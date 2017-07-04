Программа “Оздоровление Волги” затронет 60 миллионов жителей России
К 2020 году река Волга станет чище в девять раз. Способствовать этому будет реализация проекта "Оздоровление Волги", разработанного Минприроды по поручению президента Владимира Путина.
Реализация проекта по очистке Волги должна улучшить качество жизни 60 миллионов граждан России. Принципиальное решение о старте проекта приняли в ходе заседания президиума правительства 28 июня. Цель проект – сохранение крупнейшей реки Европы посредством сокращения сброса в Волгу загрязненных сточных вод. Объем сбросов будет уменьшен по крайней мере в девять раз. Таким образом, удастся сохранить биологическое разнообразие водоема и сберечь систему Волго-Ахтубинской поймы и дельту Волги, рассказал в ходе заседания Донской.
Ситуацию в Волжском бассейне Донской называет тяжелой, особенно на фоне некоторого улучшения экологического состояния водных объектов в России. Проблема в том, что в Волжском бассейне расположилось до 45 процентов промышленных предприятий страны. Кроме того, Волга питает 50 процентов сельскохозяйственного потенциала страны. В то же время Волга остается главным источником питьевого водоснабжения.
"Нагрузка на ее ресурсы в восемь раз выше, чем в среднем по России", – говорит министр, напоминая, что из Волги пьют до 60 миллионов жителей страны.
Согласно проекту, к 2020 году на объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, будут установлены автоматизированные системы по контролю за сточными водами, пишут "Известия" со ссылкой на доклад министра.
ДОСЬЕ
Каждый год в Волгу сбрасывается более 6 куб.км сточных вод, из которых 90 процентов (5,5 куб.км) – без очистки или недостаточно очищенные. Больше всех стоков в Волгу отгружает система ЖКХ. Такие данные в своем докладе привел Сергей Донской.
Источник: nashaplaneta.su
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Вот она и проблема пресной воды. С начала капитализма, где-то мельком прочитал, загубили заводы по выпуску земснарядов. Таких бы земснарядов на каждую реку в нужном количестве, проблемы пресной воды решатся. Реки мелеют, т.к. русла не чистят от ила.
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А сколько затопленных барж, судов,ракет, комет …, особенно во времена ельцина
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Я в 90-е где-то прочитал, что в ней хим. снаряды затопили. Плохая вода влияет на весь организм, в т.ч. и на мозг проживающих там людей. Проверим на выборах в 2018г. А вообще то, хорошее дело начали.