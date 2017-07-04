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Зампред правительства Украины: Россия понимает только язык силы

20:05. 4 июля 2017 Просмотров - 78 Нет комментариев Опубликовал:

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В Киеве проходит так называемый семинар Роуза-Рота, который организует парламентская ассамблея стран, входящих в НАТО. Первой скрипкой украинского «окрестра» на семинаре выступает вице-премьер майданного правительства Иванна Климпуш-Цинцадзе. Г-жа с двойной фамилией долго объясняла собравшимся, почему Украина хочет вступить НАТО, и почему НАТО должно помогать Украине и до вступления в альянс.

 

Климпуш-Цинцадзе заявила, что Украина «противостоит российской агрессии, а Россия при этом «не оставляет намерений уничтожить Украину». Тот факт, что никто столь активно не уничтожает Украину, как её собственные власти, чиновница майданного кабмина озвучивать, конечно же, не стала. Зато объявила, что НАТО «должно помочь» Украине оружием.
 
УНИАН приводит заявление Климпуш-Цинцадзе:
 
Украина имеет тот опыт противодействия военной агрессии, который на данный момент не имеет ни одна из стран - членов НАТО. И мы, опять же, никогда не просили военных НАТО защищать нас на нашей территории. Мы сами готовы каждый день защищать своё государство и будем продолжать это активно делать, вместе с тем, будучи нацеленными на политическое и дипломатическое разрешение того конфликта и той агрессии Российской Федерации против Украины, с которой мы сталкиваемся. Мы просим помощи, так как Россия понимает только язык силы. Мы просим оборонительное летальное оружие, чтобы защищать себя, защищать свою землю, чтобы эффективнее делать это, чтобы было меньше военных и гражданских потерь.
 
Это лишний раз доказывает тот факт, что никакого разумного диалога с теми, кто прибрал к рукам власть на волне госпереворота, быть не может. Та же Климпуш-Цинцадзе выступает говорящей головой - для втягивания Украины в НАТО и отторжения страны от собственных исторических корней.
 
https://topwar.ru/119504-zampred-pravitelstva-ukrainy-rossiya-ponimaet-tolko-yazyk-sily.html

 

Метки: Новости, Украина
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