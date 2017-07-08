Коллекторы и банкформирования – они рука об руку гробят наш народ
Вообще вся банковская деятельность, то есть выдача ссуд под проценты, расценивается основными религиями мира как грех (только буддизм вроде ее разрешает). Что уж тогда говорить о коллекторах!
Но Россия – страна самых непостижимых банковских чудес. Если где-то там «у них» банки служат чем-то вроде кровяных насосов и сердец экономики, разгоняя кровь по артериям и доставляя её ко всем органам (предприятиям и учреждениям) – то у нас они играют обратную роль. Промышленность они не кредитуют (запретительно высокая ставка ЦБ), а обслуживают лишь валютных спекулянтов, импортёров (добивающих нашу промышленность) и всякий опустившийся элемент. Ибо кто в своём уме возьмёт так называемый микрокредит под 100, 200 и выше процентов годовых?
Ну, и еще их поле – ипотека, которая порой приводит к полному разорению семей и всяким драмам и трагедиям.
А банкам-то что? Им лишь бы впарить их кредит кому угодно – пусть сам заёмщик не расплатится, но у него есть родня, квартира, на худой конец какие-то внутренние органы….
Жуткие истории с коллекторами уже рассказывают не на кухне – а с экранов ТВ. Все помнят, как эти твари кинули бутылку с зажигательной смесью в окно должника, в результате чего чуть не сгорел заживо ребенок…
Но ширится и встречное сопротивление – и скоро этих коллекторов будут встречать или со стволом, или с топором, или на худой конец с дубиной. Поскольку управы на них нет, закона нет – и государство, закрыв глаза на эту деятельность, как бы предлагает самим гражданам разбираться, на свой страх и риск, с этими налетчиками…
Однако суть дела в том, что вся практика наших банкформирований возможна лишь в связке с коллекторской. Ибо если запретить коллекторов и оставить только судебное разбирательство по непогашенным кредитам, то и люди будут целы, и банки начнут проверять заёмщиков на предмет их состоятельности. Всякой дикости в этой сфере станет куда меньше – но и изрядная часть банков протянет ноги при таком цивилизованном подходе.
Мой идеал – вообще оставить один единственный госбанк (с отраслевыми филиалами), финансирующий промышленность и выдающий населению беспроцентные кредиты.
Но это так, мечты…
А что касается нынешней реальности – не пора ли сделать эту коллекторскую деятельность уголовно наказуемой – скажем, со сроком до 15 лет лишения свободы?
Тогда, как уже сказано, сдохнут многие нынешние банки, работающие не на развитие страны, а на убийство ее граждан. Но чего ради государство должно поощрять этих громил, громящих прямо и косвенно наивных граждан, загнанных в тупик всей нынешней стагнацией?
Путин еще в 2012 году пообещал создать для них новые 25 миллионов рабочих мест. Вот на него б и напустить этих коллекторов: исполни свое обещание, верни должок!
➡ Источник: https://publizist.ru/blogs/108265/19403/-
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Ой…зря боитесь.Микрозаймы…там коллекторы лютуют.Вернее это-прошлое.Самое жестокое что сделали(как я слышал…потом суды,суды).Во дворе должника развешали обвъявление…Разыскивается педофил..и фото должника.Очень серьезная травма.Но…личную ответственность никто не отменял.В Москве не сработает…но через год в Новосибе никто никого искать не будет.Хотя …другая работа,семья…ошибся человек,”закреативил”.
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А я чё-то не понял. Банки, что сами разносят кредиты по клиентам, как повестки? Или коллектора выбивают не существующие долги? Я не верю, что человек с здравым умом возьмет кабальный кредит. А если взял, то сразу к доктору. Не верю, что кредиты приходят выбивать дети банкиров или олигархов. Не знаю ни одного случая, чтоб банкир лично выбивал кредит. Это всё дети, внуки (наёмники) тех кто взял кредит. Так чего плачемся, хотя я лично банкиров и банки не приемлю, всё нормально. Капитализм, однако.