Лето 1942-го: Второй фронт, которого не дождались

75 лет назад, в июле 1942 года, началась Сталинградская битва. Немцы стремительно рвались к Волге. Судьба страны висела на волоске.

В дни тяжелейших оборонительных боев Сталин обратился к союзникам по антигитлеровской коалиции с просьбой об открытии Второго фронта. Дело было не только в неуверенности в исходе великой битвы между Доном и Волгой, хотя чаша весов действительно временами очень опасно колебалась, особенно когда гитлеровцы ворвались-таки в Сталинград.

Главная причина несвойственного сталинскому характеру обхаживания западных союзников была в другом. Иосиф Виссарионович понимал, что победа может быть достигнута только ценой немалых потерь, материальных, а самое главное, людских. Понимали это и руководители других стран антигитлеровской коалиции. Но по целому ряду причин протягивать руку помощи не спешили. И вот почему.

Стремление по максимуму измотать Советский Союз

Кто-то, возможно, скажет, что это не только первая, но и единственная причина отказа от высадки в Нормандии летом 1942 г. Но это неверно, были и другие основания, но то, что союзники хотели максимально обескровить СССР, — очевидно.

В отличие от гитлеровцев, Великобритания и США лучше оценивали потенциал Красной армии. Они ведь знали, сколько сами направили по ленд-лизу техники, примерно представляли мощный потенциал советской экономики, когда после эвакуации на восток она заработает на полную мощность.

Поэтому хладнокровно смотрели, как наши воины захлебываются кровью в окопах Сталинграда. Не заставила их поторопиться и нацистская тактика выжженной земли, когда в оккупации, в плену, в гитлеровских концлагерях погибали миллионы ни в чем не повинных людей. Ни уговоры Сталина, ни роскошные приемы, которые он устраивал в честь приезда высоких гостей от союзников, несмотря на тяжесть военной обстановки, не заставили их изменить позицию.

Впрочем, и не могли заставить, ведь не для того они столкнули двух главных проигравших в Первой мировой войне. Не для того взращивали в Германии коричневую чуму нацизма, поддерживали бесноватого Гитлера и его режим, согласились на раздел Чехословакии в Мюнхене в 1938 г. И не для того отказывались подписывать договор о коллективной безопасности со Сталиным и не спешили помочь польской армии в 1939 г. Западу важно было измотать СССР. Советский Союз должен был понести тяжелые потери, сильно ограничивающие его возможности в послевоенный период.

А если бы высадка состоялась, условно говоря, 6 июня 1942 г., а не 6 июня 1944 г., значительную ношу западные союзники взвалили бы на себя. Войска западной коалиции наверняка понесли бы большие потери. А это в планы Вашингтона и Лондона не входило. Поэтому и ограничивались войска США и Великобритании незначительными операциями.

Силы Вермахта в 1942 г. были еще далеко не на исходе

На легендарную операцию высадки в Нормандии «Оверлорд» войска западных союзников решились только тогда, когда исход войны уже не вызывал никаких сомнений. Советская армия, сломав хребет Вермахту в ходе Сталинградской и Курской битв, уже стучалась в ворота Третьего рейха, готовясь к операции «Багратион».

А вот в 1942 г. обстановка была совершено иная — вероятность победы фашистской Германии наверняка всерьез рассматривалась стратегами в Лондоне и Вашингтоне, несмотря на все комплименты РККА по итогам грандиозного контрнаступления под Москвой. В этой ситуации бросать еще не вполне готовые части в бой на оккупированной территории Франции было рискованно — мог повториться Дюнкерк 1940-го года только в еще более крупном масштабе и с куда более серьезными последствиями. Поэтому лидеры союзных держав ограничились лишь обещаниями и поставками по ленд-лизу. Хотя только угроза внезапного вторжения партнеров по антигитлеровской коалиции вполне могла заставить гитлеровцев держать как можно больше частей в оккупированной Франции.

На деле германское командование, похоже, было абсолютно уверено, что никакого союзного десантирования летом 1942 г. не будет. Во всяком случае, серьезного. И поэтому, как несколькими месяцами ранее, когда наша Ставка смогла перебросить к Москве сибирские дивизии, Гитлер, недолго думая, отправил на Восток значительную часть своих резервов.

Собственно, стратегическая наступательная операция Вермахта «Блау» после разгрома зимой 1941 г. стала возможна не только из-за ряда просчетов и неудач советских войск, но прежде всего, потому, что в Ставке Гитлера не сомневались, что «странная война» на Западе в 1942 г. так и останется странной. Именно поэтому в районе Курска в мае 1942 г. оказалась, например, 24-я танковая дивизия, расквартированная прежде в Шампани, о чем сообщает иллюстрированная энциклопедия «Сталинград» Алексея Исаева (С. 153). Если бы была хоть малейшая вероятность начала «Оверлорда» в 1942 г., офицеры этой дивизии, скорее всего, остались во Франции.

Участие флота США в войне против Японии на Дальнем Востоке

Отмазку, говоря современным сленгом, от высадки в 1942 г. в Нормандии американцам отчасти предоставило нападение императорской Японии на Пирл-Харбор в самом конце 1941 г. В такой ситуации начало операции против нацистов в Европе фактически означало бы для США войну на два фронта. При всей экономической мощи и достаточно внушительных мобилизационных возможностях этой страны администрация Ф.Д. Рузвельтане могло пойти на такой риск.

Но уже сам факт, что Соединенные Штаты вынуждены были вступить во Вторую мировую войну на стороне антигитлеровской коалиции, сыграл свою позитивную роль. Советское командование могло уже не беспокоиться за свой глубокий тыл. Скорее всего, Япония не вступила бы в войну даже в случае захвата нацистами Сталинграда, хотя такая опасность в этом случае была.

Кроме того, вынужденный отказ от нейтралитета США заставил быть осторожными те страны, которые могли при определенных условиях выступить на стороне Гитлера. Прежде всего, имеется в виду Турция. Ее вмешательство при прорыве гитлеровцев в Закавказье могло иметь куда более серьезные последствия, чем бои в Сибири и на Дальнем Востоке с Квантунской армией. Тем более что вероятность таковых после поражения японских ВМС в битве за остров Мидуэй была ничтожна мала.

А вот армия США, несмотря битвы в Тихом океане, на операцию, которая могла хотя бы отвлечь силы гитлеровцев от ключевого Восточного фронта, по той же причине вполне могла отважиться. И собственно, отважилась, вот только лишь 8 ноября 1942 г., когда наступление фашистов в Сталинграде уже фактически выдохлось, и на совсем уж второстепенном участке в Северной Африке.

Неудача десантной операции в Дьеппе

Нельзя сказать, что союзники совсем уж спокойно следили за событиями на советско-германском фронте и совсем уж хладнокровно подсчитывали миллионные потери с обеих сторон. Да, они были зрителями, но зрителями весьма заинтересованными, свидетельством чему является загадочная разведка боем, которую они предприняли 19 августа 1942 г.

Назвать высадку 6 тысяч человек канадских в основном войск сколько-нибудь серьезной операцией было бы явным преувеличением, но сам факт и время ее проведения говорили о многом. На этот шаг командование союзников решилось, похоже, в тот момент, когда казалось, что лавину германских войск, устремившихся к Сталинграду и на Кавказ, уже ничто и никто на свете не может остановить.

Именно в этот момент и решено было, судя по всему, немножко попугать Гитлера, напомнить, что тыл-то у него практически голый. Если бы решено было высадиться основательно — локальной операцией небольшого, в сущности, десанта при поддержке столь же скромных военно-морских и военно-воздушных сил Британии дело бы не ограничилось.

Но у этой авантюры, скорее всего, была совсем другая цель — доказать народам союзных держав, что никто не сидит якобы сложа руки, когда Красная армия отчаянно сражается, стараясь остановить врага практически у последнего рубежа. Это была в каком-то смысле уступка общественному мнению.

Относительная же неудача и немалые потери в живой силе и технике, как ни чудовищно это прозвучит, сыграли на руку тем силам на Западе, которые хотели бы всячески оттянуть вступление в реальную схватку с нацизмом своих государств. А так, вроде как попробовали, но не получилось — что поделаешь? Какие могут быть вопросы? Это и для общественного мнения внутри страны аргумент, и для «дядюшки Джо» из далекой Москвы вроде как неплохой довод, почему он по-прежнему должен рассчитывать только на собственные силы.

Победа в Сталинградской битве советских войск

Принято считать, что империалистические круги Японии следили за тем, как продвигаются штурмовые батальоны Паулюса по развалинам Сталинграда. Наверняка следили, но не только они, но и элита Соединенного Королевства и Соединенных Штатов. Весьма вероятно, что не японская армия вступила бы в войну против СССР, а западные союзники вынуждены были бы все-таки активизироваться, если бы защитники Сталинграда не выдержали натиска гитлеровцев. Может быть, и нет, но то, что в тактика и стратегия западных союзников зависели от решающей битвы на Волге, — сомневаться не приходится. Во многом именно она и предопределила их выжидательный подход.

Рискну предположить, что выбор, который сделали премьер-министр Великобритании У. Черчилль и президент США Ф. Рузвельт, решив отказаться от срочной высадки своих сил на европейском театре военных действий в пользу операции в Северной Африке, стал отчасти результатом героизма наших войск в Сталинграде. Они поняли, что СССР сможет справиться в этой битве и в целом в войне с нацизмом в одиночку и спасать положение им не придется. Так что им можно было спокойно, невзирая на не очень важные для их элиты страдания советского народа, заняться защитой колоний, британских и французских.

Совсем иная ситуация сложилась бы, если бы гитлеровцы прорвались-таки к Волге и тем более если бы вышли к бакинским нефтепромыслам. Вероятно, в этом случае британские и американские войска вынуждены были бы все-таки высадиться в Нормандии на два года раньше, чем они это сделали в действительности.

Понятно, что советские бойцы и командиры не задумывались о таких тонкостях и просто героически защищали не только город имени Сталина, но и всю нашу страну, да и весь мир от коричневой чумы фашизма. У западных же политиков были, весьма вероятно, совсем иные расчеты — раз Гитлер уже не имеет шансов, важно, чтобы он продержался как можно дольше — именно таким мог быть ход мыслей тех, кто добился отсрочки начала «Оверлорда».

Изменила ли бы ход событий высадка союзников в 1942 г. Конечно, все могло в этом случае сложиться по-другому — скорее всего, Третий рейх развалился бы гораздо раньше, чем в мае 1945 г., а значит, и миллионы жизней на полях сражений и в гитлеровской неволе были бы спасены. Увы, выбор на берегах Потомака и Темзы был сделан иной.