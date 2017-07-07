Блоки внутри G 20

Сегодня в Гамбурге начинает работу двенадцатый по счету саммит G 20. Из заявленных ранее лидеров не приедет президент Бразилии Мишель Темер, которому грозит импичмент у него на родине и король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул Азиз Аль Сауд. Король опрометчиво вступил в конфронтацию с Катаром, потому вряд ли мог рассчитывать на теплый прием со стороны хозяйки саммита А. Меркель. Кому ж понравится, когда бьют по самому больному месту — по кошельку? Вот и Меркель не понравилось. Да и дома у короля имеет место конфликт потенциальных наследников престола, а человека проще всего съесть, когда он болен или уехал. Не желая узнавать из газет о перевороте в собственном королевстве, Абдул Азаз предпочел за благо сидеть дома.

Тема Катара будет незримо витать в воздухе на протяжении всего саммита. Турция была обречена стать вторым после Великобритании изгоем саммита, но незадолго до начала мероприятия разразился катарский кризис, сблизивший А. Меркель и Р. Эрдогана надежнее самой нежной дружбы. Даже аресты сотрудников и руководителя турецкого отделения AmnestyInternational, не смогут разрушить этот союз. Тема катарских денег, особенно, накануне выборов в Германии, не уйдет на второй план.

К началу саммита главные игроки международной политики старались усилить собственные позиции. Д. Трампа не подвел его самый надежный враг – Ким Чен Ын, пульнув неустановленной ракетой в неизвестном направлении накануне саммита, что еще больше сблизило США и Японию.

Д. Трамп перед началом саммита посетил Польшу — теперь главного проводника американских интересов на континенте, после отказа Германии и лично А. Меркель выполнять эту «почетную» роль. Польша не входит в G 20 и в этот раз не приглашена даже в качестве гостя, но для повышения рейтинга американского президента вполне сгодилась. Заодно Трамп продал полякам кое-что по мелочи:

https://www.kommersant.ru/doc/3344502 США готовы продать Польше новые батареи зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, который перед началом саммита G20 в Гамбурге посетил Варшаву.

Пока Д. Трамп избавлялся от комплексов в Варшаве, другие лидеры тоже не сидели, сложа руки.

3 и 4 июля Си Цзиньпин успел посетить Москву с двухдневным государственным визитом. После встречи с Путиным в Москве он вернуться домой в Пекин, куда, опять же, накануне саммита быстренько, одна нога здесь, а другая там, слетала А. Меркель. Ей надо спешить больше других — у нее выборы на носу.

Путин прибыл на саммит одним из последних, после него прилетела Т. Мей. Можно ожидать, что Тереза Мей, став изгоем среди своих европейских соседей, будет готова сделать некоторые шаги навстречу России.

С нетерпением ждем встречи Путина и Трампа.