Исследование: россияне стали больше тратить денег
18:45. 6 июля 2017 Просмотров - 39 3 коммент. Опубликовал: Олег Козлов
По данным Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), граждане России стали меньше откладывать денег и больше тратить на текущие нужды. По мнению экспертов, это связано с выходом российской экономики из кризиса.
Согласно исследованию НАФИ, еще в 2015 году 47% россиян старались сохранить деньги, а затем расходовать остаток. В 2017 году почти такое же количество жителей страны (46%) тратят все деньги сразу и ничего не сберегают. При этом наиболее склонны к сбережениям люди молодого возраста (от 18 до 24 лет) и граждане старшего поколения (от 55 лет).
«В 2017 году ситуация в экономике стала более стабильной по сравнению с 2015–2016 годами, и многие решили сделать крупные покупки, которые до этого по разным причинам откладывали», — сообщил вице-президент СМП-банка Роман Цивинюк.
Эксперты рассказали «Известиям» об экономической ситуации в стране, причинах и способах накоплений россиян. По данным Центробанка, на горизонте 2017 года будет происходить постепенный переход от сберегательной модели поведения населения к потребительской.
http://iz.ru/node/615582
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Ситуация такая – какого хрена гроши копить
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Ответ прост.Люди тратят все,потому что откладывать больше нечего.Еда,… и кредиты.
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Наверное можно добавить еда, поборы и кредиты. Кредиты не беру, а поборов чиновничества хватает. В поликлиниках, школах, управляющих компаниях и т.д. и т.п.