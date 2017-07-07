Ефимов В.А. – КОБ – путеводитель в Мир ЧелоВечности

...концептуальных технологий» был назначен Ефимов. Ему тут же кинулись ...«уж, если Ефимов и Зазнобин в самой колыбели КОБ, в Санкт...Ефимова на «родине КОБ». Можно подумать, что Ефимов стал тогда жертвой... КОБ к процессу преподавания в ВУЗах. А вот Ефимов ...