Захар Прилепин: Русский человек примирился сам с собой

Что показал недавний социологический опрос.

Опрос российского населения о самых значимых исторических личностях, в котором победил Сталин , а Ленину досталось третье место, озадачил, конечно же, многих.







Либеральные наши партнёры, естественно, ещё раз утвердились в нехитрой своей мысли, что работать им придётся только с молодёжью, и терпеливо дожидаться, пока старшее поколение вымрет, а лучше пусть вымрет и среднее поколение тоже, а на пустое рабское место заселят правильных и свободных людей, выведенных в пробирке.







Но либералы — пусть с ними; у нас ведь есть ещё националисты — самых разных мастей.







И тут, конечно же, своя проблема: потому что Сталин и Ленин обогнали, как мы понимаем, и Петра Великого , и Александра Невского , и Николая Второго . Мы уж не говорим про Деникина, Врангеля и Колчака.







За последние 25 лет сняли две с половиной тонны фильмов про ужасного оспяного урода и кровососа Джугашвили — с одной стороны, а с другой — про такого красивого Колчака, и такого трагического Николая Второго — но результат в итоге получился совершенно неожиданный.







Ах, почему же такой результат? Неужели они все не видели экранизацию романа «Дети Арбата»?







Видели-видели. Много чего видели.







Объяснение случившемуся, между тем, очень простое.