Япония разочарована: Курилы все дальше и дальше…

Все идет не по плану Токио. Японцы продолжают питать надежды на возвращение южных островов, но Россия ломает все планы. Владимир Путин дружелюбно улыбается, но про национальные интересы при этом не забывает. Гостям из Страны Восходящего Солнца обидно, но делать нечего, приходится искать варианты для будущего сотрудничества.

До слез, наверно, обидно, что Москва не только проявляет интерес к выходу японских компаний на российский рынок, но и про усиление контроля на островах не забывает. Так, в прошлом году на островах Итуруп и Кунашир были размещены новейшие береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», способные отбить атаку авианосной ударной группы.

Россия так ответила на действия США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ответили американцам, а взбесились японцы. Впрочем, Токио вообще не по душе наличие военных и пограничных объектов России в этом регионе.

И вот японская группа из бизнесменов и чиновников провела проверку на островах Кунашир, Итуруп и Шикотан, связанную с будущей совместной хозяйственной деятельностью. Сразу стало ясно, что список проблем достаточно обширен и требует к себе повышенного внимания. Японцам хотелось бы получить свободу действий на островах, но Москва тоже не лыком шита, и поступаться своим суверенитетом не желает.

Для начала стоит отметить создание «особой юридической системы»

В идеале она не должна нарушать суверенитет наших стран, что весьма затруднительно реализовать на практике. Сейчас во главе угла стоят такие вопросы, как судопроизводство и налогообложение. Соблюдение российских законов обязательно. Японские компании не должны их нарушать.

Токио, в свою очередь, опасается, что японские компании погрязнут в бюрократизме российских чиновников. Любые перекосы затруднят совместную работу и сделают ее бессмысленной. Требуется время, чтобы урегулировать спорные моменты и не упустить выгоду для России.

Необходимо усовершенствовать инфраструктуру на островах

Отсутствие качественной связи не только жизнь людей ухудшает, но и вредит бизнесу. Нужен интернет, стабильная сотовая связь, хорошая работа транспорта, в том числе морского и авиасообщения.

Жители Курил надеются, что в результате взаимодействия России и Японии на островах улучшится также и медицинское обслуживание, и сервис, а туристическая отрасль начнет развиваться, появятся рабочие места. Японцы опять же хотят получить свободу передвижений на островах.

Свобода передвижения - это, конечно, хорошо, но в пределах разумного. Иностранцам незачем находиться вблизи режимных объектов, так как шпионаж и диверсии в этом мире еще никто не отменял. Я не утверждаю, что японцы об этом думают на данный момент, но безопасность, прежде всего. Тем более, что в мае Япония отменила запрет на военные действия за рубежом и пока еще является верным союзником (вассалом) США в регионе.

Потому инвестиции инвестициями, но извольте играть по нашим правилам. Все же не стоит забывать, что совместная хоздеятельность всего лишь приманка для России, этакий японский сыр для русской мышки. Японцам нужны все четыре острова Южных Курил. И здесь не просто бизнес, а попытка оттяпать Курилы «под прикрытием». Иллюзий мы не питаем…

Япония уже обладает мощным флотом в регионе. Она создает полноценные подразделения морской пехоты и парашютно-десантные части, который оснастят транспортными и ударными вертолетами, конвертопланами Osprey. Высадка на побережье с кораблей уже осуществляется на американских гусеничных десантных боевых машинах-амфибиях AAV7.

Другими словами, японцы готовы к проведению крупной самостоятельной десантной операции по восстановлению контроля над Южными Курилами. Добавим сюда и «Северную» армию, что дислоцируется на острове Хоккайдо, граничащем с южными Курилами и Сахалином.

Это единственное бронетанковое соединение в стране, которое японцы намерены еще больше усилить. Россия, видите ли, Курилы слишком рьяно защищает, игнорируя тот факт, что Токио считает острова своими «исконными территориями».

Так что, геополитическая игра на Курилах ведется очень занимательная. И если Москва заключит с Токио соглашение о совместной хоздеятельности, то лишь на условиях развития Курил как части России, но никак не японской земли. Главное, не забывать про усиление военного присутствия и защиту границ, чтобы успеть дать по рукам японцам, желающим взять реванш.