Главная » Политика, Экономика

Гаагский арбитраж решил, что он вправе рассматривать иск «Укрнафты» к РФ

15:53. 4 июля 2017 Просмотров - 187 Один комментарий Опубликовал:

1

 
Постоянный третейский суд в Гааге решил, что он обладает правом для рассмотрения иска украинской компании «Укрнафта» к России о взыскании компенсации за утрату автозаправочных станций компании в Крыму после его присоединения к российской территории, говорится в сообщении суда.
 

 

Помимо иска «Укрнафты» к Российской Федерации, арбитраж Гааги признал свою юрисдикцию по подобному иску к РФ, который был подан украинской компании Stabil и десятью другими лицами.
 
https://polit.info/348447-gaagskii-arbitrazh-reshil-chto-on-vprave-rassmatrivat-isk-ukrnafty-k-rf
Метки: политика, экономика
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Купание троянского коня. Владимир Винников
... продолжение политики другими средствами. Говорят, что политика — это концентрированное выражение экономики... решить и этот «высосанный из пальца» вопрос в каком-нибудь еще Гаагском арбитраже...
Вот что Следственный комитет животворящий делает
... компетенции состава арбитража на разрешение спора заключается в том, что договор исключает... того, что в России эти махинации будут раскрыты, было решено переоформить эти... права обращаться с иском в Гаагский международный арбитраж в связи с нарушением...
В.Л. Авагян: Россия - это мир!
...Ильин справедливо писал:«Возьмите протоколы Гаагских конференций, увидите неуклонную линию ...логике истории суждено было так решить, что именно России прищлось впервые ...как они придумали международный правовой арбитраж, как они первыми предметно определили...
Расследовать преступления мешает Конституция?
...— несколько проясняет ситуацию, но не решает проблему в корне, является недостаточным..., не путайте с решением Гаагского третейского арбитража о выплате Россией тем ... в соответствующих международных договорах.   Что же касается затем возобновления участия...
Да кто же он, этот «ЦЕНТРОБАНК РФ»?
...» странах Запада? А с того, что решается принципиальный вопрос — кто и в... государство сами решить свой спор не могут. Будет решать Стокгольмский арбитраж. Или независимый... самое смешное то, что обратись ЦБ в какой-нибудь «гаагский суд», то...

Один комментарий»

  • 349 259
    Владислав 4 июля 2017 в 21:19 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Присвоение чужой собственности без законных оснований плохой сигнал для западного бизнеса. Неужели наша власть и здесь прокололась? Только воры не уважают чужую собственность.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>