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Россиян защитят от «безумных» процентов по займам

22:45. 4 июля 2017 Просмотров - 159 2 коммент. Опубликовал:
Россиян защитят от «безумных» процентов по займам | Русская весна

В Гражданском кодексе появится определение ростовщических процентов по долгам, которые можно будет оспорить в суде.

Нововведения будут касаться стоимости займов, полученных от компаний, не подконтрольных ЦБ. Во вторник, 4 июля, комитет Государственной думы по конституционному законодательству и госстроительству рассмотрел блок поправок в Гражданский кодекс РФ (ГК) по финансовым сделкам и рекомендовал принять во втором чтении соответствующий законопроект. Документ размещен на официальном сайте Госдумы.

В первом чтении блок был принят в 2012 году и являлся частью масштабного президентского законопроекта, направленного на развитие и модернизацию Гражданского кодекса, отметил председатель комитета Павел Крашенинников. За пять лет, которые велась работа над этим законопроектом, поправок в ГК РФ накопилось множество.

Особый интерес, по мнению юристов, с ними ознакомившихся, представляют нормы, направленные на регулирование рынка непрофессиональных долговых отношений, когда гражданин дает в долг гражданину, либо в таких отношениях задействовано юрлицо, не являющееся профессиональным кредитором и, соответственно, не контролируемое Центробанком.

То есть не состоящее в реестре МФО, не являющееся ломбардом или кредитным кооперативом и, конечно же, банком. До сих пор такие отношения никоим образом не регулировались, оставаясь серым сегментом финансового рынка. Поправки в ст. 108 ч. 2 ГК РФ нацелены на защиту граждан от ростовщиков.

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Источник: rusvesna.su

Метки: экономика
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2 коммент.»

  • 1198 849
    Колобуд Старовер 5 июля 2017 в 10:15 Ссылка Пометить
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    Странное дело! Ведь все эти ломбарды, кредитные кооперативы и банки самые настоящие ростовщики! Как можно наказывать одних и поощрять других? И где же тут равенство всех перед законом? Да и о каком равенстве можно говорить, если эти законы являются инструментами направленными на следствия. Не устранив причин, порождающих эти следствия, законы всегда будут ущербными и не исполняемыми. “Голь на выдумки хитра”. Сколь не пиши законы, всегда найдутся те, кто их будет объезжать. И на вполне законном основании!!! Так что радоваться нечему, дорогие сограждане.

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  • 333 281
    sergej 5 июля 2017 в 11:10 Ссылка Пометить
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    А просто ограничить максимально возможную % ставку нельзя ?

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