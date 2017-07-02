Старая Россия в цвете

Перед вами фотографии Российской империи, сделанные Сергеем Михайловичем Прокудиным-Горским (1863-1944) во время его путешествий по стране сто лет назад – в 1910-1912 гг.



Прокудин-Горский использовал специальную камеру, которая делала серию из трех черно-белых снимков в красном, зелёном и синем цветовых каналах, которые потом можно было совместить и получить цветное изображение. Рассматривая эти высококачественные яркие изображения, трудно поверить, что на них запечатлены времена такой давности – до революции и Первой мировой войны.



Шайтанский завод, прекративший работу в 1905 году.



Вид на заречную часть г. Тюмени от монастыря. С запада. Церковь Св. Георгия.



Тобольск с северо-востока. Вдали видно слияние реки Тобола с Иртышом.



Мельницы в Ялуторовском уезде Тобольской губернии.



Пароход “Тюмень” Министерства Путей Сообщения.



Полоцк. Николаевский собор.



Профиль строющегося через Тобол железнодорожного моста.



Борисоглебский монастырь.



Вид с колокольни Троицкого собора на Соборную площадь Белгорода во время торжеств прославления Святителя Иоасафа Белгородского.



Самарканд. Нищие.



Джинное отделение хлопкового завода.



Общий вид Султан-Бентской плотины. Река Мургаб.



Регулятор на Султан-Бентской плотине. Мургабское имение.



Ржев. Часть Князь-Федоровской и Князь-Дмитриевской сторон с Собором Успения Божьей Матери.



Старица. Общий вид с Волгой.



Гонки на Екатерининском канале, город Шлиссельбург.



Группа рабочих на сборе чая в Грузии. Гречанки.



Группа участников железнодорожной постройки. Строящийся причал, Кемь.



Крестьянка мнет лен. Пермская губ.



Обед на покосе.



Общий вид Ростова с колокольни Всесвятской церкви.



На работе у верховья Сыр-Дарьи.



Река Шуя.



Смоленск. Крепостная стена.



Пожарная тревога на пароходе “Шексна”.



Аварки. Дагестан.



Уфа. Межгорье.



Доменные печи на Саткинском заводе.



За пряжей. В деревне Изведово.

Источник: nashaplaneta.su