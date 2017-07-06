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В России каждый десятый выпускник вуза может стать безработным

18:20. 6 июля 2017 Просмотров - 39 Один комментарий Опубликовал:

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Каждый десятый выпускник российского вуза может пополнить ряды безработных из-за переизбытка на рынке труда, следует из доклада аналитического центра при правительстве РФ о сфере образования, опубликованного в четверг.
 
"В условиях переизбытка выпускников вузов на рынке труда и при сохранении спроса работодателей на трудовые ресурсы с высшим образованием (при избыточной квалификации) около 10% из данной группы рискуют пополнить ряды безработных", — говорится в докладе.
 
В исследовании отмечается, что негативный эффект имеет сохранение "образовательного разрыва" между территориями страны на фоне оттока молодежи в агломерации, так называемая "образовательная миграция".
 
"Эта проблема усугубляется ввиду наблюдаемого дисбаланса между спросом на трудовые ресурсы и их предложением на различных уровнях образования. Наряду с переизбытком предложения выпускников вузов (на начало 2017 года оно превосходило спрос на 18%) наблюдается недостаток на рынке труда выпускников со средним специальным образованием (на начало 2017 года в среднем отклонение между спросом и предложением на трудовые ресурсы с вузовским образованием составило около 20%)", — считают авторы исследования.
 
РИА Новости https://ria.ru/society/20170706/1497959857.html

 

Метки: Новости, образование
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