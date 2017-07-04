Федотов недоумевает
22:52. 4 июля 2017 Просмотров - 168 2 коммент. Опубликовал: brahman
Известный десталинизатор Федотов обретающийся в СПЧ недоумевает.
Глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов призвал ректора Московской государственной юридической академии (МГЮА) Кутафина Виктора Блажеева демонтировать мемориальную доску в честь Иосифа Сталина.
"С большим недоумением СПЧ узнал о том, что в здании МГЮА, принадлежавшем до августа 1991 года Академии общественных наук при ЦК КПСС, а еще раньше – различным партийным учебным заведениям, появилась памятная доска, призванная увековечить память о выступлении И.В.Сталина перед слушателями. (…) Совет выражает надежду, что руководство МГЮА оперативно исправит сделанную ошибку, воспринятую немалым числом людей, как попытка ресталинизации и потому вызвавшую столь бурный общественный резонанс", – говорится в подписанном Федотовым обращении к ректору МГЮА, размещенном на сайте Совета.
Глава СПЧ уточнил, что администрации вуза установила мемориальную доску в честь Сталина, ссылаясь на постановление Совета министров РСФСР "О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР", в котором доска фигурирует как памятник местного значения. Однако, как подчеркнул Федотов, "правоприменение всех забытых постановлений законов и указов, превратилось бы в сплошной хаос", и второй пункт Раздела второго Конституции РФ ("Законы и другие правовые акты, действовавшие на территории РФ до вступления в силу настоящей Конституции, применяются в части, не противоречащей Конституции РФ") позволяет избежать этого.
http://www.interfax.ru/russia/569202 – цинк
PS. Что примечательно:
1. Юридически оспорить установку доски они не могут – все действительно сделано по закону. Никаким пунктам Конституции или другим законам РФ установка памятной таблички Сталину не противоречит. Dura lex, sed lex.
2. Привлечь государство в этот спор не удалось – Кремль от этой истори отмахнулся, мол официальная позиция "Сталин часть нашей истории и к этой теме надо относиться адекватно". Недавно этот тезис даже первое лицо озвучило.
3. Поэтому осуществляется попытка морального давления на руководство МГЮА со стороны публики связанной тесной "правозащитной" спайкой, на том основании – нам не нравится Сталин, поэтому не хотим видим упоминаний о нем.
4. Про ресталинизацию это и вовсе горячечная фантазия. Нынешние общественное-политические и экономические реалии предельно далеки от реалий 20-50х годов XX века. Врядли можно говорить, что МГЮА руководят коммунисты.
5. По сути – речь идет о том, что определенной прослойке, пребывающей ныне в очевидном меньшинстве, не нравится как изменилась оценка Сталина в обществе, и ее просто корежит даже от малозначимых проявлений этой переоценки.
На самом деле не так принципиально, уберут доску или оставят – для общественного восприятия Сталина это не история уже не столь важна. Она интересна другим – можно на практике посмотреть, как разгромленный лагерь антисталинистов пытается организовать силы для арьергардных боев с вообщем-то никому не нужной табличкой, где упоминается "злой бог Сталин", с которым они ведут непримиримую, но сугубо безуспешную борьбу, проигрывая давно умершему человеку, чем лишний раз демонстрируют как масштаб фигуры их "злого божества", так и собственную историческую никчемность и мелочность.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Чем больше таких табличек будет, тем легче обнаружатся такие русофобы как федотов. Так что не прав автор по поводу этой “вообщем-то никому не нужной табличкой”. Она является той лакмусовой бумагой, которая и выявляет этих федотовых. В обществе таких как Глава президентского Совета по правам человека конечно же меньшинство, но в окружении Президента, пока, явное большинство.
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Сталин был государственником, а “путинцы” ведут политику разрушения страны. Любые напоминания о Сталине, для них опасны, так как исчезнет доверие народа.