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В Китае построят уникальный лесной город

09:41. 4 июля 2017 Просмотров - 230 Нет комментариев Опубликовал:



Итальянский архитектор Стефано Боери известен, как создатель концепции так называемого «вертикального леса», которую он уже воплотил в Швейцарии и Милане. Свой очередной и более грандиозный проект под названием «Город-Лес» он реализует в китайском городском округе Лючжоу.
Хорошо известно, что многие китайские мегаполисы занимают верхние строчки в рейтингах самых загазованных городов мира. Пилотный проект был разработан по заказу департамента градостроительства мэрии Лючжоу.
В соответствии с проектом здесь будет создана вся необходимая городская инфраструктура – жилые дома, офисы, больницы и школы. Источниками энергии станут геотермальные источники и солнечные панели, которые установят на крыше каждого здания.
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Город будет буквально утопать в деревьях, которые будут расти не только в парках и скверах, но и на фасадах и крышах зданий. Запланировано высадить до 40 тыс. деревьев и почти миллион различных растений более чем 100 видов. По расчётам специалистов, это огромная зелёная биомасса будет ежегодно поглощать около 10 тыс. тонн углекислого газа, до 55 тонн загрязняющих веществ, выделяя при этом 850 тонн кислорода.
Город-лес построят севернее Лючжоу, в котором проживают около 1,5 млн. человек. Сообщение между ними обеспечат железнодорожная ветка и автотрасса, по которой будут курсировать электромобили. Строительство города с населением 30 тыс. человек завершится к 2020 году. Насколько жизнеспособным окажется проект, покажет только время.


Источник: nashaplaneta.su

Метки: мировые новости
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