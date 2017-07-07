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Повышение пенсионного возраста в РФ сэкономит бюджету 1,7 трлн рублей

04:08. 7 июля 2017 Просмотров - 49 Один комментарий Опубликовал:

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В научно-исследовательском финансовом институте (НИФИ) Минфина посчитали, что повышение пенсионного возраста в России по формуле «65/63» позволит сэкономить бюджету 1,7 трлн. 
 
Как рассказала «Известиям» старший научный сотрудник НИФИ Татьяна Омельчук, это позволит сократить количество пенсионеров в стране на пять млн человек. По словам экспертов, такая мера даст краткосрочный финансовый эффект, так как трансферт снова придется увеличивать из-за повышения пенсионных выплат россиянам, которые будут работать дольше. 
 
Омельчук отметила, что если не начать повышение пенсионного возраста, то это может привести к тому, что правительство не сможет постоянно индексировать пенсионные выплаты. Прежде всего, эксперт считает, что возраст выхода на пенсию необходимо уравнять для мужчин и женщин.
 
— Прежде всего пенсионный возраст мужчин и женщин нужно уравнять. Это справедливо с точки зрения продолжительности жизни. Женщины живут дольше, чем мужчины. Во всем мире идет тенденция по уравниванию пенсионного возраста для обоих полов, — сообщила Омельчук.
 
По данным проведенного НИУ ВШЭ исследования, повышение пенсионного возраста поддерживают 21% россиян.
Метки: Жизнь, Новости, политика, Россия, экономика
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Один комментарий»

  • 186 106
    Grach +-+-+ 7 июля 2017 в 5:38 Ссылка Пометить
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    Интересно, кто из Россиян(21%) умудрился поддержать повышение пенсионного возраста, это же очевидный абсурд при такой продолжительности жизни… Как всегда наё….т)))

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