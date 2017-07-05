Захар Прилепин: Русский человек примирился сам с собой
Что показал недавний социологический опрос.
Либеральные наши партнёры, естественно, ещё раз утвердились в нехитрой своей мысли, что работать им придётся только с молодёжью, и терпеливо дожидаться, пока старшее поколение вымрет, а лучше пусть вымрет и среднее поколение тоже, а на пустое рабское место заселят правильных и свободных людей, выведенных в пробирке.
Но либералы — пусть с ними; у нас ведь есть ещё националисты — самых разных мастей.
И тут, конечно же, своя проблема: потому что Сталин и Ленин обогнали, как мы понимаем, и Петра Великого, и Александра Невского, и Николая Второго. Мы уж не говорим про Деникина, Врангеля и Колчака.
За последние 25 лет сняли две с половиной тонны фильмов про ужасного оспяного урода и кровососа Джугашвили — с одной стороны, а с другой — про такого красивого Колчака, и такого трагического Николая Второго — но результат в итоге получился совершенно неожиданный.
Ах, почему же такой результат? Неужели они все не видели экранизацию романа «Дети Арбата»?
Видели-видели. Много чего видели.
Объяснение случившемуся, между тем, очень простое.
Люди, выбирающие Сталина и Ленина реагируют так на:
а) историю капитализма в России — она по большей части отвратительна,
и
б) на украинские события и похабные результаты десоветизации там.
Но как же примирение? — спросят у нас, — почему же у нас не случилось национальное примирение? Почему опять повсюду «красные», которые вновь погнали «белых»?
О, тут чуть сложнее.
Примирение «красных» и «белых» состоялось уже в советское время. Вспомните: эти прекрасные «белые» офицеры в кино, этот поручик Брусенцов, эти «Дни Турбиных», с одной стороны, — и, с другой, эти сиволапые красные мужики, которые всегда выглядели много хуже, чем герой, к примеру, Кайдановского в офицерском мундире. Всё это было примирением. Троцкийи Колчак в советском изводе оказались «оба хуже», а правда оставалась за героем артиста Ножкина из «Хождения по мукам», который сначала был «белым», а потом — так как Родина одна, и от неё не уйти! — стал «красным», и примирился внутри себя самого.
Между прочим, к исторической правде всё это было ближе, чем бесконечная перестроечная галиматья про омерзительных «красных» и богоподобных «белых».
Но такое примирение отдельных наших ретивых мыслителей не устроило.
Они, конечно же, хотели победы — «до основания», с истинно комиссарским задором и подходом.
Так либералы и националисты сошлись в желании снести не только памятник Дзержинскому на Лубянке, но и Мавзолей, и все остальные памятники Ленину, а по возможности ещё и прочим красноармейцам, рабочим с их булыжниками и матросам в бескозырках — чтоб не повадно было восставать против господ.
«Советские» — брезгливо цедили националисты по поводу своего собственного народа, и всё удивлялись, отчего народ никак на них не реагирует.
По сути, российская антисоветская интеллигенция развязала новую гражданскую войну против населения страны — на этот раз гуманитарную.
И на сегодняшний день благополучно проиграла её.
Русские люди очень упрямы. Русские люди себе на уме.
Да если б только собственно русские!
Был у меня не так давно четырёхдневный заезд по местам боевой молодости: Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария, Осетия. Казалось бы: кавказские регионы, у них должны быть свои персонажи, но вот парадокс: во всех сувенирных лавках, наряду со Сталиным, Путиным и Пушкиным появилась новая и очень востребованная фигурка — Дзержинского.
Это знак! Его ещё года два назад не было нигде — а теперь есть.
Вернулся я в Донецк, захожу к одному знакомому (молодому!) министру нового поколения (в Англии учился!) — а у него тоже портрет Дзержинского на стене. Дзержинский и князь Потёмкин-Таврический. И действующий император.
Пожалуй, я не буду объяснять, отчего именно такой подбор. Те, кто понимают — поймут и так. Те, кто ненавидят всё это — будут ненавидеть ещё сильней.
А я рассмотрел портреты и спокойно для себя заключил: в этом кабинете примирение тоже состоялось.
Вернулся на позиции своего батальона, а у нас на штабе два флага: Спас и красное полотнище.
На кухне висит портрет Ленина, а в отдельном помещении — собственная часовенка.
Всё на местах.
Люди, которые заняты делом, не обращают внимания на отдельные идеологические противоречия. В конечном итоге они более доброжелательны и открыты, чем те, кто пытается их обучить, как надо относиться к истории России и во что верить.
Русский человек — тот ещё парадокс. Посмотришь на него — ничего такого и не подумаешь. А он смотри как! — водит за нос своих пастырей, и вида не подаёт.
http://svpressa.ru/society/article/176116/