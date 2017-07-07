Новости Украины и Новороссии 07 июля 2017
- 06:00 Украина за 25 лет скатилась с 4-го на 68-е место по торговле оружием.
- 02:28 Рука Трампа (пустячок, но забавный).
- Вчера 22:56 «Нафтогаз» сохранит принцип «бери или плати» по газу России.
Украина за 25 лет скатилась с 4-го на 68-е место по торговле оружием
За годы независимости Украина по производству и продаже оружия за рубеж скатилась с 4-го места на 68-е.
Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил генеральный директор консорциума «Инновационно-технологическая группа», один из авторов научных разработок Александр Бутник-Северский.
Он уверяет, что о топовых позициях Украины в сфере торговли оружием заявляли высокопоставленные британские военные.
«Украина занимала, в своё время, 4-е место в мире по торговле оружием и, когда я был в одной из серьезных организаций, закрытых, в Англии вместе с делегацией из Министерства и науки, то наш руководитель сказал, что мы занимаем седьмое место, а английский поправил и говорит — нет, вы занимаете четвёртое место. А сейчас мы занимаем 68-е место», — посетовал Бутник-Северский.
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Рука Трампа (пустячок, но забавный)
Куриная слепота
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«Нафтогаз» сохранит принцип «бери или плати» по газу России
Коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что принцип «бери или плати» может быть сохранен в соглашении между «Нафтогазом» и «Газпромом» для будущих возможных поставок, но в разумных для сторон объемах.
«Он (принцип «бери или плати» — ред.) может остаться относительно будущих объемов (газа — ред.), но совсем в другом виде, это значит, что трибунал арбитражный он определил определенные принципы, при которых принцип «бери или плати» не будет чрезмерным или неразумным. Эти требования будут разумными для обоих сторон, и мы не видим никаких проблем реализации этих принципов на будущее», — сказал представитель компании, комментируя информацию о сохранении принципа «бери или плати», сообщает «Еспресо.TV».
При этом он отметил, что именно по этому пункту решение Стокгольма уже является окончательным. «Единственный неприятный для нас пункт — это был пункт «бери или плати», по этому пункту решение уже является окончательным, и решение заключается в том, что все исковые требования («Газпрома» — ред.) по этому пункту не были удовлетворены. Поэтому никаких сюрпризов по этому поводу быть не может», — сказал Витренко.
Он пояснил, что по этому пункту нужно различать требования «Газпрома» (о взыскании с «Нафтогаза» более 43 миллиардов долларов), и будущие поставки. По его словам, относительно выплаты 43 миллиардов, то здесь принцип отменен, а относительно будущих поставок, то принцип может действовать. «Отдельный вопрос — это что будет после того, когда будет окончательное решение, в частности, по другим объемам газа, которые могут поставляться на Украину по этому контракту. И вот по этим будущим объемам принцип «бери или плати» в совсем другом виде, совсем в другой редакции может быть сохранен», — сказал Витренко.
К оглавлению | Источник: news-front.info