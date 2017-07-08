Цивилизация: обретение вечности

Сетевой коммунизм, в котором люди ЗАЧЕМ-ТО пишут и корректируют бесплатно статьи в разных «Википедиях», ведут просветительские блоги , создают кинозалы и библиотеки – отражает тот двигатель цивилизации, который и в марксизме, и в либерализме теоретики проглядели.

В этом новом мире – Интернете – мы столкнулись с явлением, которое никто ещё толком не осмыслил: своеобразным сетевым коммунизмом. Пока одни пытаются заработать на Интернете, а другие – использовать его для диверсий и вредительства, основная масса пользователей стремится бесплатно и бескорыстно помочь человечеству, обеспечив доступ ко многим произведениям науки, искусства, публицистики, философии на безвозмездной основе. Интернет – это прежде всего прочего, огромное количество БЕСПЛАТНЫХ даров – тех вещей, которые раньше стоили бы денег: ведь и книгу нужно купить, и граммофонную пластинку, и видеокассету – оплатив если не труд автора, то хотя бы носитель информации…



Он отражает исконное стремление нравственно-неповреждённого человека сделать благо человечеству, именно бесплатно и бескорыстно. Это нравственное чувство, требующее от человека бескорыстного служения его роду (а вовсе не жажда наживы) вела через века великих учёных, художников, творцов и созидателей.



Вот что двигало прогресс – а вовсе не материальный интерес жуликов и аферистов, как полагал Маркс и полагают сегодня либералы.

Не капитализм двигает цивилизацию. Капитализм – гриб-паразит на её стволе, и чем больше в ней сил, соков, тонуса, тем больше и гриб-паразит.



Оттого может показаться, как Марксу показалось, что рост древа определяется ростом гриба-паразита, а не наоборот.

А мы говорим: нет. Гриб-паразит не помогает росту берёзки, увеличиваясь. Он берёт соки от её роста (без него она росла бы быстрее), он увеличивается по мере её роста, но в конечном итоге может убить деревце, если слишком уж (как в наши дни) разрастётся.

Один человек думает – как помочь человечеству. Он донор, он отдаёт себя. Другой человек думает – как паразитировать на достижениях человечества. То есть, в конечном счёте, как паразитировать на доноре, на том, кто отдаёт себя человечеству. Все великие открытия и достижения сделаны бескорыстными идеалистами, верящими в человечество и его светлое будущее. Но пользуются ими, среди прочих пользователей, проходимцы и мошенники.

И Маркс, и либералы считают, что личный интерес эгоиста движет науку и технику: мол, пытаясь увеличить продажи, эгоист думает, как выпустить новые товары, больше, дешевле, чтобы они были технически более совершенны и т.п.

То есть, получается, из низменных побуждений человека вырастает возвышение человечества?



Множество жадных эгоистов делают много плохих дел – а в сумме всем становится хорошо? Это конечно, не так, и жизнь сто раз это доказывает каждому поколению.

Эгоист и рвач стремятся поднять цены, а не снизить, они выжимают всё из старого мира, а не творят новый. Для творчества нужны иные ориентиры – соприкосновение души человеческой с Вечностью и вечными ценностями. Историю мы видим, как попытки лучших людей облегчить жизнь человечества, отягощённую грибами-паразитами худших людей, стремящихся на этих попытках и их успехе паразитировать.

Но там, где речь заходит о мотивациях вечными ценностями, о диалоге человека с Вечностью – там не избежать терминов «Абсолют», «Метафизика», «Мировой Разум» и т.п. То есть в общем и целом цивилизация с её прогрессом оказывается восхождением верующих во что-то вечное к их религиозному (по исходной природе, если не по форме) идеалу.

Собралась кучка идеалистов, и договорились между собой начать делать жизнь лучше: придумать пахотное устройство, поливальную машину, лекарство от распространённой болезни, и т.п.

Люди вокруг к такой затее относились по-разному. Одни не понимали и в упор не видели эту «секту», активно обменивающуюся между собой добытой информацией о мире, другие смеялись над ней. Третьи же поддакивали и прилаживались воровать – понимая, что идеалиста обокрасть легко, он в своей возвышенности всегда оставляет зазор для хищений его имущества посторонними циничными личностями…

Но кто двигал прогресс и цивилизацию? Склонные к тупому равнодушию? Насмехавшиеся? Воры? Совершенно очевидно (но не Марксу и не либералам), что нет.

Всякое движение человечества вперёд (если это не случайная находка, на которую наткнулись в упор) – продукт деятельности людей, мотивированных Вечностью.

Кто думал о Вечности – служил грядущим поколениям и человечеству в целом. Кто оставался в рамках своего времени – думал о себе, своих удовольствиях и в итоге грабил человечество.

Этот раздел главный, определяющий суть истории, а вовсе не борьба классов.

Конечно, во все времена бедные завистники пытались сесть на место богатых; несомненно, и богатые эгоисты пытались законсервировать бедность своих слуг, расширить кастовую пропасть.



Но эта борьба носит зоологический характер, её ведут все звери на Земле, а потому (раз у зверей прогресса и цивилизации не возникло) – НЕ ОНА породила движение человечества к Ноосфере.

Классовой борьбой можно объяснить шараханья истории из стороны в сторону, но ей нельзя объяснить подъём, движение вверх. Ведь есть же что-то, что носит нас не просто из угла в угол, а поднимает, возвышает… Помимо возни, в которой каждый думает только о себе, есть и взлёт, творцы которого думают обо всех (а о самих себе часто забывают).

Выдернув эту, идеалистическую, основу из социализма – вы сделаете ужас чубайсова пришествия необратимым. Что, собственно, и доказала трагическая советская история…





А. Леонидов



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