Непревзойденный мастер атак, или забытый генерал

Сегодня его имя вспоминают редко, а в дни войны его знали все. Он был одним из первых, кто дал отпор гитлеровцам, когда Красная армия отступала на всех фронтах. Его награждали и отстраняли от командования, о нем слагали песни, на него писали доносы. Он не был в числе тех, кто любит говорить о себе много, возможно, поэтому сегодня о нем вспоминают так редко. Хочется исправить эту несправедливость.Он был тем редким командармом, о котором рядовые бойцы слагали свои простые, бесхитростные песни. Он был военачальником переднего края, на котором получил несколько тяжелых ранений. Маршал Советского Союза Иван Христофорович Баграмян назвал Крейзера непревзойденным мастером атак, при этом он был одинаково талантлив и в оборонительных сражениях. Он прожил по современным меркам не такую уж долгую жизнь, но сделал невероятно много.Яков Крейзер родился 4 ноября 1905 г. в Воронеже. Его совсем не богатый отец Григорий занимался мелкой торговлей, но в семье помнили и чтили традиции предков, служивших некогда в армии царской России. Рано оставшийся без родителей (мать умерла в 1917 г. от туберкулеза легких, отец – в 1920 г. от тифа) Яков выбрал особую профессию – «Родину защищать». В годы Гражданской войны в России семнадцатилетний Яков Крейзер ушел добровольцем в Красную армию, окончил пехотную школу. С 1923 до 1941 г.г., почти 18 лет, служил в Московской Пролетарской дивизии, где прошел путь от командира взвода – до командира дивизии.В биографии имеется факт, во время батальонных учений он показал себя пытливым, мыслящим, перспективным командиром. 16 августа 1936 г. в газетах было опубликовано Постановление ЦИК СССР о награждении орденами ряда отличников боевой и политической подготовки РККА. Командир учебного батальона майор Крейзер Я.Г. этим постановлением был удостоен ордена Ленина. В той же колонке было, кстати, и имя комбрига Жукова Г.К., еще не овеянное особой славой.В мае 1940 г. Московская Пролетарская дивизия была преобразована в 1-ю Московскую мотострелковую, в состав которой входили два мотострелковых полка, артиллерийский и танковые полки, батальоны разведки, связи, инженерных работ и другие специальные подразделения, всего более 12 тысяч бойцов и командиров.Вечером 21 июня 1941 г. дивизия вернулась после трудных маневров в Подмосковье, а на следующее утро началась советско-германская война… Полковник Яков Крейзер получил приказ вывести дивизию по маршруту Москва-Вязьма-Смоленск-Борисов чтобы остановить наступление гитлеровцев. В начале июля 1941 г. части дивизии вступили в бой на реке Березина у города Борисова и нанесли сокрушающий удар по пехотным соединениям и танковым колоннам вермахта. Почти одиннадцать суток шли непрерывные встречные бои, дивизия Крейзера сумела так построить оборону, что гитлеровское наступление на этом участке фронта захлебнулось, советские резервные дивизии 20-й армии успели выйти на оборонительные рубежи по Днепру в районе Смоленска.Крейзер развернул дивизию на 20 – 25-километровом фронте, занял выгодные водные рубежи, важнейшие дороги. На подходившие колонны противника москвичи обрушивали сильнейший огонь, вынуждали немцев развертываться и тщательно организовывать бой. Так комдив сдерживал врага половину дня.А когда немцы переходили в решительное наступление, рассекали фронт дивизии на части или начинали обтекать открытые фланги, пехота под прикрытием темноты садилась на машины и, оставив арьергарды и засады, откатывалась на 10 – 12 км. Утром противник натыкался на прикрывающие части, а к полудню встречал организованную оборону уже на новом рубеже. Так день за днем изматывались силы врага, тормозилось его движение, выигрывалось дорогое время.Против Крейзера действовал командир 18-й немецкой танковой дивизии генерал В. Неринг, который в приказе по дивизии оценил военный талант советского полковника:В своих «Воспоминаниях и размышлениях» Г.К. Жуков назвал «блестящими» эти боевые действия полковника Якова Крейзера.12 июля 1941 г. Крейзер был ранен на поле боя, через день по приказу командующего 20-й армией дивизия была выведена во второй эшелон.22 июля 1941 г., ровно через месяц после начала войны, был подписан указ, в котором отмечалось, что в тяжелых сражениях полковник Яков Крейзер «умело и решительно управлял боевыми операциями дивизии. Обеспечивал успешные бои на главном направлении армии. Своим личным участием, бесстрашием и геройством увлекал в бой подразделения дивизии». Ему первому из командиров дивизий Красной армии было присвоено звание – Герой Советского Союза.В этот первый, самый тяжелый период войны имя Крейзера в кругах рядовых красноармейцев и младших командиров стало подлинным символом первых побед над оккупантами. В частности, красноармеец М. Свинкин и младший командир А. Рыкалин откликнулись на эти события песней, сразу получившей популярность в войсках:7 августа 1941 г. Яков Крейзер получил звание генерал-майора, в сентябре 1941 г. дивизия была преобразована и получила название – 1-я Гвардейская Московская мотострелковая дивизия. К тому времени генерал Крейзер был назначен командующим 3-й армией, которая в Смоленском сражении вместе с другими войсками сумела задержать на целых два месяца наступление германских войск на Москву. Под командованием Крейзера армия после доукомплектования участвовала в Тульской оборонительной и Елецкой операциях, в ходе контрнаступления под Москвой освобождала Ефремов.В октябре 1941 г. 3-я армия под командованием Я.Г. Крейзера вела тяжелые бои в окружении. Однако и в этих, практически безвыходных условиях окружения полководец оказался на высоте, сумев не только организовать измотавшую противника оборону, но и совершить беспримерный маневр – длительный боевой поход целой армии по тылам противника."Под руководством Крейзера, умело опиравшегося на штаб и весь командный состав, армия, пройдя 300 км по тылам врага, вышла из окружения, сохранив свою боеспособность,"- писал командующий Брянским фронтом маршал Еременко А.И.В самом начале Сталинградской битвы генерал-майору Крейзеру было поручено практически в боевых условиях сформировать 2-ю армию. В это время командарм получил тяжелое ранение, но домой родным написал: «На днях был легко ранен в голову шальной пулей, но теперь это все уже зажило, и остался только маленький шрам на макушке. Ранение было настолько легким, что я не выходил даже из строя».2 февраля 1943 г. решением Ставки Верховного Главнокомандования Я.Г. Крейзер вступил в командование 2-й гвардейской армией. Развивая наступление, она получила приказ овладеть Новочеркасском. Несмотря на необходимость резкого изменения направления главного удара с юго-западного на северо-западное, новый командарм успешно справился с задачей. 13 февраля войска армии освободили город. На следующий день фашисты были изгнаны из Ростова. После успешного окончания этой операции Якову Григорьевичу было присвоено воинское звание генерал-лейтенанта и вручен орден Суворова 2-й степени.Впоследствии 2-я гвардейская армия под командованием генерала Крейзера вышла на реку Миус и форсировала ее на ряде участков. Здесь развернулись ожесточенные, изнурительные бои, так как противник, считая Миус важнейшим оборонительным рубежом, прикрывавшим южные районы Донбасса, сконцентрировал здесь многочисленные резервы.Воронежский автор В. Жихарев отмечает, что противником Крейзера на Миус-фронте был опытный гитлеровский генерал Холлидит. Гитлер распорядился укомплектовать его армию отборными частями, послал сюда лучшую свою танковую дивизию СС «Мертвая голова». Сверху всю эту армаду поддерживали 700 самолетов. На одном из участков немцы ходили в атаку двенадцать раз, им удалось смять наши позиции. Продвижение 51-й армии замедлилось. В намеченный день не вышли к реке Крынка.Маршал С.К.Тимошенко и новый командующий фронтом Ф.И. Толбухин сильно ругали Крейзера и даже добились его отстранения от должности командующего армией. Выручил через два дня маршал А.М. Василевский, прибывший в войска как представитель Ставки Верховного Главнокомандования. Он не только вернул Крейзера к руководству армией, но и объявил ему благодарность за прорыв «Миус-фронта».В августе 1943 г. Я.Г. Крейзер был назначен командующим 51-й армией, действовавшей на правом крыле Южного фронта и получившей в начале Донбасской операции задачу удерживать свою полосу и вести разведку.В ночь на 1 сентября разведка доложила, что враг, оставив небольшие заслоны, начал отход. Тогда ударная группировка устремилась вперед. Войска армии под командованием Я.Г. Крейзера, сметая заслоны гитлеровцев, за три дня прошли до 60 км, освободили много населенных пунктов, в том числе города Красный Луч, Ворошиловск, Штеровку и Дебальцево.Войска 51-й армии под командованием генерала Крейзера продвигались в южном направлении, приняв самое активное участие в боевых действиях по освобождению Крыма. Маршал Советского Союза А.М.Василевский в своей книге «Дело всей жизни» вспоминал, что «от Мелитополя к Каховке шла 44-я армия В.А. Хоменко. Вместе с ней продвигалась и оседлала врага непосредственно в самом Перекопе 51-я армия Я.Г. Крейзера, разбившая по дороге фашистский танково-пехотный кулак в районе Аскания-Нова».Командующий 51-й армией генерал-лейтенант Я. Г. Крейзер на НП под СевастополемНаправлением главного удара был избран Севастополь. В советских газетах тогда писали, что в 1941-1942 гг. немцы штурмовали Севастополь 250 дней, «армия Я.Г. Крейзера освободила его за пять дней».Летом 1944 года 51-я армия была переброшена на 1-й Прибалтийский фронт, участвовала в освобождении Латвии. В одном из писем родным Яков Григорьевич так описал эти события:Между Тукумсом и Лиепаей войска 51-й армии под командованием генерала Крейзера блокировали 30 вражеских дивизий, капитулировавших в начале мая 1945 г. Касаясь этих событий в своих мемуарах «К берегам Янтарного моря», И.Х.Баграмян назвал Я.Г. Крейзера «наступательным генералом, мастером атак».24 июня 1945 года генерал Крейзер участвовал в параде Победы, а затем и в кремлевском приеме по этому поводу. Когда маршал Баграмян представлял Сталину генералов 1 Прибалтийского фронта и представил Якова Крейзера, то Иосиф Виссарионович спросил маршала :И на следующий день прославленный полководец стал генерал-полковником, в 40 лет ! Грудь отважного генерала украшали высшие награды страны : 5 орденов Ленина (никто не имел столько этих орденов!), 4 ордена Красного Знамени, полный букет полководческих орденов : 2 ордена Суворова, орден Кутузова и орден Богдана Хмельницкого, не говоря о десятках других орденов и медалей в том числе и иностранных.Начало 1960-х годов. Я.Г.Крейзер с женой Шурой и сыном. Фото из личного архива.В послевоенные годы генерал Яков Крейзер до последнего дыхания служил укреплению обороноспособности страны. Он командует армиями в Закавказье и Прикарпатье, оканчивает курсы Академии Генерального Штаба. Затем командует округами: Южно -Уральским, потом Забайкальским и затем самым большим – Дальневосточным.С 1963 по 1969 он руководит Высшими офицерскими курсами по переподготовке офицерского состава " Выстрел".В 1962 ему присваивают звание генерал армии. В мая 1969 года- назначен – генеральным инспектором Советской армии.Таков его жизненный путь этого человека-борца, мужественного и отважного воина, талантливейшего полководца, отдавший себя, все свои знания и силы родной стране, ее народу.О Крейзере так мало известно еще и потому, что он был очень скромным человеком, не любил рассказывать о себе. Известно, например, о том, что 24 мая 1945 года, на том самом уже упоминавшемся здесь приеме в Кремле в честь командующих фронтами и армиями, Сталин поднял тост за Крейзера. Яков Григорьевич о данном эпизоде предпочитал молчать, хотя в то время любой бы этим гордился. Однажды его сослуживец по курсам «Выстрел», молодой офицер Кривулин, спросил: вот, мол, говорят, что Сталин за вас тост поднимал, правда ли это? Генерал лишь улыбнулся в ответ:Кривулин рассказывал, как однажды пришел с каким-то поручением к Якову Григорьевичу домой и был поражен скромностью, буквально бедностью обстановки. Он-то думал, что жилище такого высокого начальника, генерал-полковника, выглядит как настоящий дворец. А что же вместо этого увидел: генерал, который плохо себя чувствовал, лежал на обычной железной койке, накрытый тощим солдатским одеялом, а сверху для тепла была накинута шинель с генеральскими погонами…Генерал Крейзер никогда не говорил о своей роли в войне, никогда не искал личной славы. Он просто прожил жизнь по вечному закону чести: делай, что должен, и будь что будет. Как показывает история, таких людей во все времена не слишком много.Умер он в 1969 году, в возрасте 64 лет. Тяжкие ранения на фронте, кочевая военная судьба подорвали здоровье героя. Похоронен он был в Москве, на Ново -Девичьем кладбище.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com