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Я просто люблю это племя

20:16. 4 июля 2017 Просмотров - 133 Нет комментариев Опубликовал:

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Но ведь я не виновен в том, что ищу свои корни.
 
Не виноват, что не бухарский, и не кавказский, и не грузинский и не Марокканский...
 
Я еврей русский, и все русское мне мило и приятно. Пусть это борщи или пельмени, пусть это лица белокурые и девки с длинными косами. Я всю это люблю и не разделяю на нации. Мне даже сербы и болгары, белорусы - как родные. А уж украинцы и подавно!
 
Я просто люблю это племя. Видимо, из него и получилось моё еврейство!
 
Не браните меня! Я не виноват!
 
Автор: Влад Богуславский
 
http://9tv.co.il/news/2017/06/29/244741.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
Метки: мировоззрение
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