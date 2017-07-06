Апогей эпохи застоя! Как выглядела жизнь в СССР в 1981 году

В ожидании автобусаУ мальчика на переднем плане очень модная кепочка!Дворовые поединки по шашкамНа пляже яблоку негде упасть!По сегодняшним меркам улица кажется пустыннойАвтоматы с газировкой перед магазиномФотография ко Дню ПобедыКиевский КрещатикОтдых на фоне агитационных плакатовПоезда с тех пор почти не изменились, а вот авоськи основательно позабытыЛеонид Брежнев выслушивает докладТанцы в актовом залеКомната смехаПрогулка на катереКто знает, что это за процедура?Очередь стала одним из символов СССРЛегендарная бочка с квасомКто-кто в теремочке живет?Стратегический запас «Пепси-колы»На охотеПрогулка на автобусе-кабриолете.Танцуй с нами, танцуй лучше насУ солдата выходной, пуговицы в ряд…Поезд прибывает к четвертой платформеКаратэ или танец?Разве могло быть что-то вкуснее мороженого в вафельных стаканчиках?Вид на Софийский собор в КиевеУ Потемкинской лестницыДети стреляют в тиреПриезжие чешские луна-парки казались ожившей мечтойСейчас трамвайную остановку за тремя автомобильными полосами представить трудноТомительное ожиданиеЭти снимки вызывают приступ ностальгии, ведь свою молодость каждый вспоминает с теплотой и нежностью.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com