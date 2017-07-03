Всё больше накапливается доказательств того, что наш Мир создан совсем недавно. Одни исследователи с удивлением обнаруживают следы тотальной войны, состоявшейся в XIX веке на всей территории Земли. Другие с не меньшим удивлением не понимают, почему возраст лесов на планете не превышает 150 лет? Технари не понимают, как и на чём построены те или иные машины позднего средневековья? Одним словом, в последние годы появилось множество фактов, которые заставляют по-иному взглянуть на привычную историю.

Но вот вам самый шок! По версии сотрудников института истории КГБ, он создан 1 марта 1953 года. Возможно ли такое? Что говорят факты?

Мнение редакции “Народного Славянского радио” по данной теме может не совпадать с мнением Автора-Сказителя.

22 июня 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио прошел живой эфир на тему “Ультракороткая история: наш Мир создан 1 марта 1953 года?”. Автор– сказитель Андрей Тюняев.





