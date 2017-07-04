Главный магазин страны

В 1917 году для ГУМа наступила чёрная полоса – лавки закрывались, товар и имущество национализировали. Что было дальше?

Таким встретил главный магазин империи новое время. И время это не сулило ему ничего хорошего…

Позади осталась вековая история, и вот в 1917 году наступила чёрная полоса — лавки закрывались одна за другой, товар и имущество национализировали.

И только НЭП немного оживил торговлю, хотя от былого величия и лоска мало чего осталось.

В 30-е годы часть здания уже занимали совконторы, и это было весьма странное соседство. Вспоминаются похождения О.Бендера по сов.учреждениям, разместившимся в старинных особняках и пассажах))

В 1931 году американский фотограф Бренсон Деку среди прочего посетил и ГУМ

Решающим в судьбе ГУМа могло стать принятое в 1935 году Совнаркомом СССР и ЦК ВКП(б) постановление о Генеральном плане реконструкции Москвы: предписывалось вдвое расширить Красную площадь, а торговый пассаж, мешающий расширению, снести.

На месте главного магазина страны хотели поставить огромное здание Народного комиссариата тяжёлой промышленности.

К счастью этим планам не суждено было сбыться, надвигающаяся война тому причиной, или что то другое, но историческое здание осталось нетронутым, а внутри с небойкой торговлей продолжали уживаться многочисленные конторы и учреждения.

В конце 1940-х годов страна залечивала раны, нанесенные войной, восстанавливала города, заводы, дороги. Казалось, сейчас не до реконструкции Красной площади, не до ГУМа. Но в 1947 году к председателю Комитета по делам архитектуры Г. А. Симонову пригласили Б. М. Иофана, С. Д. Меркурова, А. Г. Мордвинова, В. И. Мухину, Б. Р. Рубаненко, Д. Н. Чечулина, А. В. Щусева и других архитекторов и скульпторов.

По поручению Правительства им было предложено обсудить вопрос об установке на Красной площади памятника в честь Победы в Великой Отечественной войне. ГУМ оказался сооружением, которое этому мешало.

Избавиться от ГУМа предлагали различными способами, но все они оказывались дорогими и сложными. ГУМ пытались спрятать за трибунами и даже за простой стеной, которая отгородила бы его от Красной площади и памятника Победы.

На этот раз смерть Сталина помешала реализоваться этим зловещим планам.

Через несколько месяцев после похорон Сталина правительство приняло решение выселить из ГУМа все учреждения и возобновить там торговлю, поэтому 1953 год считается вторым рождением универмага.

Прежде всего потребовалось реконструировать старое здание. Неудобные, отделенные друг от друга стенами маленькие торговые отделы надо было объединить в просторные светлые помещения. Выполнение этой ответственной задачи было возложено на многочисленную армию архитекторов, художников, каменщиков, штукатуров, плотников, столяров, мраморщиков, электриков, слесарей, маляров. Свыше 200 предприятий Москвы и других городов страны направляли в ГУМ строительные материалы, торговое оборудование, машины, механизмы.

В 1953 году после реконструкции здесь был вновь открыт самый большой в стране универмаг. Наполненный к открытию товарами, он собирал гигантские очереди, которые регулировала милиция. Над стоящими в них посмеивались, называли «гуманистами».

Структура торгового зала универмага представляла собой 11 торговых отделов: текстильные товары, готовое платье, обувь, трикотажно-бельевые товары, посудо-хозяйственные товары, мебель и ковры, меха и головные уборы, канцелярские товары и игрушки, культтовары. Ассортимент представленных в торговом зале товаров насчитывал более 30 тыс. наименований.

В обязательном порядке ГУМ посещали гости столицы, он стал местом паломничества для всех приезжих, успешно конкурируя с мавзолеем.

Иностранные туристы тоже не обходили его стороной, и даже устраивали фотосессии. Как, например, модный Дом Кристиана Диора, модели которого красовались в ГУМе на фоне советских трудящихся в 1959 году.

А это звезда Голливуда Фэй Данауэй со своим бойфрендом…

Так и пережил ГУМ всю советскую эпоху, переживая взлёты и падения. Выжил.

И хоть сегодня есть множество магазинов и торговых центров многократно превышающих старый магазин по размерам и ассортименту, но всё равно он остаётся Первым…

Источник: nashaplaneta.su