Федотов недоумевает

Известный десталинизатор Федотов обретающийся в СПЧ недоумевает.PS. Что примечательно:1. Юридически оспорить установку доски они не могут – все действительно сделано по закону. Никаким пунктам Конституции или другим законам РФ установка памятной таблички Сталину не противоречит. Dura lex, sed lex.2. Привлечь государство в этот спор не удалось – Кремль от этой истори отмахнулся, мол официальная позиция "Сталин часть нашей истории и к этой теме надо относиться адекватно". Недавно этот тезис даже первое лицо озвучило.3. Поэтому осуществляется попытка морального давления на руководство МГЮА со стороны публики связанной тесной "правозащитной" спайкой, на том основании – нам не нравится Сталин, поэтому не хотим видим упоминаний о нем.4. Про ресталинизацию это и вовсе горячечная фантазия. Нынешние общественное-политические и экономические реалии предельно далеки от реалий 20-50х годов XX века. Врядли можно говорить, что МГЮА руководят коммунисты.5. По сути – речь идет о том, что определенной прослойке, пребывающей ныне в очевидном меньшинстве, не нравится как изменилась оценка Сталина в обществе, и ее просто корежит даже от малозначимых проявлений этой переоценки.На самом деле не так принципиально, уберут доску или оставят – для общественного восприятия Сталина это не история уже не столь важна. Она интересна другим – можно на практике посмотреть, как разгромленный лагерь антисталинистов пытается организовать силы для арьергардных боев с вообщем-то никому не нужной табличкой, где упоминается "злой бог Сталин", с которым они ведут непримиримую, но сугубо безуспешную борьбу, проигрывая давно умершему человеку, чем лишний раз демонстрируют как масштаб фигуры их "злого божества", так и собственную историческую никчемность и мелочность.

Источник: colonelcassad.livejournal.com