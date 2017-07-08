Свадьба в Лос-Анжелесе: «А вы продолжайте каяться и оплачивать!»

Попалась на глаза публикация о том, как дети российских олигархов сыграли свадьбу в Лос-Анджелесе, на которой пели известные отечественные и зарубежные артисты, а траты на женитьбу были беспрецедентны. И вот что я подумал…

Есть в России люди, которые мечтают заставить всю страну каяться за убитого 99 лет назад гражданина Николая Романова. Причём делают это весьма активно в год 100-летия революции, а не в год столетия убийства (случайность? Не думаю(с)). И эти люди даже предъявляют некоторую логику, мол, раскаемся и тут же страну не узнаем: запляшут лес и горы. В идеалистическом мире, где следом за покаянием следует прощение и спасение, может быть, и работает эта формула. А вот в мире практическом следом за покаянием следует расплата. Так что формула «каяться и платить, платить и каяться» не просто реальная – она работает.

Вот покаялись мы в перестройку за «проклятое советское прошлое», за жертвы политических репрессий (которых на поверку оказалось меньше миллиона) и заплатили 10 миллионов жизней своих соотечественников, тотальным обнищанием населения страны. Нас не просто ограбили, у нас отняли практически все социальные завоевания СССР: бесплатную медицину и образование, право на труд и на отдых. Всё что не отняли – обрекли на деградацию. Население страны спаивают и развращают, дабы содержать народ в скотском состоянии, неспособном даже реагировать на такое унижение. Все богатства прибрала к рукам горстка олигархов, чьи дети гоняют на гелендвагенах, возят шлюх по улицам Парижа и сходят с ума от того что «им нечего больше хотеть».

Вот и сейчас Россия в осаде, страны Запада лепят из нашей родины образ монстра, ровно так, как это было накануне Первой и Второй мировых войн. Внутренняя социально-экономическая ситуация в стране в крайне тяжёлом состоянии: пенсионеры выживают на 12 тыс. рублей, а беднота работает за 17 тыс. рублей. Число нищих и работающей бедноты растёт! И это не выдумка Банникова, это в ещё конце 2016 года сказала вице-премьер Голодец!

И на фоне этого кризиса дети российских олигархов играют многомиллионные свадьбы в «лос-анжелесах». Но разве слышим мы гневный голос о недопустимости «пира во время чумы» от тех, кто обязан защищать униженных и оскорблённых? Нет! Нас призывают каяться за то, что мы не делали. И уж будьте уверены, каяться заставляют для того, чтобы потом обязать нас платить.

И справедливо бы было заставить каяться тех, кто незаконно приобрёл огромные богатства, получив бесплатно в собственность народное имущество после распада СССР. Справедливо бы было заставить каяться тех, кто разрушил великую державу и сломал хребет русскому народу, а не попустительствовать строительству храма перестройки «Ельцин-центра» или освящать очередной Hyatt, для посиделок иностранных агентов и «пятой колонны».

Именно так и сделал бы тот, кто действительно переживает за страну и печётся о русском народе.

П.С.: Ниже состав населения в России начала ХХ века на 1000 человек, или что станет с нами после очередного покаяния...