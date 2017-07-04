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Программа “Оздоровление Волги” затронет 60 миллионов жителей России

15:59. 4 июля 2017 Просмотров - 343 3 коммент. Опубликовал:

К 2020 году река Волга станет чище в девять раз. Способствовать этому будет реализация проекта "Оздоровление Волги", разработанного Минприроды по поручению президента Владимира Путина.

В 2020 году крупнейшая российская река Волга станет чище в девять раз. Такую цель перед собой ставят представители Минприроды в своем проекте "Оздоровление Волги". О работе в указанном направлении накануне рассказывал министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской.

Реализация проекта по очистке Волги должна улучшить качество жизни 60 миллионов граждан России. Принципиальное решение о старте проекта приняли в ходе заседания президиума правительства 28 июня. Цель проект – сохранение крупнейшей реки Европы посредством сокращения сброса в Волгу загрязненных сточных вод. Объем сбросов будет уменьшен по крайней мере в девять раз. Таким образом, удастся сохранить биологическое разнообразие водоема и сберечь систему Волго-Ахтубинской поймы и дельту Волги, рассказал в ходе заседания Донской.

Ситуацию в Волжском бассейне Донской называет тяжелой, особенно на фоне некоторого улучшения экологического состояния водных объектов в России. Проблема в том, что в Волжском бассейне расположилось до 45 процентов промышленных предприятий страны. Кроме того, Волга питает 50 процентов сельскохозяйственного потенциала страны. В то же время Волга остается главным источником питьевого водоснабжения. 

"Нагрузка на ее ресурсы в восемь раз выше, чем в среднем по России", – говорит министр, напоминая, что из Волги пьют до 60 миллионов жителей страны.

Согласно проекту, к 2020 году на объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, будут установлены автоматизированные системы по контролю за сточными водами, пишут "Известия" со ссылкой на доклад министра.

ДОСЬЕ

Каждый год в Волгу сбрасывается более 6 куб.км сточных вод, из которых 90 процентов (5,5 куб.км) – без очистки или недостаточно очищенные. Больше всех стоков в Волгу отгружает система ЖКХ. Такие данные в своем докладе привел Сергей Донской.

Источник: nashaplaneta.su

Метки: российские новости
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3 коммент.»

  • 329 271
    Oleg 4 июля 2017 в 16:31 Ссылка Пометить
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    Вот она и проблема пресной воды. С начала капитализма, где-то мельком прочитал, загубили заводы по выпуску земснарядов. Таких бы земснарядов на каждую реку в нужном количестве, проблемы пресной воды решатся. Реки мелеют, т.к. русла не чистят от ила.

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  • 1902 1391
    любопытный 4 июля 2017 в 18:58 Ссылка Пометить
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    А сколько затопленных барж, судов,ракет, комет …, особенно во времена ельцина

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    • 349 259
      Владислав любопытный 4 июля 2017 в 21:12 Ссылка Пометить
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      Я в 90-е где-то прочитал, что в ней хим. снаряды затопили. Плохая вода влияет на весь организм, в т.ч. и на мозг проживающих там людей. Проверим на выборах в 2018г. А вообще то, хорошее дело начали.

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