Новости Украины и Новороссии 07 июля 2017

Украина за 25 лет скатилась с 4-го на 68-е место по торговле оружием

За годы независимости Украина по производству и продаже оружия за рубеж скатилась с 4-го места на 68-е. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил генеральный директор консорциума «Инновационно-технологическая группа», один из авторов научных разработок Александр Бутник-Северский. Он уверяет, что о топовых позициях Украины в сфере торговли оружием заявляли высокопоставленные британские военные. «Украина занимала, в своё время, 4-е место в мире по торговле оружием и, когда я был в одной из серьезных организаций, закрытых, в Англии вместе с делегацией из Министерства и науки, то наш руководитель сказал, что мы занимаем седьмое место, а английский поправил и говорит — нет, вы занимаете четвёртое место. А сейчас мы занимаем 68-е место», — посетовал Бутник-Северский. Читайте также: «Посмотрите на эти лица»: украинцы показали лидерам G20 лица карателей-«атошников» (ФОТО) ПолитНавигатор

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«Нафтогаз» сохранит принцип «бери или плати» по газу России

«Нафтогаз» не исключил сохранения принципа «бери или плати» по газу РФ.

Коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что принцип «бери или плати» может быть сохранен в соглашении между «Нафтогазом» и «Газпромом» для будущих возможных поставок, но в разумных для сторон объемах.

«Он (принцип «бери или плати» — ред.) может остаться относительно будущих объемов (газа — ред.), но совсем в другом виде, это значит, что трибунал арбитражный он определил определенные принципы, при которых принцип «бери или плати» не будет чрезмерным или неразумным. Эти требования будут разумными для обоих сторон, и мы не видим никаких проблем реализации этих принципов на будущее», — сказал представитель компании, комментируя информацию о сохранении принципа «бери или плати», сообщает «Еспресо.TV».

При этом он отметил, что именно по этому пункту решение Стокгольма уже является окончательным. «Единственный неприятный для нас пункт — это был пункт «бери или плати», по этому пункту решение уже является окончательным, и решение заключается в том, что все исковые требования («Газпрома» — ред.) по этому пункту не были удовлетворены. Поэтому никаких сюрпризов по этому поводу быть не может», — сказал Витренко.

Он пояснил, что по этому пункту нужно различать требования «Газпрома» (о взыскании с «Нафтогаза» более 43 миллиардов долларов), и будущие поставки. По его словам, относительно выплаты 43 миллиардов, то здесь принцип отменен, а относительно будущих поставок, то принцип может действовать. «Отдельный вопрос — это что будет после того, когда будет окончательное решение, в частности, по другим объемам газа, которые могут поставляться на Украину по этому контракту. И вот по этим будущим объемам принцип «бери или плати» в совсем другом виде, совсем в другой редакции может быть сохранен», — сказал Витренко.

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