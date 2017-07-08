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Захарова рассказала о случаях вмешательства США в дела РФ

11:45. 8 июля 2017 Просмотров - 4 Нет комментариев Опубликовал:

Захарова рассказала о случаях вмешательства США в дела РФ

Официальный представитель МИД РФ напомнила о прямых инструкциях правительства США своим дипломатам по вмешательству в российские дела

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сообщения американских СМИ о вмешательстве Москвы в политику Вашингтона, привела примеры вмешательства США во внутренние дела РФ.

"Тема о якобы вмешательстве России во внутриполитическую жизнь США не сходит с первых страниц американских журналов и газет, — сказала она. — Хотела бы для американского политического истеблишмента привести реальные, а не мифические факты вмешательства США во внутреннюю политику нашей страны, чтобы напомнить им о том, что они сами же делали в отношении нашей страны", — сказала Захарова в четверг в ходе еженедельного брифинга.

Официальный представитель российского МИД напомнила, что в 2014 году администрация Барака Обамы "даже не старалась скрыть свои намерения по созданию кризисной ситуации в российской экономике, а также по стимулированию социального недовольства и провоцирования смены власти". "Это был всемирный призыв вмешаться во внутреннюю жизнь России для того, чтобы дать российскому народу ощутить степень изоляции, — подчеркнула она. — Так прямо и заявлялось весной-летом 2014 года, тогда Вашингтон стал инициатором санкций в отношении нашей страны".
Кроме того, Захарова напомнила о прямых инструкциях правительства США своим дипломатам по вмешательству в российские дела. "Весьма показателен также подписанный Обамой в декабре 2014 года закон о поддержке свободы Украины, — отметила дипломат. — В нем содержится прямой, ничем не прикрытый призыв к вмешательству в наши внутренние дела. Госсекретарю США черным по белому предписывалось напрямую и через неправительственные и международные организации способствовать улучшению демократического управления в России".

Правительственные гранты США для террористов на Северном Кавказе
Захарова также обратила внимание на то, что попытки "расшатать" внутреннюю ситуацию в России проводились и ранее. "Этим занималось государственное агентство США по международному развитию, — отметила она. — Гранты, которые раздавало это агентство, нередко попадали к лицам, связанным с бандформированиями на Северном Кавказе, а через них к откровенным террористам".
По словам дипломата, когда в 2012 году деятельность этого агентства была запрещена, его дело попытались продолжить неправительственные организации Национальный демократический институт и Международный республиканский институт. "В реальности они существуют за счет бюджета США и являются не чем иным, как инструментом внешней политики Вашингтона, — подчеркнула Захарова. — Упомянутый американский закон 2014 года открыто говорит об использовании неправительственных организаций в работе по воздействию на ситуацию внутри России. На это до 2018 года предусмотрены бюджетные средства в размере 20 млн долларов ежегодно".

В этой связи она призвала представителей американской политической элиты самим попытаться вспомнить все то, что инициировалось Вашингтоном против Москвы в последние годы. "Все это я привожу для того, чтобы те политические деятели, которые занимаются сбором очередных голосов в поддержку санкционных действий в отношении нашей страны, занимаются политическим лоббированием антироссийской политики, пытаются негативно повлиять на развитие двусторонних отношений, освежили свою память и вспомнили, что на протяжении последних лет делалось в отношении России со стороны политического бомонда Вашингтона", — заключила официальный представитель МИД.

Источник: nnm.me

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