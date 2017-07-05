“Этот народ” не достоин Адмирала
12:40. 5 июля 2017 Просмотров - 64 Нет комментариев Опубликовал: brahman
В Питере сняли мемориальную доску Колчаку.
На Петроградской стороне по решению суда демонтировали мраморную плиту в память об адмирале Александре Колчаке. Сторонники лидера белого движения защитить её не успели, но борьбу не оставят.
Строительную технику на Большой Зелениной, 3 читатели «Фонтанки» заметили утром 5 июля. Несколько человек снимали со здания, где когда-то жил «выдающийся русский учёный, офицер и исследователь», мемориальную доску. Между тем, представителей установившего табличку партнёрства «Белое дело» в известность никто не ставил.
Как пояснили нашему корреспонденту в администрации Петроградского района, распоряжение о демонтаже комитет по культуре подготовил ещё месяц назад в соответствии с решением суда. Избавлять город от памятной плиты начали в половине девятого утра. Через полтора часа её уже увезли в фонды хранилища музея городской скульптуры.
За безопасностью работ, по словам собеседника «Фонтанки», следили не только сотрудники ДПС, но и полиция – их прислали для предотвращения возможных акций. Но всё прошло спокойно.
Уже постфактум информацию в комитете культуры подтвердили и «Белому делу». Им пояснили, что памятную табличку сняли в соответствии с законом, который отводит 30 дней на исполнение решения. При этом, как полагали в партнёрстве, в их распоряжении было полгода, чтобы подать кассационную жалобу в президиум городского суда. Предполагалось, что в это время плите ничего не грозит. Координатор партнёрства Олег Шевцов уточнил, что голый фасад правовую борьбу не остановит. По его словам, это уже «момент принципиальный», потому что комитет сам согласовал памятную доску именно Колчаку, хотя «Белое дело» предлагало три кандидатуры.
http://m.fontanka.ru/2017/07/05/044/ – цинк
Избранная реакция булкохрустцев из группы "Белое дело" https://m.vk.com/wall-1958271_119486 на сие богоугодное мероприятие:
Не хотят Колчака. Не хотят Маннергейма. Сталина хотят. ГУЛАГ. Думают, что будут вертухаями. Хотят 41 – 45 повторить. Думают, в СМЕРШе будут. В заградотрядах. Врагов трусов стрелять. Ну-ну.
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Что тут скажешь, очень грустно, что у нас такое отношение к русским офицерам, боровшимся за историческую Россию с большевистским отребьем! Впрочем, этого и следовало ожидать, потомков шариковых пока подавляющее большинство! Надеюсь в будущем что-то изменится!
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Позор ! Ленину и прочие стоят…. Хотя это символично снимают Колчака , вешают доску Сталину…
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Поразительно, стоит убрать деспота у рабов, как они с рвением бегут уничтожать тех кто сделал их свободными под радостный гогот, считая праведное возмущение за подарок своим люмпенский богам и менталитету. Большинство этого народа не достойны и мельчайших жертв Адмирала
И этим "не тот народ" попался…Шариковы, рабы, вертухаи…
А я бы сказал, что это Адмирал не достоин нашего народа, против которого он пошел с оружием в руках на иностранные деньги.
Ну а тем, кому наш народ не нравится, лучше уезжать в Париж или Лондон, дабы по примеру исторических предшественников любить выдуманную ими Россию из прекрасного далека.
PS. Жалкие позорники из "Белого Дела" поняли, что сболтнули лишнего и удалили запись с их чудесными откровениями. А значит борьба за белоснежный мундир Адмирала с русскими рабами и вертухаями продолжается.
Источник: colonelcassad.livejournal.com