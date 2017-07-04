Гаагский арбитраж решил, что он вправе рассматривать иск «Укрнафты» к РФ

Постоянный третейский суд в Гааге решил, что он обладает правом для рассмотрения иска украинской компании «Укрнафта» к России о взыскании компенсации за утрату автозаправочных станций компании в Крыму после его присоединения к российской территории, говорится в сообщении суда.

Помимо иска «Укрнафты» к Российской Федерации, арбитраж Гааги признал свою юрисдикцию по подобному иску к РФ, который был подан украинской компании Stabil и десятью другими лицами.

https://polit.info/348447-gaagskii-arbitrazh-reshil-chto-on-vprave-rassmatrivat-isk-ukrnafty-k-rf