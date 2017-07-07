Главная » Новости Украины и Новороссии

Новости Украины и Новороссии 07 июля 2017

09:02. 7 июля 2017 Просмотров - 375 Нет комментариев Опубликовал:

Украина за 25 лет скатилась с 4-го на 68-е место по торговле оружием

Украина за 25 лет скатилась с 4-го на 68-е место по торговле оружием | Русская весна

За годы независимости Украина по производству и продаже оружия за рубеж скатилась с 4-го места на 68-е.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил генеральный директор консорциума «Инновационно-технологическая группа», один из авторов научных разработок Александр Бутник-Северский.

Он уверяет, что о топовых позициях Украины в сфере торговли оружием заявляли высокопоставленные британские военные.

«Украина занимала, в своё время, 4-е место в мире по торговле оружием и, когда я был в одной из серьезных организаций, закрытых, в Англии вместе с делегацией из Министерства и науки, то наш руководитель сказал, что мы занимаем седьмое место, а английский поправил и говорит — нет, вы занимаете четвёртое место. А сейчас мы занимаем 68-е место», — посетовал Бутник-Северский.

Читайте также: «Посмотрите на эти лица»: украинцы показали лидерам G20 лица карателей-«атошников» (ФОТО)

ПолитНавигатор

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Рука Трампа (пустячок, но забавный)

Куриная слепота

Facebook – https://www.facebook.com/anatolijsharij
VK – https://vk.com/id26867380
Twitter – https://twitter.com/anatoliisharii
Instagram – https://www.instagram.com/anatolijsharij
Sharij.net – http://sharij.net/

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

«Нафтогаз» сохранит принцип «бери или плати» по газу России

«Нафтогаз» не исключил сохранения принципа «бери или плати» по газу РФ.

Коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что принцип «бери или плати» может быть сохранен в соглашении между «Нафтогазом» и «Газпромом» для будущих возможных поставок, но в разумных для сторон объемах.

«Он (принцип «бери или плати» — ред.) может остаться относительно будущих объемов (газа — ред.), но совсем в другом виде, это значит, что трибунал арбитражный он определил определенные принципы, при которых принцип «бери или плати» не будет чрезмерным или неразумным. Эти требования будут разумными для обоих сторон, и мы не видим никаких проблем реализации этих принципов на будущее», — сказал представитель компании, комментируя информацию о сохранении принципа «бери или плати», сообщает «Еспресо.TV».

При этом он отметил, что именно по этому пункту решение Стокгольма уже является окончательным. «Единственный неприятный для нас пункт — это был пункт «бери или плати», по этому пункту решение уже является окончательным, и решение заключается в том, что все исковые требования («Газпрома» — ред.) по этому пункту не были удовлетворены. Поэтому никаких сюрпризов по этому поводу быть не может», — сказал Витренко.

Он пояснил, что по этому пункту нужно различать требования «Газпрома» (о взыскании с «Нафтогаза» более 43 миллиардов долларов), и будущие поставки. По его словам, относительно выплаты 43 миллиардов, то здесь принцип отменен, а относительно будущих поставок, то принцип может действовать. «Отдельный вопрос — это что будет после того, когда будет окончательное решение, в частности, по другим объемам газа, которые могут поставляться на Украину по этому контракту. И вот по этим будущим объемам принцип «бери или плати» в совсем другом виде, совсем в другой редакции может быть сохранен», — сказал Витренко.

Источник

 К оглавлению | Источник: news-front.info

Метки: важное, компиляция
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 02 июня 2015
...Александр Захарченко. Предыдущие выпуски новостей: Информационный выпуск новостей Новороссии за 31 мая -... малайзийского «Боинга» на Украине в июле прошлого года, и потому... 17 июля прошлого года над территорией Донецкой области Украины, контролируемой...
Новости Украины и Новороссии 18 июля 2016
...по прогнозам синоптиков 19 июля днем ожидаются дожди с... Источник: dnr-news.com Новости Украины: Савченко устроила скандал на ...ОИК и датированной 26 июля 2015 годом. Украинская националистка...Front о музыкальной группе «Новороссия», которая исполняет своё ...
Новости Украины и Новороссии 24 июля 2016
... Метки по теме: Михаил Саакашвили; новости Украины К оглавлению | Источник: news-front... договариваться, прощать, извиняться; — 22 июля 1944 года — разгром под Бродами...военного оркестра и военного ансамбля «Новороссия». Также для жителей была представлена...
Новости Украины и Новороссии 09 июня 2015
...Украина вернет контроль над Крымом и Донбассом. Предыдущие выпуски новостей: • Информационный выпуск новостей Новороссии... городской транспорт, с июля готовится подорожание метрополитена. ... В Вашингтоне 13 июля пройдет украинско-американская инвестиционная...
Новости Украины и Новороссии 20 июля 2016
...на юго-востоке Украины обострилась. Во вторник, 19 июля, Киев сообщил ... по теме: Владимир Гройсман; новости Украины; Федерализация Украины К оглавлению | Источник: news.... После задержания банды 15 июля командование подразделения объявило полную мобилизацию...
Новости Украины и Новороссии 12 июня 2015
... российскими коллегами – в последнее воскресенье июля. К оглавлению | Источник: news-front... Киевской области — горит склад пенопласта Новости Украины: 12 июня в Киевской области... котнтргамбит. Семен Уралов Окажи помощь Новороссии и команде News Front К...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>