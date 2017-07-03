СЕКРЕТЫ РУСЫХ ДЕВ (пора вспоминать!)
11:49. 3 июля 2017 Просмотров - 234 Один комментарий Опубликовал: brahman
1. Следите за тем, чтобы ваш низ живота и поясница были всегда прикрыты – там хранится женская сила и энергия, ей должны питаться только ваш мужчина и ваш ребеночек. Не нарушайте интимности этого места, это важная составляющая женской верности.
2. Взращивайте в себе спокойствие, вашему мужчине оно поможет восстановиться после рабочего дня. Если девушка постоянно переживает и волнуется за своих близких, значит она не чувствует в себе достаточно силы, чтобы своим доверием ко Вселенной хранить тех, кто ей дорог.
3. Развиваясь духовно, не забывайте совершенствовать и свое тело, но плоды ваших стараний должен видеть только ваш мужчина – позвольте ему черпать энергию из вашей красоты. Чтобы хранить верные отношения, девушка должна иметь столько красоты, духовной и внешней, чтобы постоянно находиться во внутреннем поле внимания мужчины, даже если он занят другими делами.
4. Одевайте красивую, но скромную одежду, когда выходите на улицу. Одеваясь слишком откровенно, вы подсознательно хотите привлечь к себе внимание других мужчин, а это проявление женской неверности в мыслях. Лучше старайтесь шикарно выглядеть, когда встречаете своего мужчину.
5. Уделяйте внимание деталям – неухоженные руки, стоптанные пятки (даже если их никто не видит) не придадут вашему образу целостности, каким бы идеальным он ни был. Уход за собой – это первый шаг на пути любви к себе.
6. Согласно древним знаниям, если ваши волосы собраны – ваша энергия более концентрирована на вас самих, если распущены – она рассеивается на окружающих людей. Чаще распускайте волосы, когда вы находитесь со своим любимым человеком.
7. Не сомневайтесь в своем мужчине, что бы ни произошло, и он свернет горы. По-настоящему доверяйте любому его решению и будьте готовы последовать за ним в любой момент, и вам никогда не придется жаловаться на то, что вы вынуждены делать все самостоятельно.
8. Не паникуйте, когда мужчина отдаляется, это не значит, что ваши отношения рушатся – так он реализует свою потребность в свободе. В отношениях также есть циклы, как и в природе, весна, лето, осень, зима. Воспринимайте периоды зимы как возможность для накопления любви и нежности, которые вы сможете и отдать и получить, как только ваши сосуды наполнится.
9. Не сплетничайте об интимных моментах в отношениях и недостатках вашего мужчины с подругами и тем более друзьями. Открывайте свое сердце только вашему мужчине, и он обязательно найдет способ, как решить проблему.
10. Когда стираете белье или гладите мужу рубашки, почувствуйте его мужество и силу, наделите его одежду силой побеждать, увидьте, как его дела становятся лучше, как к нему приходит успех, достаток и удача. И тогда в ней он действительно станет способен достигать любых высот.
Прикасаясь к любимому или ребенку, представляйте, как через ваши ладони струится поток благодатной энергии, способной исцелять душевные раны, успокаивать, наполнять Души божественной любовью. Такие прикосновения творят чудеса.
Женская магия русых дев – это умение создавать волшебство из повседневных дел. Учитесь относиться ко всем женским делам, как к ритуалу, наделяя их особым смыслом, потому что именно в незаметных деяниях женщины и проявляется ее истинная магическая сила – мы заряжаем своих близких любовью именно так, по чуть-чуть.
Все это важно знать и практиковать, чтобы наращивать женскую силу и гармонию. И если рядом с вами пока еще нет достойного мужчины, у вас есть хорошая возможность создать себя для него, сохранить свою красоту и раскрыть свои таланты, чтобы не только привлечь его в свою жизнь, но и удержать его навсегда…
Источник: nashaplaneta.su
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Во-во! И сидите дома с детьми, а не бросайте их в пучину садиков и ясель. И дом присмотрен, и сама сохраннее.