Хроники властного лицемерия

Концептуал СМИ Кто и когда вбил кол недоверия между народом и властью?

От редакции:

Интернет-портал Накануне.RU подготовил интересный обзор на книгу известного учёного, публициста, доктора экономических наук, профессора Никиты Кричевского «Антискрепа», которая вышла в Издательстве «Концептуал» в прошлом месяце.

В своём труде автор исследует события в русской, советской и новой российской жизни, которые оказали очень серьезное воздействие на нашу экономику и подспудную «национальную идею».

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Известный российский экономист, профессор Никита Кричевский в новой книге “Антискрепа” предлагает свой вариант выхода из экономического и ментального кризиса. Книга – это исследование о русском экономическом менталитете. Автор рассматривает становление и развитие менталитета в разные эпохи – от Средневековья до наших дней.

“В последнее время приоритетом научных интересов считаю исследования по воздействию нашего русского менталитета на экономическое поведение субъектов в экономике, на то, как они зарождались, формировались, развивались, – рассказал Никита Кричевский Накануне.RU о том, как создавалась книга. – И, соответственно, эти черты русского менталитета, русского национального характера, который именуется этосом, воздействовали на экономическое развитие нашей страны. То есть в основе работы, как в книге “Антискрепы”, так и в книге “Наследие противоречий” – был русский менталитет”.

Вот почему, собственно, эта книга про “анти”-скрепы, поясняет автор – духовных скреп у нас более, чем достаточно, и исследовать эти феномены для экономиста большого интереса не представляет, поскольку о них и так очень много написано. А вот что касается “экономических” черт русского национального характера – здесь целина, полная неизвестность, которую решил исследовать Никита Кричевский. Изучение привело его в прямом смысле на развилку русской истории – 17 век и времена раскола. Именно это – сакральное время, считают многие историки и религиоведы, однако теперь и экономист в поисках не духовной, а материальной скрепы тоже зацепился за никонианские реформы. Почему?

“По моему глубокому убеждению, очень многие черты этоса зародились и развивались в период после религиозного раскола 17 века, – рассказывает Никита Кричевский в беседе с Накануне.RU, – когда общество оказалось расколото практически надвое”.

Этому периоду времени, по мнению автора, уделено несправедливо мало внимания в науке и исследованиях. Оно и понятно – Октябрьская революция отделила церковь от государства, доминировать стал атеизм, и об этом витке развития истории просто забыли. А ведь история русского раскола – это причина разветвления менталитета в связи с коренной перестройкой социума. Потрясение коснулось каждой семьи, но за 300 лет никаких серьезных и глубоких исследований не проводилось, считает автор. Многие “экономические болезни” общества поразили социум именно в те времена. Не верите? А вот, например, коррупция…

“Массовая коррупция развилась в начале постраскольного периода, во времена Петра I, когда все русское население должно было ходить к священникам, бывать на исповедях, причащаться, а русский народ – строобрядцев была половина от населения, не менее 30%, – очень быстро понял, что этого можно избежать, если давать попу взятку, – рассказывает автор книги. – А ведь тогда еще Синод был частью царственного института. То есть он был подотчетен государству. И вот эта практика продолжалась на протяжении 200 лет до отмены всех гонений на старообрядцев. На исследованиях, цитатах из многих дореволюционных источников было показано, что между священниками была устойчивая конкуренция за приход, где было большое количество“незаписных расколькников“.

А нам говорят, что коррупция – это явление только лишь позднесоветского времени, когда понятие “если не подмажешь – не поедешь” въелось, как грязь в пальцы работяги, в умы чиновников всех слоев. Да, сегодня некоторые многое приписывают советским “родовым пятнам”, но исследование Никиты Кричевского опровергают домыслы – все это началось гораздо раньше. Самый темный и неприятный период советского времени – репрессии – тоже имеет глубокие корни, как писал когда-то самый известный диссидент Сергей Довлатов: “Мы без конца ругаем товарища Сталина, и, разумеется, за дело. И все же я хочу спросить — кто написал четыре миллиона доносов?”

“Откуда в нас эта черта? В книге, опять же, показано, что в петровские времена был отдельный указ, и я его цитирую, где всем абсолютно гражданам страны предписывалось следить за своими соседями на предмет потакания, потворствования, помощи “врагам государства”. Вводили в обязанность и донесения в случае обнаружения тех, кто идет против государственной идеологии, потому что церковные реформы Никона – это были реформы государственные, потому что церковь всегда была в лучшем случае формально отделена от государства, а фактически она была одним из основополагающих национальных институтов”, – рассказывает автор книги.

Третья особенность национальной экономики, которая брала свое начало в расколе – это “общаки”. Кричевский исследует вопрос – как же появилось то самое богатое сословие старообрядцев-купцов и промышленников, которые сыграли важную роль в начале 20 века. “Общаки”, то есть общие кассы, стали заделом для промышленного старообрядческого величия. До 1864 года в России, что удивительно, частных банков как кредитных организаций не было вовсе, и даже у первого частного банка в 1864 году устав утверждал лично Александр II. То есть до этого не было даже такой возможности – хранить сбережения где-либо, кроме как у старшего по общине.

“И вот эти “черные кассы” – а деньги туда сдавали все, вне зависимости от того, были они предпринимателями или нет –они шли как раз на развитие предпринимательства. И вот таким образом это все перешагнуло в нашу современность. Как, кстати говоря, и свод примитивных понятий, который живет параллельно с официальным законодательством. Существуют законы и существуют некие понятия, которыми мы руководствуемся, причем не только и не столько в криминальной жизни, но в повседневности – откуда это пошло? Это пошло тоже из старообрядческого раскола, когда первые иконы старообрядчества учили паству, разъясняли пастве, как ей себя вести в той или иной ситуации. И очень быстро эти альтернативные своды понятийных уложений были высечены, что называется, в камне и на протяжении многих веков ими руководствовались более трети населения страны. В Москве это было до 30% населения, а на Урале и в Сибири – 60-70%”, – рассказывает Никита Кричевский.

Революция 1917 года во многом была обеспечена интеллектуальной подпиткой и практическими решениями именно старообрядцев, считает автор. С ним соглашаются и другие исследователи, например, тема поднимается и в книге “Корни сталинского большевизма”. В работе Кричевского приводятся факты, наталкивающие на мысль, что все революционное движение было калькировано с практик поведения странников, то есть старообрядцев-беспоповцев.

“У меня в книге приведена фотография: торговая лавка оптовой торговли фруктами Каландаца – это музей, который существует на Лесной улице по сей день в Москве, так вот эта лавка на первом этаже представляла собой торговую точку, а в подвале была типография РСДРП. Все это было списано с практики жизнедеятельности бегунов-странников, старообрядческого беспоповского течения, которое занималось тем, что не признавало государства и “бегало”, жило в странствии. А вторая часть – так называемые “жиловые”, вели добропорядочный образ жизни и держали для “бегунов”, скажем так, явочные квартиры, места, где они могли скрыться и идти дальше”.

Никита Кричевский исследует и события в русской, советской и новой российской жизни, которые оказали очень серьезное воздействие на нашу экономику.

“Речь идет об отмене крепостного права 1861 года, о хрущевских реформах, которые стали причиной развала Советского Союза в конечном итоге – любой, кто прочитает этот раздел, со мной согласится. И конечно, в земельной реформе, которая произошла в начале 1990-х под видом приватизации земли. Все эти темы охватывают ключевой производственный фактор для любой экономики (в особенности российской, но и не только) – это земля. Земля, природные ресурсы, все, что произрастает, и каким образом земельный вопрос влияет на политический процесс”, – анонсирует автор новое издание.

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Антискрепа, Кричевский Н.А.



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