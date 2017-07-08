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Первый канал уличили в использовании интернет-ботов для раскрутки политического ток-шоу

10:36. 8 июля 2017 Просмотров - 80 Нет комментариев Опубликовал:

Продюсеры ежедневного общественно-политического ток-шоу «Время покажет» на «Первом канале» пытаются привлечь новую аудиторию с помощью интернета. Ведущие шоу Екатерина Стриженова и Анатолий Кузичев 20 июня объявили в прямом эфире о начале эксперимента – зрители могут общаться с гостями студии и самими ведущими с помощью Twitter. «Мы вышли на широкую дорогу интерактива», – заявил Кузичев. Самые интересные твиты зрителей редакторы передачи показывают прямо в эфире. Но как убедились «Ведомости», подавляющее большинство таких сообщений в адрес аккаунта шоу @Vremya_Pokazhet отправляют пользователи Twitter, крайне похожие на ботов. Аккаунты-боты только имитируют поведение реальных людей и, как правило, массово создаются для раскрутки аккаунтов.

Первым об использовании «Первым каналом» подозрительных аккаунтов в Twitter сообщил Telegram-канал «Методичка». Анонимные авторы канала изучили эфир четырех выпусков «Время покажет» и обнаружили, что аккаунты многих пользователей Twitter, чьи сообщения показываются в эфире, зарегистрированы буквально в день начала эксперимента, т. е. 20 июня. Темой обсуждения этих выпусков «Время покажет» часто становилась Украина, и такие свежезарегистрированные пользователи писали прежде всего антиукраинские сообщения, которые и показывали на экране редакторы шоу.

Продюсерам «Время покажет» нравятся новые форматы общения с аудиторией, убедились «Ведомости» – в эфире шоу твиты появляются на экране буквально каждые две минуты. Пока никакая другая передача на федеральных каналах не использует столь активно социальные сети в прямом эфире.

Твиты зрителей в эфире шоу «Время покажет»

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«Ведомости» проверили около 40 аккаунтов Twitter, чьи сообщения показали в эфире в пятницу, 30 июня. Подавляющее большинство из них действительно зарегистрированы в июне этого года, у таких пользователей минимальное количество подписок и твитов. У очень многих таких пользователей все твиты – только сообщения для @Vremya_Pokazhet. Помимо пользователей из России среди таких аккаунтов «Ведомости» обнаружили пользователей, которые якобы живут на Украине, в Германии и даже в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Для более убедительной имитации реальных людей такие пользователи комментировали не только тему выпуска «Время покажет», но и обстановку в студии – например, в эфире показали несколько твитов с комплиментами ведущей Стриженовой. Кроме того, в эфире показывают и критические твиты от ботов – например, о том, что шоу приглашает одних и тех же «надоевших» экспертов.

pervyiy kanal ulichili v ispolzovanii internet botov 5 Первый канал уличили в использовании интернет ботов для раскрутки политического ток шоу

Также «Ведомости» изучили подписчиков аккаунта @Vremya_Pokazhet. Он был создан 5 июня и сейчас набрал уже около 9600 читателей. Среди первых 100 читателей, что показывает Twitter в списке подписчиков этого аккаунта, сразу 52 очень похожи на ботов – они также зарегистрированы меньше месяца назад, у них минимальное количество подписчиков, и, как правило, все их сообщения адресованы только этому шоу.

Представитель «Первого канала» заявил «Ведомостям», что компания будет разбираться в ситуации: «Использование ботов ни в коем случае не является политикой компании».

Шоу действительно часто показывает в эфире твиты совсем новых пользователей, подтвердил ведущий Кузичев в понедельник, 4 июля, но это не боты. Активные призывы «Время покажет» использовать Twitter для общения привели к массовой регистрации реальных зрителей в этом сервисе, заявил он. Почему даже спустя две недели после регистрации такие пользователи продолжают писать твиты только в адрес шоу, Кузичев не объяснил.

Источник: Ведомости

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Источник: feedproxy.google.com

Метки: первый канал, тв-шоу, технологии
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