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Зарплату учителям и директорам школ Московской области подняли на 5%

03:59. 7 июля 2017 Просмотров - 36 Один комментарий Опубликовал:

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В Московской областной думе приняли соответствующий законопроект.
 
Законопроект о повышении зарплаты педагогическому составу и директорам школ на 5% процентов был принят депутатами Мособлдумы в этот четверг. Теперь средняя зарплата у директора школы будет составлять свыше 90 тысяч рублей, сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра образования региона Марину Захарову.
 
"Сегодня принят законопроект, которым на 5% увеличивается заработная плата всем педагогам, которые работают в школах, по-разному происходит увеличение директорам школ", — заявила Марина Захарова.
 
Она отметила, что в Московском регионе ввели стандарт соответствия директоров занимаемой должности. Увеличение зарплаты ждет директоров, которые выполняют свои обязанности в соответствии с принятым стандартом.
 
По словам министра, в Подмосковье 60 директоров будут получать 120 тысяч рублей, 760 будут получать с 1 сентября 90 тысяч, остальные 300 будут получать среднюю зарплату 66,8 тысячи рублей, без учета часов.
 
Захарова добавила, что в среднем заработная плата учителей выросла с 45,6 тысяч до 52 тысяч рублей.
Метки: Жизнь, Новости, экономика
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