РПЦ. ”Православное” лобби в ”Русской” Википедии. Часть первая (2017)
Эта программа знакомит зрителей с явлением православного лобби в русской Википедии - одним из наиболее агрессивных лобби, само существование которого, является грубым нарушением правил русской Википедии и противоречит идеологии создателей Википедии - Ларри Сэнгер и Джими Уэйлз... Источник: http://www.zlochiny.com
* Дополнительная информация:
Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php
Осторожно ВикиПедия! Разоблачение лжи о Н.В. Левашове
Википедия пытается узурпировать право - быть истиной в последней инстанции, играя на доверии людей к инциклопедической информации. Однако простая проверка предоставляемой информации показывает её несоответствие действительности.
* О Сущности, Разуме и многом другом... http://www.levashov.info - официальный сайт удивительного человека, русского учёного, целителя, писателя - академика Николая Левашова
Источник - Сила Правды
Провокаторы в русской Википедии
Подробности искажения и удаления пророссийских материалов со стороны администраторов русскоязычной Wikipedia и способах борьбы с подтасовками информации.
Источник: Полит Руссия
Википедия лживая энциклопедия
Материал взят из фильма - «Truth in Numbers - фильм о Wikipedia»
Википедия рекламируется (на огромные деньги) и пропихивается на всех уровнях. В сети работают специальные люди (саянимы), которые сидят на миллионах форумов и по любому поводу указывают на Википедию. Так и происходит вдалбливание этого мусора в мозги. Википедия цитирует многие энциклопедии мира, но и эти издания были составлены по тому же идеологическому принципу - только Википедия преподносится как свободный источник, что является осознанной ложью.
* Дополнительная информация:
Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php