Программа “Оздоровление Волги” затронет 60 миллионов жителей России

К 2020 году река Волга станет чище в девять раз. Способствовать этому будет реализация проекта "Оздоровление Волги", разработанного Минприроды по поручению президента Владимира Путина.

В 2020 году крупнейшая российская река Волга станет чище в девять раз. Такую цель перед собой ставят представители Минприроды в своем проекте "Оздоровление Волги". О работе в указанном направлении накануне рассказывал министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской.

Реализация проекта по очистке Волги должна улучшить качество жизни 60 миллионов граждан России. Принципиальное решение о старте проекта приняли в ходе заседания президиума правительства 28 июня. Цель проект – сохранение крупнейшей реки Европы посредством сокращения сброса в Волгу загрязненных сточных вод. Объем сбросов будет уменьшен по крайней мере в девять раз. Таким образом, удастся сохранить биологическое разнообразие водоема и сберечь систему Волго-Ахтубинской поймы и дельту Волги, рассказал в ходе заседания Донской.

Ситуацию в Волжском бассейне Донской называет тяжелой, особенно на фоне некоторого улучшения экологического состояния водных объектов в России. Проблема в том, что в Волжском бассейне расположилось до 45 процентов промышленных предприятий страны. Кроме того, Волга питает 50 процентов сельскохозяйственного потенциала страны. В то же время Волга остается главным источником питьевого водоснабжения.

"Нагрузка на ее ресурсы в восемь раз выше, чем в среднем по России", – говорит министр, напоминая, что из Волги пьют до 60 миллионов жителей страны.

Согласно проекту, к 2020 году на объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, будут установлены автоматизированные системы по контролю за сточными водами, пишут "Известия" со ссылкой на доклад министра.

ДОСЬЕ

Каждый год в Волгу сбрасывается более 6 куб.км сточных вод, из которых 90 процентов (5,5 куб.км) – без очистки или недостаточно очищенные. Больше всех стоков в Волгу отгружает система ЖКХ. Такие данные в своем докладе привел Сергей Донской.