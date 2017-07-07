Самолеты ВКС России за неделю 4 раза вылетали на перехват

Истребители Воздушно-космических сил России четыре раза за прошедшую неделю поднимались в воздух для перехватов.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

Согласно опубликованной министерством инфографике, разведку вдоль российских границ вели девять самолетов. Отмечается, что никто из них не нарушил воздушное пространство страны.

На прошлой неделе министерство сообщало о шести вылетах для перехвата самолетов-разведчиков. При этом иностранные самолеты провели 15 разведывательных полетов у российских границ.

Воздушная разведка стран НАТО в середине июня резко повысила активность на западных рубежах России.

Источник: news-front.info