Свет во тьме
13:51. 2 июля 2017 Просмотров - 87 Нет комментариев Опубликовал: Олег Козлов
Какой шум, какой скандал поднялся среди придворных юристов, экономистов, журналистов-антисоветчиков! «Какой кошмар, какой ужас!» – вопили они. И действительно, для них это было страшно. В одной из ведущих юридических академий страны появилась табличка, которая сообщала о том, что в этом учебном заведении выступал И.В. Сталин. Они заявили, что ноги их не будет в институте, пока ее не снимут.
На всякий случай и пресс-секретарь президента Песков показал свои руки, что он не прибивал эту злосчастную таблицу.
Так что же так возмутило и напугало придворного адвоката и юридического представителя власти в общественных организациях?
Имя Сталина, да еще материализованное в табличку, – это как прожектор в страшной тьме. Его лучи высвечивают всю нечистую силу, всех грызунов общественного богатства. Они с визгом разбегаются в разные стороны. В лучах прожектора хорошо видно, что они натворили: разграбленная страна, обгрызенные наука, образование, медицина, пенсии, заработные платы. Нечистая сила грабит население и за счет этого жирует.
Приближенные к власти адвокаты, юристы, журналисты-антисоветчики всех мастей стараются не замечать существование нечистой силы и не вытаскивать ее на свет. Не дай бог, еще придется защищать кого-то из них на суде народа. А это будет непросто. Да и своя гражданская репутация пострадает.
Иначе чем объяснить, что этих правозащитников не слышно при принятии законов, ущемляющих права граждан на долю народного богатства, на самоуправление, на работу, на жилье, на свободное передвижение, на справедливость, на полноценную жизнь?
Какие же они ученые, если врут откровенно, искажают информацию о деятельности Сталина, о репрессиях в его правление?! Не видят его заслуг в деле приумножения, защиты и сохранения Отечества. Именно благодаря его государственной политике в области бесплатного образования они получили дипломы юристов, журналистов. Какие они юристы с учеными званиями, если называют человека преступником без решения суда? Как они поясняют своим студен-там понятие презумпции невиновности?
Почему они не реагируют на многомиллиардный Ельцин-центр, прославляющий человека, сдавшего страну без боя, предоставившего возможность иностранным специалистам и местным Разворуевым грабить Россию? На его совести политика, которая унесла жизни 20 миллионов человек. Куда уж там сталинским репрессиям! Именно в этом антироссийском центре прославляется предатель генерал Власов.
Почему они как граждане не протестуют против памятников генералам-предателям Колчаку, Врангелю, Краснову, которые совместно с иностранными войсками истребляли российский народ? Почему их не слышно, когда вывешивались таблички с именем Маннергейма и других врагов России? Очевидно, не было отмашки сверху. Да, тяжело живется придворной интеллигенции!
Скромная табличка с именем Сталина – это напоминание о том, что власти придется отвечать за содеянное.
А кто вы в свете прожектора, господа юристы Генри Резник и Борщевский, журналист-антисоветчик Рой Медведев?
по материалам sovross.ru/
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