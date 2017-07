Как банкиры грабят Америку и весь мир

Многие не до конца понимают процесс «создания денег из воздуха» центральными банками всего мира. Как и того, что инфляция является скрытым налогом, фактически конфискующим имущество граждан в пользу государства, см. график.

В 2011 г. редакция МоР < ![CDATA[ ]]> перевела классический труд< ![CDATA[]]> о Федеральной резервной системе («ФРС») известного американского исследователя Юстаса Муллинса (Eustace Mullins) о том, как кучка иудеев-банкиров под общим руководством клана Ротшильдов закабалила американский народ в 1913 г., захватив полный контроль над деньгами и кредитом США под личиной частного банка ФРС. Предписываемое Талмудом отношение иудеев к «гоям» – безграничная наглость или «хуцпа» – нигде не проявилось так ярко как в этом захвате и удерживании контроля над целой страной.

Нижеприведенная статья основывается на фактах, изложенных в книге другого американского исследователя ФРС Дж. Эдуарда Грифина «Чудище с острова Джекилл» – “The Creature from Jekyll Island,” by G. Edward Griffin; American Opinion Publishing, Inc., 1995. Одночасовое интервью Гриффина 25 марта 2011 г. известному телеведущему сети Foxnews Глену Беку (Glenn Beck) об этой книге и ФРС в целом стоило ему работы – через неделю после этого интервью Глен Бек вдруг сообщил, что «по взаимной договоренности» он оставляет Foxnews… Несмотря на то, что его программа пользовалась огромной популярностью, ежедневно привлекая в среднем около 3-х миллионов телезрителей.

В отличие от предыдущих трудов редакции МоР данная статья ПОДРОБНО описывает операции «создания денег из воздуха» ФРС в её «Операциях на открытом рынке».

Наиболее важный метод, используемый ФРС для создания бумажных, ничем не обеспеченных денег, является покупка и продажа ценных бумаг на открытом рынке. Но, прежде чем окунуться в эту тему, небольшое предупреждение – не надейтесь что-то понять. Просто Вы узнаете, КАК ОНИ это делают.

Фокус заключается в использовании слов и выражений, которые имеют совсем не тот технический смысл, как для простого смертного. Поэтому максимальное внимание следует уделять банкирскому жаргону: он предназначен не объяснять, а темнить. Несмотря на кажущуюся запутанность, процесс не сложный. Он просто абсурден.

Вся жульническая комбинация начинается с…

ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА

Федеральное правительство добавляет к листу бумаги чернила, создаёт впечатляющий узор по краям листа и именует это «облигацией» или «казначейским билетом». На самом деле это просто-напросто долговая записка – обещание выплатить указываемую сумму с указанными процентами в указанный срок. Как станет ясно ниже, этот долг в конечном итоге становится основой для почти всей денежной массы всей страны. [Долговые обязательства со стороны частного сектора и правительств других стран также используются таким же образом, но государственные ценные бумаги США являются первичными инструментами.]

В действительности правительство, выпустив облигации, создало наличные деньги, но они ещё не выглядят таковыми. Функция ФРС – преобразовать эти долговые расписки в бумажные деньги и деньги в виде чеков. Чтобы осуществить эту метаморфозу, известную как «монетизация долга», облигации передаются ФРС,

где они классифицируются как …

АКТИВЫ В ЦЕННЫХ БУМАГАХ (Security assets)

Облигации государственного долга считаются активом, поскольку предполагается, что правительство сдержит своё обещание оплатить их. Это предположение основано на его способности получить все нужные ему средства за счёт налогообложения. Таким образом, сила этого актива состоит в том, чтобы забрать то, что он даёт. Таким образом ФРС заполучила «актив», который можно использовать для покрытия задолженности. После этого ФРС создаёт таковую задолженность, добавляя чернила к другому листу бумаги и обменивая его у правительства на «активы».

Этот второй лист бумаги является …

ЧЕКОМ ФРС (или инструментом «монетизации долга»)

Ни на каком счету денег для покрытия этого чека нет. Любой простой смертный, проделавший такое, сел бы в тюрьму. Но ФРС это разрешается, так как Конгрессу [США] нужны деньги, а это самый простой способ получить их (повышение налогов было бы политическим самоубийством; зависеть от общественности, чтобы те купили все облигации – не реально, особенно учитывая, что процентные ставки искусственно занижены; а печатать очень большое количество бумажных денег будет явно и противоречиво). При этом же способе, весь процесс «монетизации долга» таинственно скрыт в недрах банковской системы.

Конечный результат, однако, такой же, как включение государственного печатного станка для производства бумажных денег (денег, созданных по заказу правительства, и ничем не обеспеченных), чтобы оплатить расходы правительства. Тем не менее, в области терминов бухгалтерского учёта, книги, как говорят, «сбалансированы», потому что задолженность денег компенсируется «активом» долговой расписки. Чек ФРС полученный правительством приходуется и отправляется обратно в один из федеральных резервных банков,

где он теперь становится …

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМ ДЕПОЗИТОМ

Как только чек ФРС зачисляется на счета правительства, он используется для оплаты государственных расходов и, таким образом,

превращается во много …

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ЧЕКОВ

Эти чеки становятся средством, при помощи которого первая волна бумажных денег наводняет экономику. Получатели депонируют их в свои собственные банковские счета,

где они становятся …

КОММЕРЧЕСКИМИ БАНКОВСКИМИ ДЕПОЗИТАМИ

Коммерческие банковские депозиты немедленно подвергаются «раздвоению личности». С одной стороны, они являются обязательствами банка, который обязан вернуть их вкладчикам. Но, до тех пор пока они в банке, они также рассматриваются как активы, так как они физически находятся в банке. Как и прежде, книги сбалансированы: активы покрывают задолженность.

Но процесс не останавливается на достигнутом. Через магию банковского дела с «частичным резервированием» депозиты служат дополнительным и более прибыльным целям. Для этого имеющиеся на руках депозиты теперь переклассифицируются в книгах

и именуются …

БАНКОВСКИМИ РЕЗЕРВАМИ

Резервами для чего? Для погашения задолженности вкладчикам, если те захотят закрыть свои счета? Нет, этой скромной функции они служили, когда они были классифицированы как простые активы. Теперь, когда они получили название «резервы», они становятся волшебной палочкой для выдачи на гора ещё большего количества бумажных денег. Вот где делается настоящий бизнес: на уровне коммерческих банков.

Вот как это срабатывает. ФРС разрешает банкам держать всего лишь 10% своих депозитов в «резерве». То есть, если они получают депозиты на 1 млн. долл. от первой волны бумажных денег, созданных ФРС, у них появляется 900 000 долл. сверх того, что они обязаны держать (1 млн. минус 10% резервов). На блатном жаргоне банкиров

эти 900 тысяч именуются …

ИЗБЫТОЧНЫМИ РЕЗЕРВАМИ

Слово «избыточные» является сигналом, что у этих так называемых резервов особая судьба. Теперь, когда они были преобразованы в «избытки», они рассматриваются как имеющиеся в наличии средства для кредитования (выдачи займов под проценты). Итак, с течением времени,

эти избыточные резервы превращаются в …

БАНКОВСКИЕ КРЕДИТЫ

Но минутку, минутку. Как эти деньги можно давать взаймы, когда их владельцы – оригинальные вкладчики – всё ещё могут выписывать чеки и тратить их в любое время? Разве это не двойное использование тех же денег? Фокус тут в том, что, когда выдаются новые кредиты, они не делаются из тех же денег. Они делаются из новых денег, созданных из воздуха для этой цели! Денежная масса страны просто увеличивается на 90% депозитов банка. Кроме того, эти новые деньги значительно более выгодны для банков, чем старые. Старые деньги, которые банки получили от вкладчиков, требуют выплаты процентов или оказания неких услуг за право их использования. А с новых денег банки взимают проценты, что уже совсем здорово, учитывая, что им они ничего не стоили.

Но и это ещё не конец процесса. По мере того как вторая волна бумажных денег закачивается в экономику, она возвращается в банковскую систему, так же, как было и с первой волной,

в виде …

ДОБАВОЧНЫХ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВСКИХ ДЕПОЗИТОВ

Теперь процесс начинает повторяться, но каждый раз с несколько меньшим калымом. Что было «кредитом» в пятницу, возвращается в банк в качестве «депозита» в понедельник. Депозит затем переводится в категорию «резерв», 90% которого станет «избыточным резервом», который снова можно будет использовать для нового «кредита». Таким образом 1 млн. долл. первой волны бумажных денег рождает до 900 000 долл. во второй волне, и это рождает до 810 000 долл. в третьей волне (900 000 минус 10% резерва). Это повторяется примерно двадцать восемь раз через вращающуюся дверь превращения депозитов в кредиты, пока процесс не

выдаст на гора максимальный эффект …

БАНКОВСКИЕ БУМАЖНЫЕ ДЕНЬГИ = ДО 9 РАЗ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ

Количество бумажных денег, созданных банковским картелем, который сделал весь этот процесс возможным, превышает примерно в девять раз сумму первоначального долга правительства. [Это теоретический максимум. На практике банки редко могут раздать взаймы все деньги, которые они могут создавать из воздуха, так что этот максимум не достигается.] Добавив к этой цифре первоначальную задолженность,

мы наконец получаем …

ВСЕГО БУМАЖНЫХ ДЕНЕГ = ДО 10 РАЗ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ

Общая сумма бумажных денег, созданных ФРС и коммерческими банками, превышает примерно в десять раз количество базового государственного долга. В зависимости от того в какой степени эти вновь созданные деньги превышают количество товаров и услуг в экономике, это вызывает утерю покупательной способности всех денег, и старых и новых – «инфляцию». Цены растут, потому что относительная стоимость денег пошла вниз. Результат такой же, как если бы наша покупательная способность была бы отнята у нас в виде налогов. Реальностью этого процесса, таким образом,

является …

ИНФЛЯЦИЯ = СКРЫТЫЙ НАЛОГ = ДО 10 РАЗ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ

Не осознавая этого (инфляция воспринимается как стихийное бедствие, виноватых нет), американцы заплатили за эти годы, сверх их федеральных подоходных и акцизных налогов, полностью скрытый налог в размере во много раз превышающий долг государственный! И это ещё не всё. Так как наша денежная масса является чисто произвольной цифрой, базирующейся только на долге, её величина может как увеличиваться, так и уменьшаться. Когда люди всё глубже залазят в долги, денежная масса страны растёт и цены лезут вверх, но когда они погашают свои долги и отказываются их продлевать, денежная масса сокращается и цены падают. То есть именно то, что происходит во время экономической или политической неопределенности. Это чередование периодов расширения и сокращения денежной массы

является основной причиной …

БУМОВ, КРАХОВ, И ДЕПРЕССИЙ

Кто выигрывает от всего этого? Естественно, не «средний американец». Единственно, кто от этого выигрывает – напёрсточники от политики в Конгрессе, которые пользуются влиянием неограниченного дохода, чтобы увековечить свою власть, и комбинаторы-финансисты частного сионистского банковского картеля именуемого Федеральной резервной системой, которые сумели закабалить американский народ, без их ведома, под игом современного феодализма.

