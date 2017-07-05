Новости Украины и Новороссии 05 июля 2017

От войны до сумы: почему Украина терпит миллиардные убытки из-за боевых действий в Донбассе

Минобороны Украины оценило прямые убытки от конфликта в Донбассе в $50 млрд. Киев сетует на потерю крупных промышленных предприятий и объектов транспортной инфраструктуры. Правда, бюджетные средства власти предпочитают тратить на армию, а не на спасение экономики. С 2013 года расходы на вооружённые силы выросли как минимум в 2,5 раза, но даже такие финансовые вливания не приводят к созданию на Украине наукоёмких образцов вооружений. О последствиях милитаризации страны — в материале Алексея Заквасина.

Первый заместитель министра обороны Украины Иван Руснак заявил, что общая сумма убытков страны от боевых действий на Донбассе составляет около $50 млрд. Об этом он сообщил во время выступления на семинаре, посвящённом безопасности в Черноморском регионе. По словам Руснака, причиной столь масштабного материального ущерба в Донбассе стала агрессия Российской Федерации.

«На востоке Украины разрушены объекты энергетической, транспортной, социальной и других инфраструктур. Люди остались без рабочих мест. По предварительным расчётам, общая сумма прямых убытков Украине составляет около 50 млрд долларов», — сказал Руснак.

Чиновник указал на тяжёлую гуманитарную ситуацию в зоне АТО. По его словам, жители «оккупированных территорий» страдают от отсутствия достаточного количества медикаментов, продовольствия и нормального медицинского обслуживания.

Жизнь без Донбасса

Украинские власти регулярно сетуют на огромный ущерб, который якобы был нанесён Россией в Донбассе. Однако прежде Киев избегал разговоров о точной сумме урона.

В августе 2014 года Арсений Яценюк, занимавший тогда пост премьер-министра, оценил затраты на восстановление Донбасса в $8 млрд. В сентябре 2015 года президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что ежедневные потери Украины от боевых действий составляют $5 млн ежедневно ($1,8 млрд в год).

Нынешний глава правительства Украины Владимир Гройсман считает, что ежемесячно Украина теряет от двух до четырёх млрд гривен ($76 млн — $152 млн по текущему курсу Нацбанка Украины). При этом премьер уточнил, что такой ущерб страна несёт из-за торговой блокады «оккупированных территорий».

Начавшаяся в апреле 2014 года война в Донбассе действительно привела к огромным убыткам. По данным Минфина Украины, в 2012 году на предприятия Донецкой и Луганской областей приходилось 15,7% ВВП Украины.

В 2013 году ВВП Украины, по статистике того же Минфина, сократился на 4,7%, однако падение производства в мятежных регионах оказалось более существенным. Экономика Луганской области сократилась на 9% ВВП, а Донецкая — на 6,5%.

В 2014 году часть предприятий Дон6асса была вынуждена прекратить работу. В результате обстрелов были разрушены десятки тысяч зданий. В развалины превратился возведённый к Евро-2012 донецкий аэропорт. Строительство воздушной гавани обошлось в 3,3 млрд гривен.

Несмотря на значительную долю Донбасса в украинском ВВП, регион оставался дотационным и получал бюджетные ассигнования на развитие горнорудной промышленности. Харьковская, Днепропетровская и Полтавская области были и остаются главными донорами страны.

Благодаря финансовой поддержке из-за рубежа и чудовищному росту тарифов Украина «научилась» жить без Донбасса. Киев смог завершить 2016 год ростом ВВП по ППС (паритету покупательной способности) в 2,6%. При этом в 2014 году производство на Украине обвалилось на 6,6%, а в 2015 году — на 14,3%.

5% ВВП на оборону

Положительная динамика в экономике Украины была достигнута двумя основными способами: за счёт увеличения поборов с населения (рост цен на товары и тарифы на услуги ЖКХ) и укрепления макроэкономической стабильности благодаря кредитам международных организаций.

Большая часть заёмных денег вкладывается не в реальный сектор экономики, а идёт на пополнение золотовалютных резервов. В мае 2017 года экс-глава Национального банка Украины Сергей Арбузов написал на своей странице в Facebook о том, что 75% всех резервов находятся под контролем МВФ в качестве залога в случае дефолта.

Экономическую стратегию, которая сводится к выживанию за счёт накопления долгов, власти Украины воспринимают как способ избавиться от зависимости со стороны России.

Одновременно Киев наращивает военные расходы, стремясь создать «самую сильную армию на континенте» для сдерживания натиска «агрессивного соседа». Украина стала расходовать на вооружённые силы огромные деньги.

В 2016 году Украина потратила на военные нужды 64 млрд гривен, а в 2017 году рассчитывает уложиться в 74 млрд гривен. В нынешнем году совокупные расходы на сектор безопасности и обороны могут составить 129,3 млрд гривен (около 5% ВВП).

Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI) фиксирует взрывной рост ассигнований на оборону Украины. В 2013 году на содержание ВСУ было потрачено 35 млрд гривен, в 2014 году — 47,9 млрд гривен, в 2015 году — 79 млрд гривен, в 2016 году — 87,5 млрд гривен.

Парадоксом масштабных ассигнований на силовые ведомства Украины стала деградация оборонной промышленности. Ведущие предприятия страны лишились российских заказов, а на развитие технического оснащения армии Минобороны выделяет явно недостаточные суммы.

Так, в 2016 году украинский ОПК получил на разработки нового оружия и оборудования 4,6 млрд грн (7% от военного бюджета). Возможно, ситуация улучшится в следующем в году: Гособоронзаказ Украины должен вырасти до 9 млрд гривен, но сколько денег будет направлено на НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы), пока неизвестно.

Война как бизнес

Оборонная промышленность сосредоточилась на производстве боеприпасов для стрелкового оружия, бронемашин, танков и ремонте военной техники.

Наукоёмкие образцы вооружений (до 2014 года примерно половина шла на экспорт в РФ) практически не востребованы в нынешних условиях.

Подлинный ущерб Украине наносит сам факт войны в Донбассе. Украина держит 160-тысячную армию, не учитывая входящую в МВД Нацгвардию. АТО позволяет властям списывать внутренние проблемы на «российскую агрессию».

Согласно официальной информации, лейтенант ВСУ на службе в зоне конфликта получает 9,5 тыс. гривен в месяц при средней зарплате по стране в 6,8 тыс. гривен. Любопытно, что замминистра обороны Украины Иван Руснак задекларировал зарплату в 269 тыс. гривен и пенсию в 185 тыс. гривен. У чиновника три квартиры, жилой дом площадью 224,79 кв. м. и два автомобиля за 1,5 млн гривен.

В настоящее время генпрокуратура Украины пытается лишить неприкосновенности 29-летнего народного избранника Евгения Дейдея. В 2012 году будущий парламентарий Дейдей получил пять лет условно за разбойное нападение. Проблемы с законом не помешали молодому человеку стать активным участником баталий на Майдане и координатором батальона милиции специального назначения «Киев-1» в период АТО.

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в беседе с RT заявил, что воинственность Украины вызвана навязчивым желанием доказать независимость от Москвы. По его мнению, антироссийская повестка дня в итоге довела страну до катастрофы.

«Самый главный ущерб, который был нанесён Украине в последние годы, — это невероятный отток населения. Война и массовая нищета вынудили миллионы людей фактически покинуть страну. Не удивлюсь, если реальная численность населения составляет сегодня порядка 30 миллионов человек», — констатировал Ищенко.

Политолог считает, что единственным способом сохранить экономику Украины является всесторонняя поддержка производственных мощностей и политика по созданию новых рабочих мест. Именно на эти цели в первую очередь должны направляться государственные финансы.

Алексей Заквасин, RT

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ДНР: Можем полностью обеспечить Украину углем

Донбасс готов полностью покрыть потребности Украины в угле. Об этом «Известиям» рассказал председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин. По его словам, закупки Киевом топлива из Австралии, ЮАР и США вредят экономике страны. Кроме того, Украина по-прежнему остается главным покупателем донбасского угля, однако из-за транспортной и экономической блокады получает его через посредников по завышенной цене и в гораздо меньшем объеме, чем возможно. Хотя Киев по-прежнему считает Донбасс частью Украины, официально он отказывается покупать донецкий уголь. В итоге стране приходится искать альтернативных поставщиков, поскольку местные электростанции испытывают острую нехватку топлива. Не останавливает украинские власти в условиях экономического кризиса и то, что заграничный уголь обходится втридорога. По словам Дениса Пушилина, несмотря на конфликт, политические и другие разногласия, ДНР готова обеспечить Украину углем. «Донбасс может полностью покрыть потребности Украины в угле. Для Украины мы самый удобный вариант в плане логистики и цены из всех поставщиков угля для электростанций. Однако, учитывая политическую составляющую, мы наблюдаем зачастую неудачные попытки Киева переключиться на поставки из других стан — ЮАР, Австралии, а сейчас и США», — сказал «Известиям» Денис Пушилин. Председатель Народного совета ДНР заверил, что хотя Донецк в создавшейся ситуации работает над диверсификацией рынков сбыта, однако всё еще заинтересован в поставках на Украину. Более того, даже в условиях экономической и транспортной блокады Украина продолжает частичные закупки угля из Донбасса, однако делает это через посредников и платит завышенную цену. «По-прежнему для Донбасса Украина является самым крупным покупателем угля, который добывается на нашей территории. Но осуществлять прямые поставки из-за блокады весьма затруднительно», — пояснил «Известиям» Денис Пушилин. По его словам, подобной политикой Киев вредит украинской экономике и своим гражданам, поскольку не только закупает дорогой уголь в дальних странах, но и за ресурсы из Донбасса платит более высокую цену. Между тем Киев надеется пополнить угольные запасы дорогим американским топливом. Одним из главных итогов визита Петра Порошенко в США называли договоренность о поставках 2 млн т пенсильванского угля на Украину. США занимают второе место (25,5%) среди экспортеров угля на Украину, уступая вдвое России (52%). В условиях, когда закупать у Москвы не хочется, а из Донбасса официально — нельзя, Киев пытается найти новых поставщиков топлива, будь то ЮАР или Австралия. При этом самый дешевый и логистически простой способ обеспечить страну углем — работать с Донбассом. Первую партию пенсильванского угля в 120 тыс. т из 2 млн т на Украине ожидают в августе, заявил советник министра энергетики и угольной промышленности страны Максим Белявский. По словам президента США Дональда Трампа, Петр Порошенко запросил у Вашингтона миллионы тонн угля, поскольку украинские электростанции уже испытывают острую нехватку топлива из-за блокады Донбасса. По сообщениям СМИ, запасы на складах ТЭС сейчас составляют около 636 тыс. т угля, а до конца года государству необходимо закупить еще 4,2 млн т. На нужды ТЭС большую часть ресурсов планируется получить как раз из США. По мнению депутата Верховной рады Евгения Балицкого, подобные действия властей идут во вред экономике и только еще больше отдаляют Донбасс от Киева. «Власть, пришедшая с майдана, продолжает разрушать все экономические связи, которые были созданы еще в советские времена. То, что происходит сегодня, — это способ „отмыть“ бюджетные деньги, поскольку, работая напрямую с Донбассом, проще было бы все контролировать. Никакой реинтеграцией региона власти заниматься не собираются, чтобы не получать конкурентное электоральное поле. Разрывая эти связи, они еще больше отталкивают Донбасс от центра», — сказал «Известиям» депутат. Несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, Киев продолжает искать новых поставщиков угля, переплачивая фактически по политическим мотивам. В условиях, когда рядом располагается угольный регион, способный полностью обеспечить страну, подобные действия у многих вызывают вопросы даже на Украине. Читайте также: Приказ на применение артиллерии по Донецку — эксклюзивные данные с флешки пленного майора ВСУ

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В ДНР рассказали о поставках угля на Украину

Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Донбасс может полностью покрыть потребности Украины в угле.

Об этом пишет RT со ссылкой на Известия.

Как отметил Пушилин, желание Киева закупать топливо из Австралии, ЮАР и США приведёт к тому, что это ударит по экономике страны.

«Донбасс может полностью покрыть потребности Украины в угле. Для Украины мы самый удобный вариант в плане логистики и цены из всех поставщиков угля для электростанций. Однако, учитывая политическую составляющую, мы наблюдаем зачастую неудачные попытки Киева переключиться на поставки из других стан: ЮАР, Австралии, а сейчас и США», — сказал он.

При этом Пушилин добавил, что даже в условиях экономической и транспортной блокады Украина продолжает частичные закупки угля из Донбасса, однако делает это через посредников и платит по завышенной цене.

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Зачем США превращают Украину в биологическую бомбу

О «поясе военно-биолабораторий США», окружающих Российскую Федерацию, написаны десятки статей – собранная и специалистами, и журналистами информация свидетельствует о явных угрозах, исходящих от этого «пояса» как странам, где размещены эти лаборатории, так и России.

Биологическое оружие является оружием массового поражения наряду с ядерным и химическим, но его применение, по оценкам специалистов, даёт наибольший эффект: способность поражать людей, животных и сельскохозяйственные растения; гибкость; огромное психологическое воздействие; отсутствие преград для проникновения; разнообразие биологических агентов, наличие инкубационного периода, позволяющего скрыть источник заражения; самораспространение; высокая результативность; дешевизна.

«Многие ещё помнят события осени 2001 года, когда в США рассылались письма с так называемым белым порошком. Расследование показало, что этот террористический акт организован лицами, связанными с военно-биологическими центрами в США. Очень любопытный факт открылся, когда этот «порошок» подвергся исследованию в специализированных лабораториях. Оказалось, что он представляет собой смесь из лиофильно высушенных спор возбудителя сибирской язвы и специального наполнителя, который эксперты скромно назвали какой-то двуокисью кремния. Самая крупная частица, включающая споры в составе этого «белого порошка», не превышала размера 3 микрона, а частицы «двуокиси кремния», игравшие роль наполнителя, были вообще субмикронных размеров. Штамм возбудителя сибирской язвы оказался тоже им известным, так как это был их же штамм Ames, способный преодолевать защитное действие коммерческих вакцин и устойчивый к лечению антибиотиками, используемыми в России для лечения сибирской язвы. Белый порошок оказался специальной рецептурой, предназначенной для снаряжения кассетных боеприпасов и при применении способной проникать в глубокие отделы лёгких и вызывать заболевание у человека. Но по условиям Конвенции 1972 года [Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и их уничтожении. – Ред.] года таких рецептур и боеприпасов в США быть не должно», – рассказывал несколько лет назад специалист по проблемам биологической безопасности, микробиолог кандидат биологических наук полковник запаса Михаил Супотницкий. По его словам, «биологическая военная активность США никогда не прекращалась».

Особую тревогу вызывают биолаборатории, открытые Соединёнными Штатами за последние 12 лет в странах бывшего СССР. Их деятельность засекречена, в ней напрямую участвуют американцы, лаборатории построены на американские деньги, их курирует Министерство обороны США. На Украине до государственного переворота были созданы 15 таких объектов, причём 14 из них – в областных центрах:

– Одесса, 2009 год (Центральная референс-лаборатория [CRL] на базе противочумной лаборатории Украинского научно-исследовательского института им. Мечникова. Специализация – изучение человеческих патогенов. Минобороны США вложило в проект около $3,5 млн);

– Винница, 2010 год (Диагностическая лаборатория на базе областной СЭС, стоимость $1,5 млн, источник денег тот же);

– в 2011 году биолаборатории открылись в Ужгороде (Закарпатская диагностическая лаборатория, $1,9 млн) и Днепропетровске (Диагностическая лаборатория, $1,9 млн и Государственная региональная лаборатория ветеринарной медицины, $1,8 млн), в Симферополе (Крымская республиканская диагностическая лаборатория на базе противочумной лаборатории республиканской СЭС, около $1,9 млн) – донор всё тот же, Пентагон;

– в 2012 году две лаборатории были открыты во Львове ($1,9 млн и $1,7 млн), по одной – в Харькове (более $1,6 млн), Киеве (более $2,1 млн), Луганске (около $1,75 млн), Херсоне (более $1,7 млн), Тернополе ($1,75) – также всё профинансировано Министерством обороны США;

– в 2013 году третью биолабораторию получил Львов (на базе Львовского научно-исследовательского института эпидемиологии и гигиены, более $1,5 млн);

– Неизвестна судьба Мерефской CRL (на базе Харьковского института экспериментальной и клинической ветеринарной медицины), которую собирались открывать в 2013 году, но из-за протестов местного населения дело отложили. В 30-километровой зоне Харькова американцы собирались исследовать штаммы сибирской язвы, чумы, птичьего гриппа, ящура и других вирусов, совершенствовать, делать их более патогенными. Зона застройки прилегала к жилому кварталу, что не на шутку напугало людей. Не успокоили их ни заверения чиновников о безопасности лаборатории, ни сообщения о том, что США готовы вложить в неё $15 млн. В итоге харьковские власти проект свернули (скорее всего, он просто переехал в другое место в той же области).

Неясно, что происходило с созданием новых CRL на Украине в период с 2014 года по настоящее время. Слухи ходят самые разные, достоверных данных нет: о работе уже существующих биолабораторий и открытии новых украинские СМИ не сообщают, тема находится под запретом. Учитывая существующие на Украине факторы опасности (четвёртый год продолжается вооружённый конфликт, фиксируется значительный рост преступности, нестабильна политическая обстановка), нетрудно представить, какую угрозу несёт украинское государство, напичканное биологическими лабораториями, Белоруссии, России, Молдавии, Приднестровью, странам Евросоюза.

С 2009 года (год открытия первой биолаборатории в Одессе) на Украине стали возникать эпидемии. Причём каждый раз власть получала возможность набивать карманы на борьбе с ними. Достаточно вспомнить сразивший украинцев вирус «свиного гриппа» А H1N1, позволивший на волне истерии «распилить» около $40 млн.

В 2017 году вдруг «образовалась» вспышка ботулизма, в Киеве и Херсоне люди погибли из-за отсутствия сывороток. В 2012 году «внезапно» жители Украины стали болеть корью (зарегистрированы более 13000 случаев), сейчас заболевание возвращается снова, наибольшее число заражённых по состоянию на середину июня в Одесской области и на Галичине, счёт уже идёт на сотни.

В сентябре 2016 года в Измаиле (снова Одесская область) вспыхнула неизвестная кишечная инфекция, от которой особенно пострадали дети. Буквально за сутки в больницы обратились сотни человек, через два дня количество заболевших перевалило за 400. Причины так и не нашли: сперва местные власти клятвенно утверждали, что анализы проб воды соответствуют санитарным нормам, затем списали чрезвычайную ситуацию в Измаиле на вирусы, которые якобы случайно попали в воду из-за непогоды (это утверждали бывший губернатор Одессы Михо Саакашвили и «главный врач майдана» Ольга Богомолец). В 2016 году вернулся на Украину и «свиной грипп» – заболевание, характеризуемое стремительным развитием атипичной пневмонии.

С 2012 года на Украине распространяется АЧС – африканская чума свиней. В Киевской области крупнейший агрокомбинат «Калита» в 2015 году уничтожил из-за АЧС всё поголовье свиней (более 60000), а всего за пять лет борьбы со «внезапно» прижившейся на Украине свиной чумой утилизировано более 100000 животных. Никакой вакцины и сыворотки от АЧС нет, смертность составляет 100%, любой контакт с больным животным приводит к заражению. Определить источник заражения практически невозможно: вирус АЧС может сохраняться в земле приблизительно 8 месяцев, «жить» 5 месяцев в копчёной колбасе, мясе и сале, более 3-х – в навозе. Шесть месяцев после кремации заражённого поголовья свиней действует карантин, а разводить свиней заново можно только через год после его окончания. Вирус АЧС способен убить не только бизнес в объёме небольшой свинофермы, но и крупное агрохозяйство, потери которого составят десятки миллионов долларов. Карта распространения АЧС на Украине показывает, что украинская «свиная угроза» плотно примыкает к белорусской, российской и приднестровской границам.

Американский проект «биобезопасности», часть которого широко развёрнута на Украине, – не что иное, как манёвр, цель которого – обойти Конвенцию 1972 года. Военно-биологические лаборатории, по легенде якобы призванные «уменьшать биологические угрозы» в том или ином государстве, на самом деле – поставленная под контроль Пентагона сеть изучения воздействия вирусов и бактерий на конкретный генофонд, будь то люди, животные или растения. Здесь открывается широчайшее поле деятельности: с помощью патогенов можно влиять на растениеводство и животноводство, управлять локальными и тотальными эпидемиями. В конце 2016 года ЕС запретил Украине ввозить мясо птицы из-за того, что в Херсонской области «вдруг» полыхнул «птичий грипп», причём запрет действовал на всю территорию страны. Экспорт птицы (в основном кур) приносил украинскому птицеводству ежемесячно более $4 млн. В нынешнем году «птичий грипп» угрожает украинским контрактам с Африкой и странами Ближнего Востока (в прошлом году они вводили ограничительные меры после вспышки заболевания). Если заболевание снова проявит себя, крупнейший «птичий» торговый партнёр Украины (27% всего экспорта украинского мяса птицы и 35% – куриных яиц) введёт запрет, и он станет критичным для местного птицеводства (у отдельных украинских компаний экспорт в Ирак составляет более 75% общего объёма производства).

С помощью СМИ и экспертного сообщества сформировано мнение, что разносчиками и АЧС, и «птичьего гриппа» являются дикие особи, что где-то вирусы мутируют и возвращаются уже с новыми свойствами, увеличивающими и ускоряющими летальность поголовья. Что касается людей, здесь достаточно организовать информационный вброс про заражённую воду, гнилые водопроводные трубы, несвежую колбасу или туриста из далёкой страны, который завёз вирус. В том и ценность биологической бомбы, что она невидима, источник заражения установить практически невозможно. Не получается скрыть только один фактор: с тех пор как американские военные принялись опутывать Украину сетью CRL (биолабораторий) с целью «уменьшения биологических угроз», количество и масштаб этих угроз выросли в разы. И теперь уже сама Украина стала биологической бомбой для России, Белоруссии и Приднестровья.

Продолжение следует

Арина Цуканова, ФСК

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Дяде Славе, другу Навального

Дядя Слава, ну зачем же так…



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«Впереди еще много страданий»: У Авакова рассказали, как «рука Кремля» готовится «разорвать» Украину

Кремль готовится расколоть Украину с помощью выборов, которые состоятся в 2019 году. Об этом заявил советник главы МВД Украины, нардеп Антон Геращенко. «У нас впереди еще очень много страданий от работы российских спецслужб на территории Украины. Они сейчас не готовят массовых наступлений на нашу территорию, они будут вести пропагандистскую войну, готовиться разорвать страну изнутри через выборы 2019 года и проводить террористическую, диверсионную деятельность против лучших сотрудников спецслужб», — сказал он. Он добавил, что о плане России свидетельствуют последние покушения на сотрудников украинских спецслужб. «Эти взрывы свидетельствуют о том, что российские спецслужбы активизировали свою работу во втором квартале этого года… Это свидетельствует о том, что Украина должна еще больше платить из-за идеи защиты нашей государственности от российских посягательств. Это свидетельствует о том, что мы должны лучшие кадры направлять на работу в разведке и контрразведке и заниматься их безопасностью, в том числе через выделение бюджетных средств на приобретение лучших технологий, которые позволяют предупреждать террористические акты», — сказал Геращенко. Читайте также: ВАЖНО: Разведка ополчения взяла в плен высокопоставленного офицера ВСУ (ВИДЕО)

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Киев ответил на заявления МИД Польши о Бандере

Заявления главы МИД Польши Витольда Ващиковского о том, что страна может наложить вето на возможное вступление Украины в ЕС, требуют реакции со стороны украинского внешнеполитического ведомства. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Украины Маркиян Лубкивский.

«Без сомнения, такие слова требуют реакции МИД Украины, я надеюсь, что наше внешнеполитическое ведомство вызовет посла Польши для объяснений», — заявил он.

Он также отметил, что украинскому послу в Польше стоит «совершит визит в министерство» и тоже потребовать объяснений.

При этом он подчеркнул, что до вступления Украины в ЕС ещё далеко.

«Пройдёт много времени, очевидно, поменяется ещё не один Ващиковский, и ситуация будет меняться», — заключил дипломат.

Ранее Ващиковский заявил, что Польша может наложить вето на возможное вступление Украины в Евросоюз, если Киев продолжит восхвалять культ националиста Степана Бандеры.

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Зрада: МВФ отложил выделение транша Украине, — Bloomberg

Международный валютный фонд отложил выделение Украине очередного транша до конца 2017 года, пишет Bloomberg. Такая существенная задержка в сроках связана с тем, что Верховная Рада не успеет принять необходимые реформы до летних каникул. Премьер-министр Украины Владимир Гройман в интервью агентству заявил, что главная проблема — с законопроектом о земельной реформе. «Мы работаем над реформами, и пятый транш прибудет», — выразил надежду Гройсман. Читайте также: «АТО» могут скоро отменить, — Парубий

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Украина укрепляет свои позиции на границе с Крымом

Киевский режим укрепляет свои позиции на границе с Крымом. Об этом сообщил экс-депутат Верховной рады Украины, постоянный эксперт News Front Алексей Журавко в FB.

«4 часа назад мне прислали фотографии с военной техникой, она передвигается в сторону Крыма. Как утверждает мой источник, это БУКи в количестве 2-х штук, и вместе с ними было очень много сопровождающей техники.», — написал Алексей Журавко.

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Итальянские СМИ сорвались на украинце

Наши думают, что Италия – это Украина, а итальянские СМИ взбесились



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«АТО» могут скоро отменить, — Парубий

Законопроект о реинтеграции Донбасса (и отмене «АТО») могут внести в Раду до конца недели. «Это амбициозный план, который мы намерены рассмотреть на следующей пленарной неделе», — заявил спикер Рады Андрей Парубий. По словам политолога Андрея Золотарева, этот план реалистичен. «У них хватит ума его дописать и внести до конца недели. Учитывая закручивание гаек, предусмотренное законом, это хотят зашуметь другими информповодами», — считает он. В текст закона будет вписана возможность использования армии без объявления военного положения. Читайте также: ВАЖНО: Разведка ополчения взяла в плен высокопоставленного офицера ВСУ (ВИДЕО)

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