Необходимо восстановить Госплан!

Эксперты, слов нет, нужны, но для того, чтобы решать технические вопросы избранного курса, а не для того, чтобы пролагать курс.

В Совете Федерации в июне состоялись парламентские слушания, посвящённые обсуждению доклада Временной комиссии палаты регионов по мониторингу экономического развития. По словам зампреда Совфеда Евгения Бушмина, который провёл мероприятие, цель документа — поиск альтернативных путей в решении социально-экономических задач, стоящих перед Россией. «Цель документа — предложить альтернативные подходы в решении социально-экономических задач государственного масштаба», — приводит слова вице-спикера пресс-служба верней палаты.



Ведь ныне действующая модель отношений похожа на то, как если бы капитан собрал матросов и стал с ними совещаться – куда идти судну?

Навигатор прокладывает оптимальный маршрут до цели, назначенной водителем, и абсурдно было бы, если бы водитель, не зная куда ему ехать, попросил бы навигатор определить цель поездки…



В настоящее время ЭКСПЕРТАМИ уже разработаны несколько стратегий экономического развития. Они были сделаны Правительством РФ, Столыпинским клубом и Центром стратегических разработок. К работе подключился и Совет Федерации, подготовив свой доклад.



Все эти прожекты были направлены в Администрацию Президента и Правительство РФ, Российский институт стратегических исследований и ЦСР.

Бумаги гуляют по кругу, и замыкаются на ЦСР, на Кудрине, стратегию которого можно выразить двумя словами: «никакой стратегии!»

Мы кардинально расходимся с Кудриным во взгляде на предмет экономической науки. Мы считаем, что экономика – это организация производства полезных вещей (продуктов).

Кудрин (и похоже, совершенно искренне) – отражает далеко не только собственное мнение (там целый легион ельцинских выкормышей) – что экономика есть движение долларов США.

Когда вы понимаете экономику, как движение долларов США – то приостановка притока долларов будет для вас означать «неминуемую катастрофу» и «отсутствие экономики». Ибо откуда же ей взяться? Долларов не дают, вот экономики и нет…

В итоге единственной «стратегией» этих высокопоставленных-пустоголовых экспертов (людей с большими карманами и маленькими головами) становится ВЫКЛЯНЧИВАНИЕ ДОЛЛАРОВ. Доллары выклянчивают в качестве кредитов (особенно популярно это на Украине), в качестве «инвестиций», доллары выклянчивают методом компрадорских предложений «купите дорогую натуру за дешёвый номинал» – лишь бы он был долларовым, и т.п.

Так Кудрин и ЦСР уподобляются Кощею, который яйцо со своей смертью передал другому человеку (сперва другу, а потом поссорились – и тот стал врагом; а по мне, так и другу такие вещи давать нельзя, при себе держать нужно!)

Получается в кудринской «стратегии», что благосклонность или неблагосклонность обладателей доллара США – синонимы роста или упадка всей экономики.

Это не очень по нраву нормальным, «отечественно-ориентированным» бюрократам, но по признанию зампреда Совфеда Евгения Бушмина, они просто не знают, что делать:

«Внешние и внутренние вызовы требуют от всех уровней и ветвей власти выработки новых подходов к стратегическому вектору развития нашей страны», — отметил Бушмин, сообщив, что поступившие отклики и предложения от министерств и ведомств переданы членам Временной комиссии Совфеда.

Получается, вызовы уже есть, а ответы на них только готовятся, и когда созреют – неизвестно… Вместо того, чтобы сформулировать стратегическое задание и дать его исполнителям – верховная власть пытается собрать стратегию по кусочкам – от исполнителей.

Во все времена Генштаб решает, какой город штурмовать, а лейтенант или капитан – не обсуждают стратегию, а ищут тактические возможности побыстрее её осуществить. Нам же предлагается уникальная модель, когда Генштаб для определения стратегических линий наступления собирает «заявки с мест»… Это очень серьёзно подрывает принцип единоначалия, при котором тактика отдана исполнителям, но стратегия – только и исключительно воле главнокомандующего.

В законодательных кругах РФ принят проект рекомендаций. В документе, в частности, предлагается организовать стратегическое планирование, взаимоувязанное на уровне федеральных и региональных властей, изменение финансово-кредитной политики как основы стабилизации отечественной экономики.

Власть уже три или четыре года, без лишнего афиширования, пытается запустить механизмы Госплана. Того самого, которого целая группа нобелевских лауреатов по экономике в коллективном письме Ельцину УМОЛЯЛА не разрушать, как одно из величайших достижений цивилизации…

Власть пытается – а Госплан не запускается. Потому что ломать – не строить. То, что сломано за пару лет – восстановить порой и десятилетия не хватает…

Нет того, что у автомобилистов называется «сцеплением»: генералы составляют планы, выделяют колоссальные деньги – всё это поступает в регионы, где тонет, как в болоте.

Планы не выполняются (или выполняются очковтирательски), работу заменяет демагогическая кАмпанейщина и коррупционная кОмпанейщина (это разные термины).

Механизма контроля за выполнением спущенных сверху планов нет: в итоге если советский план был законом (об этом даже плакаты печатали) – российский план суть есть бумажка с ориентирами и пожеланиями, вроде тоста за столом…

Отсюда и разговоры про необходимость организовать стратегическое планирование, взаимоувязанное на уровне федеральных и региональных властей. Сделать то, что нужно было сделать не то, что вчера, а позавчера и в позапрошлом году!

Законодатели говорят «…о необходимости переориентации налоговой политики с фискальных целей на регулирование экономики и обеспечение конкурентоспособности страны». Наша газета на эту тему много писала[1] – о том, что ЦЕЛЬ налоговой политики изначально неверна.

Сегодня дошло и до законодателей:

«…Эту цель планируется достичь за счёт проведения «структурированной, конкретной научно-технической и инновационной политики, ориентированной на технологическое лидерство, подкреплённое необходимыми ресурсами».

В этом направлении продолжает работу Временная комиссия Совфеда по мониторингу экономического развития. Бог её в помощь, а главное – «волшебного пендаля», чтобы не растягивала на годы САМООСОЗНАНИЕ СТРАНЫ в стратегическом зеркале.

Планы войны обычно готовятся ДО войны. Россия же ведёт не первый год сложнейшую, сопоставимую со Второй мировой, гибридную войну – и при этом всё ещё «собирает материалы для составления планов мобилизации».



Если так дальше пойдёт, то мобилизовывать будет некому некого и незачем…

[1] Например, здесь: В. Авагян, «Налоги-недотроги», http://economicsandwe.com/D4EED854C7D5C0 14.