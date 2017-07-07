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Ефимов В.А. – КОБ – путеводитель в Мир ЧелоВечности

20:12. 7 июля 2017 Просмотров - 70 Нет комментариев Опубликовал:

Выступление Виктора Алексеевича Ефимова на площадке школы-слёта трезвеннических движений на озере Тургояк, 02 июля 2017 года.

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Темы, освещенные в выступлении:

- трезвость как необходимая основа КОБ;
- цивилизационные ориентиры человечества;
- «достижения» библейской концепции;
- Россия – источник надежды для народов мира;
- проект «КопиКупи» народной компании «Открытый Дом» как практическая реализация положений КОБ;
- суть КОБ – отказ от толпо-«элитаризма»;
- дураки трёх родов;
- в мире нет системной альтернативы библейской концепции;
- реперные точки КОБ;
- полная функция управления;
- новая концепция денег;
- дракон как символ западной цивилизации;
- Путин – разведчик или предатель?
- и др.

Ефимов В.А. – КОБ - путеводитель в Мир ЧелоВечности

Источник: zakonvremeni.ru

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