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В Центробанке назвали шоком уровень инфляции в России в июне

03:44. 7 июля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

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Годовая инфляция в июне на уровне 4,4% стала шоком, заявил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев.

По данным Росстата, в июне инфляция ускорилась до 0,6% с 0,4% в мае. В годовом выражении ускорение составило до 4,4% с 4,1% в мае. За первое полугодие потребительские цены в России выросли на 2,3%.
 
"Шок в июне большой — 4,4% (годовая инфляция — ред.). 4,1-4,2% – это были смелые оценки, кто-то и про 4% говорил", — сказал Дмитриев на заседании совета по денежно-кредитной политике и финансовому регулированию Ассоциации региональных банков России.
 
Уровень инфляции в годовом выражении Дмитриев назвал "негативным сюрпризом". 
 
"Это выше, чем мы ожидали в месячных терминах. Насколько это влияет на траекторию достижения 4%, возвращения к 4% на конец года, мы сейчас как раз готовим к июлю прогноз, там будет уже понятно, какие коррекции требуются", — сообщил глава департамента ЦБ журналистам.
 
"Был позитивный сюрприз в виде ускоренного снижения инфляции, сейчас негативный. Мы ожидали роста в годовом выражении инфляции, мы его ожидали за счет плодоовощей, он просто произошел сейчас чуть быстрее, чем мы ожидали. Поэтому сейчас мы всю траекторию пересмотрим, прогноз посчитаем", — отметил Дмитриев.
 
Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в РФ по итогам 2017 года на уровне 3,8%.
 
 
РИА Новости https://ria.ru/economy/20170706/1497991901.html
Метки: Жизнь, Новости, Россия, экономика
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  • 1563 1510
    Леонид Петрович Плотников 7 июля 2017 в 4:42 Ссылка Пометить
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    Насколько помню, главной обязанностью своей ЦБ считает регулирование инфляции. Как видим, с этой обязанностью он не справляется. ЦБ считает также, что он не обязан обеспечивать финансирование народного хозяйства. Так зачем нам нужна такая контора?

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