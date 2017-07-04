Но ведь я не виновен в том, что ищу свои корни.

Не виноват, что не бухарский, и не кавказский, и не грузинский и не Марокканский...

Я еврей русский, и все русское мне мило и приятно. Пусть это борщи или пельмени, пусть это лица белокурые и девки с длинными косами. Я всю это люблю и не разделяю на нации. Мне даже сербы и болгары, белорусы - как родные. А уж украинцы и подавно!

Я просто люблю это племя. Видимо, из него и получилось моё еврейство!

Не браните меня! Я не виноват!

Автор: Влад Богуславский

http://9tv.co.il/news/2017/06/29/244741.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com