Зачем мушкетёрам такие великолепные шляпы?

Разбираемся, почему у мушкетёров были такие странные головные уборы.

Помните фильмы про приключения Д’Артаньяна и его друзей, мушкетёров? В детстве я, как и все мальчишки очень любил пересматривать их при любой возможности. После таких просмотров мы долго играли во дворе в мушкетёров, используя в качестве шпаг длинные палки. А те, у кого были панамки напяливали их для таких игр, имитируя роскошные широкополые шляпы киношных персонажей. (Тогда мы не знали, что настоящие шляпы-панамы выглядят совсем по-другому!)

Но почему у мушкетёров изначально были такие странные головные уборы? Да и не только у них… Почему многие жители тех веков носили широкополые шляпы? Ответ на этот вопрос, оказывается, довольно неприятен. Может вы уже знаете? Если нет, то читайте дальше осторожно – надеюсь вы не из брезгливых…

Мода на такие головные уборы была диктована особенностями средневековых городов. Как мы видели на улицах отлично сохранившегося многовекового Марбурга, центры крупных населённых пунктов были застроены многоэтажными домами, которые нависали над улицами – чем выше этаж, тем дальше он выдавался над мостовой внизу.

К сожалению, в те времена в городских домах не было никакой канализации, и все горожане использовали ночные горшки, чтобы справлять нужду. Во многих городах того времени были специальные канализационные стоки, которые выводили нечистоты за пределы города, но не всем жителям было охота тащить свои горшки на улицу – особенно тем, кто жил на верхних этажах. Поэтому многие просто выливали их из своих окон, иногда попадая на прохожих внизу.

Была даже одна история, когда французскому королю Людовику IX, на мантию вылили горшок с дерьмом. Хорошо, что на мантию! Король поднялся в том, откуда было совершенно нападение, и нашёл виновника – студента, который проснулся пораньше, чтобы лучше подготовиться к экзаменам. Добрый король пожаловал молодому человеку стипендию. А ведь страшно представить, что было бы, если содержимое горшка попало бы на голову монарха!

В 1270 году, в Париже издали закон, запрещающий так вот выливать на улицу отходы и помои, но многих парижан не напугала угроза штрафа за это преступление. Через сто лет закон решили смягчить – выливание горшков разрешили, но обязали выливающего сперва три раза выкрикнуть на улицу предупреждение, чтобы все прохожие имели возможность посторониться.

Тем не менее, каждый раз, выходя на улицы крупного города, прохожий рисковал получить на голову содержимое ночного горшка с одного из верхних этажей. Именно поэтому, жители крупных городов того времени стали носить шляпы с огромными полями, мода которую переняли и знакомые нам с детства мушкетёры.

Шляпы защищали волосы и парики своих владельцев, и принимали на себя при случае потоки дерьма. Кстати, именно поэтому пошёл обычай встречая даму снимать с головы шляпу, и, кланяясь, отводить её рукой как можно дальше назад:

Такой учтивый реверанс отдалял вонючий головной убор от нежного женского носа.

Интересно, знали ли создатели мюзикла про отважных мушкетёров об истории этого красивого жеста, когда воспроизводили его на экранах многомиллионной страны?..