Свет во тьме

Какой шум, какой скандал поднялся среди придворных юристов, экономистов, журналистов-антисоветчиков! «Какой кошмар, какой ужас!» – вопили они. И действительно, для них это было страшно. В одной из ведущих юридических академий страны появилась табличка, которая сообщала о том, что в этом учебном заведении выступал И.В. Сталин. Они заявили, что ноги их не будет в институте, пока ее не снимут.

На всякий случай и пресс-секретарь президента Песков показал свои руки, что он не прибивал эту злосчастную таблицу.

Так что же так возмутило и напугало придворного адвоката и юридического представителя власти в общественных организациях?