиции

«С Путиным Трамп – в слабой позиции, в связи с различными расследованиями его довыборных отношений с Москвой, – говорится в статье английской газеты «Гардиан». – Как и Си (глава КНР – В.М.), – Гамбург предоставляет Путину сцену, на которой он может сыграть ответственного государственника мирового уровня, выдавливая из барахтающегося Трампа то, что для него важнее всего, например, снятие санкций, наложенных на Россию из-за Украины».

«Любителю Трампу следует подтянуться», – резюмирует «Гардиан», отмечая, что его «броски не сработают» в поединке с опытным российским соперником, у которого черный пояс по дзюдо.

«Россия, уже «списанная со счетов», снова вышла на ведущие позиции в глобальной иерархии, – пишет немецкая газета «Хандельсблатт». – Трамп встал не на сторону дипломатии, а на сторону грубой силы, — в большинстве случаев неоправданной. При этом тактические шаги ему совсем не удаются. К примеру, Трамп пытался объединить арабов против Ирана, а получилось так, что расколол их».

«Нынешний конфликт в Персидском заливе, – продолжает газета, – гонит к Кремлю не только Катар, который уже обеспечил себе пакет акций российского нефтяного гиганта Роснефти. Турция, страна НАТО, в этом споре отвернулась от Европы, – пишет издание. – Иран твердо стоит на стороне Москвы. Близок к России и Китай, который был оскорблен поведением США в Сирии и относительно КНДР, а также недавним решением Трампа по парижскому соглашению по климату».

Да и сам Трамп от России отвернуться не может: ему нужны партнеры в борьбе против международного терроризма. «Сегодня о Путине можно сказать вариацией цитаты Юлия Цезаря: он пришел, посмотрел и победил», – резюмирует немецкая газета.

Особенно характерно, что такие призывы о помощи и статьи с признанием роста влияния России и необходимости сотрудничества появляются теперь в западных СМИ накануне саммита в Гамбурге после лавины лживых публикаций, обвинявших Россию не только во вмешательстве в выборы в США, но и во всех смертных грехах. Приходит отрезвление?

Источник: nstarikov.ru