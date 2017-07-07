CNN: американские спецслужбы насчитали в США 150 российских разведчиков

Порядка 150 предполагаемых российских сотрудников разведывательных служб действуют на территории США, передает телеканал CNN со ссылкой на источники в американской разведке.

Собеседники телеканала, не приводя никаких доказательств, сообщили, что число въезжающих в США россиян, которые подозреваются в разведывательной деятельности, значительно выросло после президентских выборов в ноябре 2016 года.

По словам пожелавших остаться неназванными источников телеканала, российская разведка стремится доукомплектовать свои ряды после высылки из США 35 дипломатов.

В конце 2016 года администрация президента США Барака Обамы помимо высылки 35 дипломатов РФ ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России.