Ефимов В.А. – КОБ – путеводитель в Мир ЧелоВечности
Выступление Виктора Алексеевича Ефимова на площадке школы-слёта трезвеннических движений на озере Тургояк, 02 июля 2017 года.
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Темы, освещенные в выступлении:
- трезвость как необходимая основа КОБ;
- цивилизационные ориентиры человечества;
- «достижения» библейской концепции;
- Россия – источник надежды для народов мира;
- проект «
- суть КОБ – отказ от толпо-«элитаризма»;
- дураки трёх родов;
- в мире нет системной альтернативы библейской концепции;
- реперные точки КОБ;
- полная функция управления;
- новая концепция денег;
- дракон как символ западной цивилизации;
- Путин – разведчик или предатель?
- и др.
Источник: zakonvremeni.ru