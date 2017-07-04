Зампред правительства Украины: Россия понимает только язык силы

В Киеве проходит так называемый семинар Роуза-Рота, который организует парламентская ассамблея стран, входящих в НАТО. Первой скрипкой украинского «окрестра» на семинаре выступает вице-премьер майданного правительства Иванна Климпуш-Цинцадзе. Г-жа с двойной фамилией долго объясняла собравшимся, почему Украина хочет вступить НАТО, и почему НАТО должно помогать Украине и до вступления в альянс.

Климпуш-Цинцадзе заявила, что Украина «противостоит российской агрессии, а Россия при этом «не оставляет намерений уничтожить Украину». Тот факт, что никто столь активно не уничтожает Украину, как её собственные власти, чиновница майданного кабмина озвучивать, конечно же, не стала. Зато объявила, что НАТО «должно помочь» Украине оружием.