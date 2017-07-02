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Старая Россия в цвете

21:25. 2 июля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:



Перед вами фотографии Российской империи, сделанные Сергеем Михайловичем Прокудиным-Горским (1863-1944) во время его путешествий по стране сто лет назад – в 1910-1912 гг.

Прокудин-Горский использовал специальную камеру, которая делала серию из трех черно-белых снимков в красном, зелёном и синем цветовых каналах, которые потом можно было совместить и получить цветное изображение. Рассматривая эти высококачественные яркие изображения, трудно поверить, что на них запечатлены времена такой давности – до революции и Первой мировой войны.


Шайтанский завод, прекративший работу в 1905 году.

Вид на заречную часть г. Тюмени от монастыря. С запада. Церковь Св. Георгия.

Тобольск с северо-востока. Вдали видно слияние реки Тобола с Иртышом.

Мельницы в Ялуторовском уезде Тобольской губернии.

Пароход “Тюмень” Министерства Путей Сообщения.

Полоцк. Николаевский собор.

Профиль строющегося через Тобол железнодорожного моста.

Борисоглебский монастырь.

Вид с колокольни Троицкого собора на Соборную площадь Белгорода во время торжеств прославления Святителя Иоасафа Белгородского.

Самарканд. Нищие.

Джинное отделение хлопкового завода.

Общий вид Султан-Бентской плотины. Река Мургаб.

Регулятор на Султан-Бентской плотине. Мургабское имение.

Ржев. Часть Князь-Федоровской и Князь-Дмитриевской сторон с Собором Успения Божьей Матери.

Старица. Общий вид с Волгой.

Гонки на Екатерининском канале, город Шлиссельбург.

Группа рабочих на сборе чая в Грузии. Гречанки.

Группа участников железнодорожной постройки. Строящийся причал, Кемь.

Крестьянка мнет лен. Пермская губ.

Обед на покосе.

Общий вид Ростова с колокольни Всесвятской церкви.

На работе у верховья Сыр-Дарьи.

Река Шуя.

Смоленск. Крепостная стена.

Пожарная тревога на пароходе “Шексна”.

Аварки. Дагестан.

Уфа. Межгорье.

Доменные печи на Саткинском заводе.

За пряжей. В деревне Изведово.



Источник: nashaplaneta.su

Метки: история и археология
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