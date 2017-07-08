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Сахар

10:36. 8 июля 2017 Просмотров - 106 Нет комментариев Опубликовал:

История о том, как общество потребления и мода на «здоровое питание» на самом деле приводят нас к ожирению. Австралийский режиссер и актер Дэймон Гамо снимает на камеру свой эксперимент, в ходе которого он начинает питаться исключительно едой, имеющей маркировку «healthy» (полезно для здоровья), чтобы раскрыть для зрителей всю горькую правду о сахаре, который на самом деле скрыт в свежевыжатых соках, обезжиренных йогуртах, мюсли, протеиновых батончиках и другой «полезной» еде.

Фильм демонстрирует изменения, которые происходят с телом молодого человека, до начала эксперимента не испытывающего проблем с лишним весом. Благодаря познавательному путешествию Дэймон освещает неизвестные многим факты о том, как строится индустрия пищевой промышленности и какого сахара на самом деле стоит опасаться на полках супермаркетов. Этот фильм навсегда изменит ваше представление о здоровом рационе.

Источник: www.kramola.info

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