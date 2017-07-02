 Уроки 22 июня и современная политика

22 июня – особенный день в нашей истории. Слишком дорого обошлось нам то, что случилось в этот день.



Почему так произошло? Ответ на этот вопрос крайне сложен и ответственен. В своей новой книге «Война. Чужими руками» я постарался изложить версию событий, которая, на мой взгляд, поможет нам понять трагедию лета 1941 года.

И именно 22 июня мы говорили об этом с москвичами…

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Источник: nstarikov.ru