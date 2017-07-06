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Апогей эпохи застоя! Как выглядела жизнь в СССР в 1981 году

21:39. 6 июля 2017 Просмотров - 172 Нет комментариев Опубликовал:
Фотография — это застывшее на пленке время. Рассматривая исторические снимки, невольно начинаешь представлять участником тех событий. Особенно хорошо это ощущается, когда перед тобой не газетные фоторепортажи, а кадры, сделанные любителями.

Недостроенный-ж-д-мост
В ожидании автобуса

Недостроенный-ж-д-мост
У мальчика на переднем плане очень модная кепочка!


Недостроенный-ж-д-мост
Дворовые поединки по шашкам


На пляже яблоку негде упасть!


По сегодняшним меркам улица кажется пустынной


Автоматы с газировкой перед магазином


Фотография ко Дню Победы


Киевский Крещатик


Отдых на фоне агитационных плакатов


Поезда с тех пор почти не изменились, а вот авоськи основательно позабыты


Леонид Брежнев выслушивает доклад


Танцы в актовом зале


Комната смеха


Прогулка на катере


Кто знает, что это за процедура?


Очередь стала одним из символов СССР


Легендарная бочка с квасом


Кто-кто в теремочке живет?


Стратегический запас «Пепси-колы»


На охоте


Прогулка на автобусе-кабриолете.


Танцуй с нами, танцуй лучше нас


У солдата выходной, пуговицы в ряд…


Поезд прибывает к четвертой платформе


Каратэ или танец?


Разве могло быть что-то вкуснее мороженого в вафельных стаканчиках?


Вид на Софийский собор в Киеве


У Потемкинской лестницы


Дети стреляют в тире


Приезжие чешские луна-парки казались ожившей мечтой


Сейчас трамвайную остановку за тремя автомобильными полосами представить трудно


Томительное ожидание

Эти снимки вызывают приступ ностальгии, ведь свою молодость каждый вспоминает с теплотой и нежностью.

отсюда

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: ссср, фото
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