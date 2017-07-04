Новости Украины и Новороссии 04 июля 2017

Планы Порошенко изменить статус Крыма — это провокация

Вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что планы изменить статус Крыма в Конституции Украины являются провокацией.

«Крым к украинской Конституции никакого отношения не имеет, и зря они суетятся. Крымский народ уже давно определился и с Конституцией своей, и с тем, в каком государстве он находится. Крымчане вернулись на родину, поэтому суета тут бесполезна. Кроме как провокацией эти все действия назвать никак нельзя», — сказал Мурадов.

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Он также подчеркнул, что «заигрывание киевских властей с крымскими татарами ничего позитивного народу не сулит».

«Крымские татары, как только Крым вернулся к себе на родину в Россию, получили тот объем прав, который они никогда не имели при Украине. И, кстати, при тех абсурдных предложениях, которые выдвигаются, они бы не имели даже в случае, если бы Крым еще состоял в составе Украины. Это было бы только лишение автономии и всех ее прав», — подчеркнул Мурадов.

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Война на Донбассе уже обошлась Киеву в $50 млрд

Примерно $50 млрд составляют прямые убытки Украины от конфликта на Донбассе.

Об этом заявил первый замминистра обороны страны Иван Руснак, пишет RT.

«По предварительным данным, общие суммы прямых убытков Украины (с начала конфликта на Донбассе в 2014 году — ред.) составляют около $50 млрд», — сказал Руснак.

Также он рассказал о потерях боевиков «АТО».

«Более 2,7 тыс. военнослужащих погибли и более 10 тыс. ранены», — подчеркнул представитель военного ведомства.

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Война не полностью расколола Донбасс — немецкие социологи выяснили

Четверть опрошенных в ДНР и ЛНР стали ощущать себя «в большей степени русскими»

Война почти не повлияла на коллективное самосознание жителей Донбасса по разные стороны фронта и не снизила интенсивность контактов между ними.

Об этом пишет ПолитНавигатор со ссылкой на опрос, проведенный немецкими социологами, как в ДНР и ЛНР, так и на территориях, подконтрольных Украине.

Опрос выполнен берлинским Центром восточноевропейских и международных исследований (ZOiS) — экспертным учреждением, созданным два года назад по решению парламента ФРГ и финансируемым из бюджета МИД ФРГ.

В районах Донбасса, подконтрольных Киеву, были проведены 1200 личных интервью с людьми, отобранными по стандартным принципам на основе официальных данных о населении. На основе тех же данных были опрошены 1200 человек и в ДНР/ЛНР. Эти опросы проводились по телефону.

Как же повлияли события 2013-2016 годов на самоидентификацию людей, оказавшихся по разные стороны фронта? Краткий ответ, полученный немецкими исследователями, однозначен: «мало». Так считают 62 процента опрошенных на территории, подконтрольной Украине, и 45 процентов жителей ЛДНР.

Вместе с тем, почти четверть опрошенных в ДНР и ЛНР стали ощущать себя «в большей степени русскими». «В большей степени украинцами» в «киевской» части Донбасса чувствуют себя 20 процентов.

Ну а самое интересное состоит в том, что в обеих частях расколотого войной региона налицо «рост смешанной идентичности». Сильнее, чем прежде, «и украинцами, и русскими» на контролируемых Украиной территориях ощущают себя 14 процентов, а в ДНР/ЛНР — и вовсе 20 процентов населения.

Это обстоятельство поразило руководительницу исследования и директора ZOiS Гвендолин Зассе больше всего. Она уже много лет занимается Украиной и знает, что «смешанная идентичность» там не редкость.

«Это нормально в мирное время,— признает профессор Зассе.— Но учитывая ситуацию войны, потери, страдания и характер освещения конфликта в СМИ (и украинских, и российских), можно было ожидать, что ощущения станут более поляризованными».

Как выясняется из исследования, этого не произошло.

Дело прежде всего в языке. Как следует из опроса, в большинстве своем жители обеих частей Донбасса считают своим родным языком русский (около 50 процентов на «киевской» стороне и почти 60 процентов в ДНР/ЛНР). Однако крайне устойчив и второй по популярности лингвистический выбор — «как русский, так и украинский» (его предпочли 34 процента в части под контролем Киева и 36 процентов в ДНР/ЛНР).

Этот смешанный вариант практически в равной мере употребителен дома (21 процент в «киевском» Донбассе и 17 процентов в ДНР/ЛНР). А вот на работе расклад другой: в ДНР/ЛНР русский — основной язык общения на работе для 76 процентов, в «украинском» Донбассе — для 55 процентов.

Война расколола Донбасс. Но, как ни парадоксально, это не стало непреодолимым препятствием для контактов между людьми, живущими по разные стороны фронта

Показательно при этом, что за контакты друг с другом в обеих частях Донбасса держатся.

«Опрос показал,— отмечает профессор Зассе,— что интенсивность контактов между членами семей и друзьями, живущими по разные стороны фронта, не ослабла в ходе конфликта». На территории под контролем Киева 38 процентов опрошенных сказали, что у них есть члены семьи или друзья в ДНР/ЛНР. В этих республиках, в свою очередь, наличие членов семьи или друзей «на другой стороне» признали 57 процентов. Не имеют контактов по «ту сторону» лишь 3-4 процента опрошенных.

А вот с гражданством ситуация отличается. Свыше половины респондентов на подконтрольных Киеву территориях, отвечая на вопрос, насколько события 2013-2016 годов повлияли на вашу национально-гражданскую идентичность, сказали, что, как и пять лет назад, для них важно быть гражданами Украины.

На тот же вопрос более половины (54 процента) жителей ДНР/ЛНР ответили, что чувствуют себя в меньшей степени гражданами Украины, чем в 2013-м.

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Спасая Порошенко от соратника Навального

Российская оппозиция – самая злопамятная.



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В Раде обещают уничтожить Кремль

Нардеп Игорь Мосийчук заявил, что украинская армия, «продолжая традиции великих завоеваний», после «освобождения» Донбасса захватит и разрушит Кремль. «Сейчас мы — потомки славных воинов, продолжая традиции великих завоеваний, стоим до победного конца в битве с новейшим каганатом — московской ордой», — написал он на своей странице в соцсети. «Мы не остановимся на собственных границах, и выбив врага с украинской земли, нагоним и добьём его в собственной столице: Кремль будет уничтожен», — пообещал украинский парламентарий. Читайте также: Шок для «патриотов»: в Киеве полиция избила «атошников», устроивших потасовку в кафе (ФОТО, ВИДЕО 18+)

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Нацполиция Украины заявила о задержании «главного атамана» ДНР

На блокпосту на дороге в Бердянск украинскими полицейскими задержан 66-летний житель Макеевки – генерал-майор казачьего полка ДНР, заявили в управлении так называемой Нацполиции Украины по Донецкой области.

«66-летний атаман регионального казачьего объединения ДНР двигался в Бердянск, чтобы увидеться с другом», – сообщается в Facebook управления.

Полицейские задержали его после проверки на контрольно-пропускном пункте близ Волновахи. У мужчины было официальное удостоверение атамана ДНР и разрешение на хранение казацкого оружия (шашки, кинжала и плети). Утверждается, что задержан действующий генерал-майор регионального казачьего объединения ДНР, который начал руководить казачьим полком в Донбассе еще в 2011 году.

Нацполиция Украины обвиняет атамана в том, что он занимался патрулированием на территории ДНР, а также агитацией в поддержку власти республики. Возбуждено уголовное производство по статье «содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности».

При этом имя атамана не называется, на фотографиях скрыто лицо задержанного атамана.

Военно-гуманитарная помощь Донбассу

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Новую “Ликвидацию” хотят лишить Давида Гоцмана

Актера Владимира Машкова не пустили в Одессу на съемки новой «Ликвидации», сообщает «Российская газета». Как заявил в соцсетях продюсер Сергей Члиянц, артисту запрещен въезд на Украину.

«Год назад старшие товарищи пригласили меня, наверное, как одессита, поучаствовать в съемках второй части фильма «Ликвидация». Я должен был подготовить и провести съемки в Одессе», – заявил продюсер.

По его словам, он допускал возникновение непредвиденных обстоятельств, но все шло гладко и намного проще, чем он ожидал.

«И вдруг как гром среди ясного неба: актеру Владимиру Машкову запрещен въезд на Украину. Какая же «Ликвидация» без Давида Гоцмана?! Итак: съемки сорваны», – утверждает Члиянц.

В результате, по словам продюсера, одесские кинематографисты и артисты остались без хорошей работы, а сам город – без любимого фильма.

Члиянц напомнил, что Машков – почетный гражданин Одессы.

Ранее сообщалось, что российский певец Митя Фомин прокомментировал возможный запрет на посещение Украины.

Военно-гуманитарная помощь Донбассу

К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

Языковой вопрос на Украине. Социологический взгляд

Языковой вопрос на Украине через призму социологических исследований на эту тему проходивших после 1991 года.Рассказывает Денис Селезнев.От себя добавлю, что проблема на мой взгляд создавалась искусственно и ее легко можно было снять, введя официальное двуязычие (либо решением Верховной Рады, либо через референдум), Но на Украине практически не было крупных политических сил, которые реально бы выступали за практическую реализацию двуязычия (кроме разве что ПСПУ и КПУ). Все остальные были либо резко против, либо же паразитировали на теме "борьбы за права русскоязычного меньшинства", которое на деле было большинством и поддержкой которого стремились заручится как политики Восточной, так и политики Центральной и Западной Украины. А когда есть такой удобный инструмент манипуляции как языковой вопрос, то его решение представлялось излишним. С другой стороны, он в конечном итоге привел к отпадению от Украины Крыма, Донецка и Луганска и вероятно это не последние потери упоротого желания "думать и говорить исключительно на украинском".

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