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CNN: американские спецслужбы насчитали в США 150 российских разведчиков

03:49. 7 июля 2017 Просмотров - 51 Один комментарий Опубликовал:

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Порядка 150 предполагаемых российских сотрудников разведывательных служб действуют на территории США, передает телеканал CNN со ссылкой на источники в американской разведке.

Собеседники телеканала, не приводя никаких доказательств, сообщили, что число въезжающих в США россиян, которые подозреваются в разведывательной деятельности, значительно выросло после президентских выборов в ноябре 2016 года.
По словам пожелавших остаться неназванными источников телеканала, российская разведка стремится доукомплектовать свои ряды после высылки из США 35 дипломатов.
 
В конце 2016 года администрация президента США Барака Обамы помимо высылки 35 дипломатов РФ ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России.
 
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что США по всему миру вмешиваются в чужие политические процессы, но обижаются на Россию, которая якобы вмешалась в их выборы, хотя на деле для РФ такое вмешательство не имеет смысла.
CNN неоднократно становился объектом критики. Так, например, президент США Дональд Трамп после удаления статьи о якобы имевшихся связях его штаба с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), призвал телеканал убрать и другие "лживые материалы".
 
Кроме того, в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Москве ожидают от CNN репортаж-опровержение, в котором телеканал должен признать свою неправоту в освещении ситуации вокруг мальчика из Сирии Омрана Дакниша.

 

Метки: Новости, политика, США
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