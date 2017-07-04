Киссинджер предложил Путину дырку от бублика
В рамках подготовки встречи Путина и Трампа Генри Киссинджер посетил Москву. Приличным поводом для приезда того, кто до сих пор, не взирая на почтенный возраст, продолжает влиять на судьбы мира и человечества путем обмана и злоупотребления доверием были «Примаковские чтения». Хотела пошутить по поводу визита, но меня опередили:
https://cont.ws/@lexwork/654571
- Генри, даже не представляю! Чего это всё вам стоило, мой дорогой друг? Какой в этом смысл? Ещё чаю?
- Владимир Владимирович, о цене – можете не беспокоиться, вы меня приняли, а это значит – миллиарды потрачены не зря. Сейчас я вам официально сообщаю, что я вручаю вам чёрную метку нашей влиятельной группы властелинов вселенной. Вам приказывается в 24 часа – сдать все позиции в Сирии, выйти из Совета Безопасности ООН и Совета Европы.
- Генри, спасибо вам огромное за такую содержательную беседу и ваш ультиматум. (Владимир Владимирович чуть задумался) По существу отвечаю: выйти из Сирии за 24 часа – технически не возможно, требуется 50-70 лет (сказывается русская логистическая отсталость – так и передайте), 50-70 лет нужно навёрстывать отсталость – а уже тогда… Тогда – будет организован выход наших миротворческих сил; из Совета Безопасности ООН – выйти технически и юридически невозможно, т.к. Россия – правопреемница СССР, а СССР – организатор данного Совета Безопасности. По данному вопросу – рекомендую обратиться к предыдущей администрации – Политбюро ЦК КПСС; по третьему вашему требованию – можете передать о консенсусе по этому вопросу, с вашими требованиями согласен, нужно выходить из этого болота.
Генри Киссинджер радостно заулыбался.
- Владимир Владимирович, стало быть, нашу чёрную метку вы принимаете?
- Конечно, Генри, а какой смысл вам, старому человеку, к тому же – умудрённому опытом, отказывать? Это – не по-русски как то будет…
- Спасибо, Владимир. Я тогда так и передам: по трети позиций Путин уступил, в двух случаях – затруднился с ответом, так как не хватило политического опыта. (конец цитаты)
От души посмеявшись, вернулась к своим грустным мыслям. Автор, вдоволь поглумившись над ситуацией, в главном был абсолютно серьезен. Киссинджер привез ультиматум, точнее, предложение, от которого невозможно отказаться. А еще точнее, предложение, от которого невозможно отказаться, и которое невозможно принять.
И звучит оно на первый взгляд даже выгодно для России:
1. Стройте «Северный поток», пока мы добрые, тем более, он уже все равно есть.
2. Оставляйте Б. Асада у власти. Оставайтесь в Сирии,
3. Стройте «Южный поток» и пока попользуйтесь, можете сразу построить хоть до Италии.
4. Даже можете оставить себе Крым.
5. Но отдайте Украину и Донбасс.
О чем Киссинджер, скорее всего скромно умолчал:
1. «Северный поток» и так уже есть, ну пусть будет лишняя ветка-другая. Америка идет на уступки, тем более, что по этому поводу Меркель сильно упирается.
2. Б. Асад остается у власти, но половину Сирии мы оттяпаем, для размещения «истинно демократических сил», еще возможно будет создан под боком «независимый» Курдистан под контролем США. Пока это зависит от поставок американского оружия и от позиции Турции по этому вопросу и ее военных контрактов с Россией. Если они будут подписаны на крупные суммы, – то с Курдистаном придется подождать. Если этого не произойдет, то найдут способ, если захотят, поставить курдам оружие. Да и на Эрдогана придумают методы «убеждения». Охрану Эрдогана уже не пустили на саммит G 20, напомнили ему его место в Европе. Сейчас еще демонстрации возмущенных курдов организуют. Кто-нибудь может себе представить, что антиглобалисты в Европе доберутся до представителей, например, стран семерки? Там не то что в зону видимости лидеров стран «свободного мира» не попадешь с плакатом, а полностью город закрывают на время проведения саммитов. Ну, это -условия «для своих», а Эрдоган-то им больше не свой. В Гамбурге ему такой прием организуют, что мало не покажется.
3. «Южный поток» – вещь хорошая, по его европейскому участку будет очень удобно потом гнать газ из Катара в Италию через отжатый у Асада восточный кусок страны и, возможно, вновь созданный независимый Курдистан. И с Украины в Европу пойдет американский газ, а конкретно — сланцевый газ с Донбасса, полученный методом гидроразрыва. Людей принудительно выселят с территории Донбасса, создав чудовищную экологическую катастрофу. Дополнительный бонус — Россия потеряет не только, как минимум, треть газового рынка, но и огромную часть рынка производства зерна и сельхозпродукции!. Кому нужно зерно и продовольствие с территорий, пораженных радиацией? Водные горизонты-то общие! Дворкович в курсе? Если Киев, как и обещает, сделает непригодной для жизни территорию Донбасса, например, слив на подконтрольной Киеву территории в шахты и водные горизонты ядерные отходы, сделают непригодными к жизни на десятки лет не только Донбасс, но и соседние области России! Ростовскую, Воронежскую, Белгородскую, а может и дальше! Структуру подземных вод точно не знает никто. Миллионы людей будут вынуждены мигрировать. Это преступление и катастрофа вселенского масштаба. Будет уничтожено сельское хозяйство. Страшный, невосполнимый урон стране! Такого экономика России может не выдержать. И это безумство происходит здесь и сейчас. Это страшнее Чернобыля (откуда и вывозят жидкие радиоактивные материалы) Куда смотрят власти России? Почему не собирают Совбез ООН, а спецназ не уничтожает безумцев? Почему В.Путин не предупреждает Вашингтон и НАТО о том, что все кто причастен к этому преступлению, будут уничтожены? Для тех, кто сомневается в серьезности намерений безумной власти украинских олигархов, загляните сюда, они начали операцию прикрытия:
https://versia.ru/georgij-tuka-zayavil-ob-ugroze-radiacionnoj-katastrofy-v-donbasse
Георгий Тука заявил об угрозе радиационной катастрофы в Донбассе
Украинский заместитель министра по делам беженцев Георгий Тука заявил о существовании в Донбассе угрозы радиационного загрязнения. По его словам, опасность таится в зараженных водах, которые могут выйти на поверхность из угольных шахт. Георгий Тука сообщил, что в Донбассе существует угроза радиационной катастрофы.(конец цитаты)
4. Закрыв глаза на безумцев, запустивших сегодня этот чудовищный механизм уничтожения, «Отдав» «мертвый» Донбасс, Россия получит страшный удар и потеряет не только Крым! Страна, ее народ и элита будут уничтожены экономической, миграционной, социальной катастрофой и новой смутой! А потом, в момент жесточайшего кризиса, придут «взрослые дяди» и скажут, доигрались? Хотите, мы вас спасем? Да? Тогда вот вам ошейник/чип в голову и жить будете на электронном поводке в цифровом раб….эээ кономике! И это произойдет не через 5-10-100 лет, а через 1-3 года! Возможно, это произойдет уже не при Путине, так как, «отдав» Донбасс, он долго у власти, не протянет, да и не переживет этого.
5. Предательство Украины и уничтожение сельского хозяйства Черноземья Путину не простят.
Источник: pravosudija.net
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Ущербная аналитика. Ничего общего с действительностью. Украина глобальным элитам и даром не надо !
Киссинджер приехал решать вопросы треугольника Россия-Китай-США .
Что показала ситуация с поднятием гос.долга США ? Показала то , что Китай под прикрытием России пошёл в атаку на США , чтобы не допустить обрушения мировой кредитно-финансовой системы , основанной на долларе , чтобы самим не рухнуть под этими обломками , чтобы все могли спокойненько отстроиться. Глобальному Предиктору это , естественно , не понравилось. И поэтому Китаю тут же было предложено стать во главе мира , т.е. стать новым мировым жандармом , вместо США . Но этот вопрос нужно решать не только с Китаем , но и с Россией . Вот Киссинджер , как представитель ГП , и приехал.
Кадровый голод даже у ГП : посылают столетнего старика на стрелку базары тереть ! А среди молодых нету умных ! Вот как сказывается закрытость кланов — они вырождаются !
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Приехал Генри “погостить”,
Дядю Вову навестить.
Здесь ему как “пенсиренту”,
“Пампесов” бы прихватить.
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Будет интересно понаблюдать как агитаторы начнут переобуваться в прыжке когда Асад в РФ переселится, рядом с Януком будет жить. Но недолго.
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Теперь ясно почему по тв говорили проподземные воды в донбассе и экологическую катострофу
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Скорее всего легенда прикрытия,био и хим лаборатории пиндосов действуют на территории Украины,не просто так.
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Вот одно не могу понять, если в припяти так опасно, то почему там спокойно живут люди и вся природа восстановилась? Хотя говорят, что реактор закрыт и что там могло вырости нам пока не ведамо, хотя что там могло вырасти, если земля уже было атакована ядерными бомбами?
Больше боюсь химической атаки
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не знаю насколько безумен ГП,они могут спрятаться и под землю в случае чего,а вот то что на украине власть и нацики безумны -это точно,необразованы и ненависть всепоглощающая не остановит их ни перед чем.Именно потому что Украина ГП и даром не нужна ,они ее и поиспользуют до полного исчезновения.Явно Киса торг устроил,как и с Крымом ,не секрет же ,что он предложил Путину Крым,мы нескоро узнаем ,что поставлено на торги.
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Что за байки и зачем их размещать в сети?
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Статья- херня, высосанная автором из псевдоанальной головки. Особенный бред-отдать крепость-Крым из которого контролируется полгейропы, если не вся и весь ближний восток со средиземноморьем и до африки. Да весь рейтинг Путина и власти рухнет в одночастье, который и раздут только из-за успешной внешеполитической деятельности Путина. Во внутренней политике и влияния на экономику страны Путин влияет очень и очень слабо…
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Внутренняя политика это едроссы и медведев, а это путину не подчиняется и это они всё мудрят
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Этот старый масонистый педераст знает своё дело туго… Он, видать, ушатывает своего слугу к сдаче Новороссии. Не так давно он напророчил насраилю 8 лет существования. Время поджимает, пархатые скулят, вот он наклоняет нашего, чтобы тот разрешил переселиться жидам на освобождаемые земли…
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Это же надо быть настолько недалёкого развития,чтобы такие статьи с такими заголовками выпускать в свет!Радует одно,что наши враги недоразвитые.Послушайте трезвый взгляд человека,который анализирует адекватно происходящие процессы и как бы вороны не каркали,богатыри мысли в России не выродились.
https://www.planet-kob.ru/video/6061