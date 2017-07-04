Число многодетных семей в Москве увеличилось вдвое за 7 лет

Количество многодетный семей в столице увеличилось вдвое за семь лет — с 2010 по 2017 год. Об этом сообщается в материалах президиума правительства Москвы.

Отмечается, что по данным на 1 июня 2017 в столице проживает 125,6 тыс. многодетных семей, в которых воспитываются 315,1 тыс. детей. В 2010 году многодетные семьи воспитывали 163,2 тыс. детей. Как сообщает агентство городских новостей «Москва», за первую половину 2017 года количество многодетных семей выросло на 6,525 тыс.

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания президиума правительства столицы во вторник, 4 июля, принял решение о награждении 21 семьи знаком «Родительская слава». В общей сложности в этих семьях воспитываются 144 ребенка. Каждая награжденная семья, сообщает РИАМО, получит премию в размере 125 тыс. рублей.

Награды «Родительская слава города Москвы» удостаиваются родители или усыновители, постоянно проживающие в столице не меньше 10 лет и состоящие в официальном браке, либо, в случае неполной семьи, один из родителей или усыновителей, которые воспитывают или воспитали пятерых и более детей достойными гражданами РФ.