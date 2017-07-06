Апогей эпохи застоя! Как выглядела жизнь в СССР в 1981 году
21:39. 6 июля 2017 Просмотров - 172 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Фотография — это застывшее на пленке время. Рассматривая исторические снимки, невольно начинаешь представлять участником тех событий. Особенно хорошо это ощущается, когда перед тобой не газетные фоторепортажи, а кадры, сделанные любителями.
В ожидании автобуса
У мальчика на переднем плане очень модная кепочка!
Дворовые поединки по шашкам
На пляже яблоку негде упасть!
По сегодняшним меркам улица кажется пустынной
Автоматы с газировкой перед магазином
Фотография ко Дню Победы
Киевский Крещатик
Отдых на фоне агитационных плакатов
Поезда с тех пор почти не изменились, а вот авоськи основательно позабыты
Леонид Брежнев выслушивает доклад
Танцы в актовом зале
Комната смеха
Прогулка на катере
Кто знает, что это за процедура?
Очередь стала одним из символов СССР
Легендарная бочка с квасом
Кто-кто в теремочке живет?
Стратегический запас «Пепси-колы»
На охоте
Прогулка на автобусе-кабриолете.
Танцуй с нами, танцуй лучше нас
У солдата выходной, пуговицы в ряд…
Поезд прибывает к четвертой платформе
Каратэ или танец?
Разве могло быть что-то вкуснее мороженого в вафельных стаканчиках?
Вид на Софийский собор в Киеве
У Потемкинской лестницы
Дети стреляют в тире
Приезжие чешские луна-парки казались ожившей мечтой
Сейчас трамвайную остановку за тремя автомобильными полосами представить трудно
Томительное ожидание
Эти снимки вызывают приступ ностальгии, ведь свою молодость каждый вспоминает с теплотой и нежностью.
отсюда
В ожидании автобуса
У мальчика на переднем плане очень модная кепочка!
Дворовые поединки по шашкам
На пляже яблоку негде упасть!
По сегодняшним меркам улица кажется пустынной
Автоматы с газировкой перед магазином
Фотография ко Дню Победы
Киевский Крещатик
Отдых на фоне агитационных плакатов
Поезда с тех пор почти не изменились, а вот авоськи основательно позабыты
Леонид Брежнев выслушивает доклад
Танцы в актовом зале
Комната смеха
Прогулка на катере
Кто знает, что это за процедура?
Очередь стала одним из символов СССР
Легендарная бочка с квасом
Кто-кто в теремочке живет?
Стратегический запас «Пепси-колы»
На охоте
Прогулка на автобусе-кабриолете.
Танцуй с нами, танцуй лучше нас
У солдата выходной, пуговицы в ряд…
Поезд прибывает к четвертой платформе
Каратэ или танец?
Разве могло быть что-то вкуснее мороженого в вафельных стаканчиках?
Вид на Софийский собор в Киеве
У Потемкинской лестницы
Дети стреляют в тире
Приезжие чешские луна-парки казались ожившей мечтой
Сейчас трамвайную остановку за тремя автомобильными полосами представить трудно
Томительное ожидание
Эти снимки вызывают приступ ностальгии, ведь свою молодость каждый вспоминает с теплотой и нежностью.
отсюда
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com