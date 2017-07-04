Киссинджер предложил Путину дырку от бублика

В рамках подготовки встречи Путина и Трампа Генри Киссинджер посетил Москву. Приличным поводом для приезда того, кто до сих пор, не взирая на почтенный возраст, продолжает влиять на судьбы мира и человечества путем обмана и злоупотребления доверием были «Примаковские чтения». Хотела пошутить по поводу визита, но меня опередили:

https://cont.ws/@lexwork/654571

- Генри, даже не представляю! Чего это всё вам стоило, мой дорогой друг? Какой в этом смысл? Ещё чаю? - Владимир Владимирович, о цене – можете не беспокоиться, вы меня приняли, а это значит – миллиарды потрачены не зря. Сейчас я вам официально сообщаю, что я вручаю вам чёрную метку нашей влиятельной группы властелинов вселенной. Вам приказывается в 24 часа – сдать все позиции в Сирии, выйти из Совета Безопасности ООН и Совета Европы. - Генри, спасибо вам огромное за такую содержательную беседу и ваш ультиматум. (Владимир Владимирович чуть задумался) По существу отвечаю: выйти из Сирии за 24 часа – технически не возможно, требуется 50-70 лет (сказывается русская логистическая отсталость – так и передайте), 50-70 лет нужно навёрстывать отсталость – а уже тогда… Тогда – будет организован выход наших миротворческих сил; из Совета Безопасности ООН – выйти технически и юридически невозможно, т.к. Россия – правопреемница СССР, а СССР – организатор данного Совета Безопасности. По данному вопросу – рекомендую обратиться к предыдущей администрации – Политбюро ЦК КПСС; по третьему вашему требованию – можете передать о консенсусе по этому вопросу, с вашими требованиями согласен, нужно выходить из этого болота. Генри Киссинджер радостно заулыбался. - Владимир Владимирович, стало быть, нашу чёрную метку вы принимаете? - Конечно, Генри, а какой смысл вам, старому человеку, к тому же – умудрённому опытом, отказывать? Это – не по-русски как то будет… - Спасибо, Владимир. Я тогда так и передам: по трети позиций Путин уступил, в двух случаях – затруднился с ответом, так как не хватило политического опыта. (конец цитаты)

От души посмеявшись, вернулась к своим грустным мыслям. Автор, вдоволь поглумившись над ситуацией, в главном был абсолютно серьезен. Киссинджер привез ультиматум, точнее, предложение, от которого невозможно отказаться. А еще точнее, предложение, от которого невозможно отказаться, и которое невозможно принять.

И звучит оно на первый взгляд даже выгодно для России:

1. Стройте «Северный поток», пока мы добрые, тем более, он уже все равно есть.

2. Оставляйте Б. Асада у власти. Оставайтесь в Сирии,

3. Стройте «Южный поток» и пока попользуйтесь, можете сразу построить хоть до Италии.

4. Даже можете оставить себе Крым.

5. Но отдайте Украину и Донбасс.

О чем Киссинджер, скорее всего скромно умолчал:

1. «Северный поток» и так уже есть, ну пусть будет лишняя ветка-другая. Америка идет на уступки, тем более, что по этому поводу Меркель сильно упирается.

2. Б. Асад остается у власти, но половину Сирии мы оттяпаем, для размещения «истинно демократических сил», еще возможно будет создан под боком «независимый» Курдистан под контролем США. Пока это зависит от поставок американского оружия и от позиции Турции по этому вопросу и ее военных контрактов с Россией. Если они будут подписаны на крупные суммы, – то с Курдистаном придется подождать. Если этого не произойдет, то найдут способ, если захотят, поставить курдам оружие. Да и на Эрдогана придумают методы «убеждения». Охрану Эрдогана уже не пустили на саммит G 20, напомнили ему его место в Европе. Сейчас еще демонстрации возмущенных курдов организуют. Кто-нибудь может себе представить, что антиглобалисты в Европе доберутся до представителей, например, стран семерки? Там не то что в зону видимости лидеров стран «свободного мира» не попадешь с плакатом, а полностью город закрывают на время проведения саммитов. Ну, это -условия «для своих», а Эрдоган-то им больше не свой. В Гамбурге ему такой прием организуют, что мало не покажется.

3. «Южный поток» – вещь хорошая, по его европейскому участку будет очень удобно потом гнать газ из Катара в Италию через отжатый у Асада восточный кусок страны и, возможно, вновь созданный независимый Курдистан. И с Украины в Европу пойдет американский газ, а конкретно — сланцевый газ с Донбасса, полученный методом гидроразрыва. Людей принудительно выселят с территории Донбасса, создав чудовищную экологическую катастрофу. Дополнительный бонус — Россия потеряет не только, как минимум, треть газового рынка, но и огромную часть рынка производства зерна и сельхозпродукции!. Кому нужно зерно и продовольствие с территорий, пораженных радиацией? Водные горизонты-то общие! Дворкович в курсе? Если Киев, как и обещает, сделает непригодной для жизни территорию Донбасса, например, слив на подконтрольной Киеву территории в шахты и водные горизонты ядерные отходы, сделают непригодными к жизни на десятки лет не только Донбасс, но и соседние области России! Ростовскую, Воронежскую, Белгородскую, а может и дальше! Структуру подземных вод точно не знает никто. Миллионы людей будут вынуждены мигрировать. Это преступление и катастрофа вселенского масштаба. Будет уничтожено сельское хозяйство. Страшный, невосполнимый урон стране! Такого экономика России может не выдержать. И это безумство происходит здесь и сейчас. Это страшнее Чернобыля (откуда и вывозят жидкие радиоактивные материалы) Куда смотрят власти России? Почему не собирают Совбез ООН, а спецназ не уничтожает безумцев? Почему В.Путин не предупреждает Вашингтон и НАТО о том, что все кто причастен к этому преступлению, будут уничтожены? Для тех, кто сомневается в серьезности намерений безумной власти украинских олигархов, загляните сюда, они начали операцию прикрытия:

https://versia.ru/georgij-tuka-zayavil-ob-ugroze-radiacionnoj-katastrofy-v-donbasse

Георгий Тука заявил об угрозе радиационной катастрофы в Донбассе Украинский заместитель министра по делам беженцев Георгий Тука заявил о существовании в Донбассе угрозы радиационного загрязнения. По его словам, опасность таится в зараженных водах, которые могут выйти на поверхность из угольных шахт. Георгий Тука сообщил, что в Донбассе существует угроза радиационной катастрофы.(конец цитаты)

4. Закрыв глаза на безумцев, запустивших сегодня этот чудовищный механизм уничтожения, «Отдав» «мертвый» Донбасс, Россия получит страшный удар и потеряет не только Крым! Страна, ее народ и элита будут уничтожены экономической, миграционной, социальной катастрофой и новой смутой! А потом, в момент жесточайшего кризиса, придут «взрослые дяди» и скажут, доигрались? Хотите, мы вас спасем? Да? Тогда вот вам ошейник/чип в голову и жить будете на электронном поводке в цифровом раб….эээ кономике! И это произойдет не через 5-10-100 лет, а через 1-3 года! Возможно, это произойдет уже не при Путине, так как, «отдав» Донбасс, он долго у власти, не протянет, да и не переживет этого.

5. Предательство Украины и уничтожение сельского хозяйства Черноземья Путину не простят.