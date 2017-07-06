Парад в Тобруке
02:22. 6 июля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Майский военный парад в Тобрке проводимый Хафтаром в честь 3-й годовщины операции в Бенгази.
Де-факто, демонстрация силы (по местным меркам), что Хафтар ныне может себе позволить, получая оружия от Египта, ОАЭ и России.
Оружейные поставки сделали его одним из главных претендентов на власть на развалинах Ливии (разрушению которой он сам активно поспособствовал в свое время), а заигрывания с уцелевшими членами семьи Каддафи отражают стремление дополнить накопленный военный потенциал политической и этно-племенной легитимностью, что могут обеспечить родственники Каддафи и сочувствующие им племена. Завидная карьера для бывшей ЦРУшной креатуры.
Военный парад ливийской национальной армии под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара
Фото (с) пользователь социальной сети Facebook خليفه العبيدي
Появилось качественное видео парада войск ливийской национальной армии, которой командует фельдмаршал Халифа Хафтар. Парад состоялся 16 мая 2017 года в Тобруке и был посвящен третьей годовщине начала операции "Достоинство", когда генерал-майор Ливийской национальной армии Халифа Хафтар объявил о начале широкомасштабной воздушной и наземной операции подконтрольных ему частей вооружённых сил против радикальных исламистов в районе города Бенгази, описав её как «поправку на пути к революции». Военное наступление получило кодовое название — Операция «Достоинство». 18 мая операция была расширена до Триполи, что ознаменовал штурм здания Всеобщего национального конгресса.
В течение прошлого года силы Хафтара заняли значительные позиции в восточной и центральной Ливии, включая военные базы, города и нефтяные объекты. Также во время этого мероприятия состоялся торжественный выпуск первых 50 офицеров военного колледжа ливийской национальной армии.
Под катом небезынтересные фото и видеоматериалы с военного парада.
http://dambiev.livejournal.com/892531.ht
Источник: colonelcassad.livejournal.com