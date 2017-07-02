Старая Россия в цвете
Перед вами фотографии Российской империи, сделанные Сергеем Михайловичем Прокудиным-Горским (1863-1944) во время его путешествий по стране сто лет назад – в 1910-1912 гг.
Прокудин-Горский использовал специальную камеру, которая делала серию из трех черно-белых снимков в красном, зелёном и синем цветовых каналах, которые потом можно было совместить и получить цветное изображение. Рассматривая эти высококачественные яркие изображения, трудно поверить, что на них запечатлены времена такой давности – до революции и Первой мировой войны.
Шайтанский завод, прекративший работу в 1905 году.
Вид на заречную часть г. Тюмени от монастыря. С запада. Церковь Св. Георгия.
Тобольск с северо-востока. Вдали видно слияние реки Тобола с Иртышом.
Мельницы в Ялуторовском уезде Тобольской губернии.
Пароход “Тюмень” Министерства Путей Сообщения.
Полоцк. Николаевский собор.
Профиль строющегося через Тобол железнодорожного моста.
Борисоглебский монастырь.
Вид с колокольни Троицкого собора на Соборную площадь Белгорода во время торжеств прославления Святителя Иоасафа Белгородского.
Самарканд. Нищие.
Джинное отделение хлопкового завода.
Общий вид Султан-Бентской плотины. Река Мургаб.
Регулятор на Султан-Бентской плотине. Мургабское имение.
Ржев. Часть Князь-Федоровской и Князь-Дмитриевской сторон с Собором Успения Божьей Матери.
Старица. Общий вид с Волгой.
Гонки на Екатерининском канале, город Шлиссельбург.
Группа рабочих на сборе чая в Грузии. Гречанки.
Группа участников железнодорожной постройки. Строящийся причал, Кемь.
Крестьянка мнет лен. Пермская губ.
Обед на покосе.
Общий вид Ростова с колокольни Всесвятской церкви.
На работе у верховья Сыр-Дарьи.
Река Шуя.
Смоленск. Крепостная стена.
Пожарная тревога на пароходе “Шексна”.
Аварки. Дагестан.
Уфа. Межгорье.
Доменные печи на Саткинском заводе.
За пряжей. В деревне Изведово.
Источник: nashaplaneta.su